बहराइच में घर के पीछे छिपे तेंदुए ने 8 साल के बच्चे को दबोचा, जंगली जानवर ने महिला पर किया हमला, मौत

हमले में मासूम की गर्दन और शरीर पर गहरे जख्म, वन कर्मी खोजबीन में जुटे.

Photo Credit; ANI
बहराइच में तेंदुए का आतंक (Photo Credit; ANI)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 1:29 PM IST

|

Updated : November 27, 2025 at 3:39 PM IST

3 Min Read
बहराइच: कतर्निया घाट इलाके में तेंदुए ने नमाज पढ़कर घर लौट रहे मासूम पर हमला कर दिया. इससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया. परिजनों ने मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. वहीं, एक महिला को जंगली जानवर खेत में घसीट ले गया और हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया.

अचानक किया हमला: परिजनों के मुताबिक, बर्दिया गांव का 8 साल का इरशाद पुत्र अकील गांव की मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था. इसी दौरान जब नमाज पढ़कर घर लौट रहा था तभी गांव निवासी कल्लू के घर के पीछे एक तेंदुआ छिपकर बैठा था. तेंदुए ने बच्चे पर हमला कर दिया. जिससे वह शोर मचाने लगा तो आस-पास मौजूद लोगों ने हांका लगना शुरू किया तो तेंदुआ मासूम को छोड़कर खेत में भाग गया. हमले में इरशाद के गर्दन और शरीर पर गहरे जख्म हो गए हैं.

वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची: परिजन बच्चे को पीएचसी लेकर गए, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे मिहींपुरवा सीएचसी रेफर कर दिया. वहां भर्ती कर उसका इलाज शुरू कर दिया गया. रेंजर कतर्निया घाट आशीष गौड़ ने बताया कि घटना की जानकारी ग्रामीणों ने दी गई थी. मौके पर टीम को भेजा गया है और घटनास्थल के आस-पास भी टीम को तैनात कर दिया गया है. डीएफओ सूरज कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी होते ही मौके पर वनकर्मियों को भेजा गया है. तत्काल सहायता राशि भी दी गई है. इलाके में वन विभाग के कर्मी कांबिंग कर रहे हैं.

जंगली जानवर के हमले में महिला मौत: वहीं, फखरपुर थाना क्षेत्र के उमरी दहरो गांव में शौच के लिए नल पर पानी लेने गई 62 साल की शांति पत्नी राजित राम पर जंगली जानवर ने हमला कर गन्ने के खेत में घसीट ले गया. तभी शांति ने शोर मचाना शुरू किया तो मौके पर मौजूद लोग जानवर के पीछे दौड़ पड़े. ग्रामीणों ने जब हांका लगना शुरू किया और खेत में काफी समय तक ढूंढा गया तो गंभीर हालत में महिला मिली. जिसे परिजनों ने शहर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

प्रभागीय वन अधिकारी डॉ. राम सिंह यादव ने बताया कि जानवर के हमले में महिला के मौत की सूचना मिली. मौके पर वन विभाग की टीम को भेजा गया है पूरे इलाके में काॉबिंग की जा रही है. ग्रामीणों से रात को घरों से बाहर न निकलनें की अपील की गई. मौके पर मिले फूटप्रिंट की भी जांच कराई जा रही है.

Last Updated : November 27, 2025 at 3:39 PM IST

