बहराइच में घर के पीछे छिपे तेंदुए ने 8 साल के बच्चे को दबोचा, जंगली जानवर ने महिला पर किया हमला, मौत

बहराइच: कतर्निया घाट इलाके में तेंदुए ने नमाज पढ़कर घर लौट रहे मासूम पर हमला कर दिया. इससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया. परिजनों ने मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. वहीं, एक महिला को जंगली जानवर खेत में घसीट ले गया और हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया.

अचानक किया हमला: परिजनों के मुताबिक, बर्दिया गांव का 8 साल का इरशाद पुत्र अकील गांव की मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था. इसी दौरान जब नमाज पढ़कर घर लौट रहा था तभी गांव निवासी कल्लू के घर के पीछे एक तेंदुआ छिपकर बैठा था. तेंदुए ने बच्चे पर हमला कर दिया. जिससे वह शोर मचाने लगा तो आस-पास मौजूद लोगों ने हांका लगना शुरू किया तो तेंदुआ मासूम को छोड़कर खेत में भाग गया. हमले में इरशाद के गर्दन और शरीर पर गहरे जख्म हो गए हैं.

वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची: परिजन बच्चे को पीएचसी लेकर गए, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे मिहींपुरवा सीएचसी रेफर कर दिया. वहां भर्ती कर उसका इलाज शुरू कर दिया गया. रेंजर कतर्निया घाट आशीष गौड़ ने बताया कि घटना की जानकारी ग्रामीणों ने दी गई थी. मौके पर टीम को भेजा गया है और घटनास्थल के आस-पास भी टीम को तैनात कर दिया गया है. डीएफओ सूरज कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी होते ही मौके पर वनकर्मियों को भेजा गया है. तत्काल सहायता राशि भी दी गई है. इलाके में वन विभाग के कर्मी कांबिंग कर रहे हैं.