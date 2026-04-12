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मां के निधन के गम से अभी उबरा भी नहीं था परिवार, इकलौते बेटे की हार्ट अटैक से मौत

प्रतीक अपने कमरे में सो रहा था, सुबह 4 बजे अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा.

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कपड़ा व्यापारी के 21 वर्षीय पुत्र की हार्ट अटैक से मौत. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 7:59 PM IST

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बागपत: बड़ौत कस्बे में रविवार को एक कपड़ा व्यापारी के 21 साल के इकलौते पुत्र की सोते समय हार्ट अटैक से मौत हो गई. अभी कुछ समय पूर्व हुई मां की मृत्यु के सदमे से परिवार उबर भी नहीं पाया था कि इस दूसरी बड़ी घटना घट गई.

व्यापारी नीरज जैन के इकलौते पुत्र प्रतीक जैन का रविवार तड़के दिल का दौरा पड़ने से आकस्मिक निधन हो गया. परिजनों के अनुसार घटना सुबह करीब 4 बजे की है. प्रतीक अपने कमरे में सो रहा था, तभी अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा. परिवार के सदस्य जब तक उन्हें अस्पताल ले जाने की व्यवस्था कर पाते, उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

परिवार अभी कुछ समय पहले ही प्रतीक की माता, शिल्पी जैन के असामयिक निधन के सदमे से उबरने का प्रयास कर रहा था. ऐसे में घर का चिराग बुझ जाना पिता और बहनों नीशु और खुशी के लिए अपूरणीय क्षति है. रविवार दोपहर को प्रतीक का अंतिम संस्कार कर दिया गया. अंतिम यात्रा में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग, मित्र और व्यापारी शामिल हुए. श्मशान घाट पर मौजूद हर शख्स की आंखें इस नौजवान की असमय विदाई देख नम थीं.

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