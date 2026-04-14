बाबा साहेब की परोपकारी नगरी, 5000 दहेज रहित शादियां, 30 चमाचम मलिन बस्तियां...जानिए 4 दिन तक कैसे लुटता है खुशियों का खजाना
यूपी का एक ऐसा आयोजन जो बना नजीर, गरीब से अमीर हर वर्ग के लोग करते हैं शिरकत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 14, 2026 at 8:36 AM IST|
Updated : April 14, 2026 at 9:26 AM IST
आगरा: आज हम आपको एक ऐसी परोपकारी नगरी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका आयोजन सिर्फ 4 दिन के लिए होता है लेकिन इस आयोजन को लोग पूरे जीवन याद रखते हैं. 30 साल के सफरनामे वाली इस नगरी की ढेरों खासियतें हैं. 5000 दहेज रहित शादियों से लेकर 30 मलिन बस्तियों के विकास जैसे बड़ी उपलब्धियां यह नगरी हासिल कर चुकी है. यहीं नहीं गरीब बच्चों की मेधा को सम्मानित करने से लेकर अन्य कई परोपकार से जुड़े काम यह नगरी बदस्तूर जारी रखे हुए हैं. यह है बाबा साहेब की परोपकार नगरी. आगरा में इस नगरी को भीम नगरी के नाम से भी जाना जाता है. इस बार इस नगरी का 31वां आयोजन है. आज बाबा साहेब की जयंती की मौके पर चलिए जानते हैं इसकी खासियत के बारे में. पेश है संवाददाता श्यामवीर सिंह की खास रिपोर्ट.
दो बार आगरा आए थे बाबा साहेब: दलितों की राजधानी कहे जाने वाले आगरा से बाबा साहेब का गहरा नाता रहा है. दो बार बाबा साहब आगरा आए. सबसे पहले सन 1946 में आगरा आए. दूसरी बार सन 1956 में बाबा साहब ने रामलीला मैदान में विशाल जनसभा संबोधित की थी. छह दिसंबर 1956 को जब बाबा साहेब दुनिया से चले गए तो उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने की मुहिम आगरा के काजीपाडा से सन् 1957 में शुरू हुई. जिसमें बाबा साहब के जन्मदिन पर डॉ. आंबेडकर शोभायात्रा निकाली जा रही है.
इस बार भी भव्य आयोजन: बता दें कि आगरा में भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है. इस मौके पर 30 साल से आगरा में भीम नगरी समारोह आयोजित किया जा रहा है. इस बार डॉ. भीमराव आंबेडकर के 135वें जन्मोत्सव पर आगरा में भव्य भीमनगरी समारोह आयोजित किया जा रहा है. जो 31वीं भीमनगरी हैं. जिसके चलते जीआईसी मैदान पर बोधित्व शैली पर सम्राट अशोक की कल्पनाओ के महल आकार ले रहा है. जिसे कोलकाता से आये 80 से अधिक कारीगर बनाने में जुटे हैं. इसके साथ ही ग्यासपुरा क्षेत्र की 12 मलिन बस्तियों में विकास तेजी से चल रहे हैं. इस बार भीमनगरी क्षेत्र में साढे पांच करोड़ रुपये का बजट विकास कार्य पर खर्चे हो रहा है.
यह होंगे भीमनगरी में कार्यक्रम: भीमनगरी आयोजन क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष सुभाष सागर ने बताया कि बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के जन्मदिन पर 14 अप्रैल को चक्कीपाट से परंपरागत शोभायात्रा निकलेगी. इसके साथ ही भीमनगरी के जीआईसी मैदान पर बने मंच पर बाबा साहब के जन्मदिन का केक कटा जायेगा. संगीत संध्या होगी. जिसमें गायक अनुज जाटव पियावली व इंडियन आइडल फेम श्रेया वर्मा आ रही हैं. इसके साथ ही प्रख्यात पंजाबी लोकगायिका गिन्नी माही की भी प्रस्तुति होगी. 15 अप्रैल को भीमनगरी समारोह का उद्द्घाटन होगा. 16 अप्रैल को बौद्ध रीति से दहेज़ रहित सौ जोड़ो का सामूहिक विवाह होगा. 17 अप्रैल को समापन पर प्रबुद्ध वर्ग व मेधावी सम्मान समारोह में लगभग 250 बच्चो का सम्मान किया जाएगा.
भीमनगरी आयोजन के दो उद्देश्य: भीमनगरी समारोह आयोजन केंद्रीय समिति के महामंत्री श्याम जरारी ने बताया कि भीमनगरी आयोजन का सबसे पहले उद्देश्य मलिन बस्तियों में विकास कार्य कराए जाने का था. इसलिए, हर साल नई महिला बस्ती में भीम नगरी सजती हैं. जहां पर विकास कार्य की जरुरत होती है. जिससे नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से उन मलिन बस्तियों में विकास कार्य कराए जाते हैं. दूसरा अहम उद्देश्य बाबा साहब के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का है. बाबा साहेब ने अखंड भारत की नींव रखी. बाबा साहब ने जोसमानता और अकेता का संदेश दिया था. बाबा साहेब के संघर्ष को लोग जानें. उनके विचार जन जन तक पहुंचे. जिस क्षेत्र में भीम नगरी सजती हैं. वहां पर एक वर्ग और एक जाति के लोग नहीं रहते हैं. वहां पर सभी वर्ग के लोग रहते हैं. भीमनगरी से एकता और भाई चारे का संदेश दिया जाता है.
पहली बार सोशल मीडिया पर दिखेंगी भीमनगरी: भीमनगरी के क्षेत्रीय संयोजक राहुल सागर ने बताया कि बाबा साहेब के अनुयायी देश में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व में है. इस बार आगरा की ऐतिहासिक भीमनगरी को तकनीक से जोड़ा गया है. फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भीमनगरी दिखेगी. इसके लिए एक क्यूआर कोड स्कैन करना होगा. जिससे ही फेसबुक और इंस्टाग्राम की हर गतिविधि देश-विदेश के लोग घर बैठे ही देख सकेंगे.
शोभायात्रा में निकलेंगी सौ से अधिक झांकियां: भीमनगरी समारोह आयोजन समिति के महामंत्री श्याम जरारी ने बताया कि डॉ. अंबेडकर जयंती शोभायात्रा में शहर के कोने-कोने से सौ से अधिक सामाजिक संदेश और सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों पर झांकियां निकालेंगी. अब तक 30 भीमनगरी लगी हैं. उनमें इस बार की भीमनगरी सबसे खास है. अब तक पूरे भारत में महापुरुषों की जयंती मनायी जाती है. ये आगरा की भीमनगरी पूरे भारत वर्ष में हाईटेक भीमनगरी होगी. अब तक
कहां-कहां सजी भीमनगरी
- 1996 में ईदगाह कुतुलूपुर
- 1997 में जगदीशपुरा
- 1998 में ग्यासपुरा (शाहगंज)
- 1999 में नगला छउआ
- 2000 में नरीपुरा जगनेर रोड
- 2001 में गोपालपुरा, ग्वालियर रोड
- 2002 में बौद्ध विहार, चक्की पाट
- 2003 में शहीद नगर, आनंद नगर
- 2004 में रामनगर (शाहगंज)
- 2005 में नरायच
- 2006 में टेढ़ी बगिया
- 2007 में राजनगर-नगला गंगाराम (लोहामंडी)
- 2008 में कोटली बगीची, देवरी रोड
- 2009 में दौरैठा (शाहगंज)
- 2010 में मोती महल (यमुना पार)
- 2011 में काजीपाड़ा
- 2012 में धनौली
- 2013 में बारह खम्भा (शाहगंज)
- 2014 में बोदला
- 2015 में पचकुइंया
- 2016 में रतनपुरा (जीवनी मंडी)
- 2017 में टेढ़ी बगिया
- 2018 में जगदीशपुरा
- 2019 में कहरई,शमशाबाद रोड
- 2020 में लॉक डाउन की वजह से निरस्त
- 2021 में चक्की पाट, बौद्ध विहार
- 2022 में नगला पदमा
- 2023 में पंचशील कॉलोनी दौरेठा
- 2024 में गोपालपुरा, देवरी रोड
- 2025 में आवास विकास कॉलोनी सेक्टर-11
- 2026 में. ग्यासपुरा (शाहगंज)
बाबा साहेब ने जिस बौद्ध विहार का उद्घाटन किया, उसी में रखा अस्थि कलश
बता दें कि संविधान शिल्पी भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर 18 मार्च, 1956 को आगरा आए. उन्होंने तब रामलीला मैदान में यूपी शिड्यूल कास्ट फेडरेशन की जनसभा की थी. जनसभा के बाद चक्कीपाट में भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके बौद्ध विहार का उद्घाटन बाबा साहब ने किया था. जब 6 दिसंबर, 1956 को बाबा साहब दुनिया से चले गए तो बाबा साहब के पुत्र यशवंत राव आंबेडकर 13 फरवरी, 1957 को बाबा साहब का अस्थि कलश लेकर आगरा आए. बौद्ध विहार में अस्थि कलश को जापानी बौद्ध भिक्षु और सोहनलाल शास्त्री ने स्थापित किया था. जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा के चरणों में रखा गया था. भीमनगरी आयोजन केंद्रीय समिति के अध्यक्ष धर्मेंद सोनी बताते हैं कि साल में एक दिन बाबा साहब के परिनिर्माण दिवस पर छह दिसंबर को एक दिन के लिए जनता और बाबा साहब के अनुयायी अस्थि कलश का दर्शन करते हैं.
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