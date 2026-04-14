ETV Bharat / state

बाबा साहेब की परोपकारी नगरी, 5000 दहेज रहित शादियां, 30 चमाचम मलिन बस्तियां...जानिए 4 दिन तक कैसे लुटता है खुशियों का खजाना

यूपी का एक ऐसा आयोजन जो बना नजीर, गरीब से अमीर हर वर्ग के लोग करते हैं शिरकत.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 8:36 AM IST

|

Updated : April 14, 2026 at 9:26 AM IST

13 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: आज हम आपको एक ऐसी परोपकारी नगरी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका आयोजन सिर्फ 4 दिन के लिए होता है लेकिन इस आयोजन को लोग पूरे जीवन याद रखते हैं. 30 साल के सफरनामे वाली इस नगरी की ढेरों खासियतें हैं. 5000 दहेज रहित शादियों से लेकर 30 मलिन बस्तियों के विकास जैसे बड़ी उपलब्धियां यह नगरी हासिल कर चुकी है. यहीं नहीं गरीब बच्चों की मेधा को सम्मानित करने से लेकर अन्य कई परोपकार से जुड़े काम यह नगरी बदस्तूर जारी रखे हुए हैं. यह है बाबा साहेब की परोपकार नगरी. आगरा में इस नगरी को भीम नगरी के नाम से भी जाना जाता है. इस बार इस नगरी का 31वां आयोजन है. आज बाबा साहेब की जयंती की मौके पर चलिए जानते हैं इसकी खासियत के बारे में. पेश है संवाददाता श्यामवीर सिंह की खास रिपोर्ट.

दो बार आगरा आए थे बाबा साहेब: दलितों की राजधानी कहे जाने वाले आगरा से बाबा साहेब का गहरा नाता रहा है. दो बार बाबा साहब आगरा आए. सबसे पहले सन 1946 में आगरा आए. दूसरी बार सन 1956 में बाबा साहब ने रामलीला मैदान में विशाल जनसभा संबोधित की थी. छह दिसंबर 1956 को जब बाबा साहेब दुनिया से चले गए तो उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने की मुहिम आगरा के काजीपाडा से सन् 1957 में शुरू हुई. जिसमें बाबा साहब के जन्मदिन पर डॉ. आंबेडकर शोभायात्रा निकाली जा रही है.

आगरा की भीमनगरी बनी परोपकार नगरी. (etv bharat)



इस बार भी भव्य आयोजन: बता दें कि आगरा में भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है. इस मौके पर 30 साल से आगरा में भीम नगरी समारोह आयोजित किया जा रहा है. इस बार डॉ. भीमराव आंबेडकर के 135वें जन्मोत्सव पर आगरा में भव्य भीमनगरी समारोह आयोजित किया जा रहा है. जो 31वीं भीमनगरी हैं. जिसके चलते जीआईसी मैदान पर बोधित्व शैली पर सम्राट अशोक की कल्पनाओ के महल आकार ले रहा है. जिसे कोलकाता से आये 80 से अधिक कारीगर बनाने में जुटे हैं. इसके साथ ही ग्यासपुरा क्षेत्र की 12 मलिन बस्तियों में विकास तेजी से चल रहे हैं. इस बार भीमनगरी क्षेत्र में साढे पांच करोड़ रुपये का बजट विकास कार्य पर खर्चे हो रहा है.

up babasaheb benevolent city 5000 dowry free weddings 30 transformed slums know everything agra bhimnagari
एक नजर. (etv bharat gfx)

यह होंगे भीमनगरी में कार्यक्रम: भीमनगरी आयोजन क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष सुभाष सागर ने बताया कि बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के जन्मदिन पर 14 अप्रैल को चक्कीपाट से परंपरागत शोभायात्रा निकलेगी. इसके साथ ही भीमनगरी के जीआईसी मैदान पर बने मंच पर बाबा साहब के जन्मदिन का केक कटा जायेगा. संगीत संध्या होगी. जिसमें गायक अनुज जाटव पियावली व इंडियन आइडल फेम श्रेया वर्मा आ रही हैं. इसके साथ ही प्रख्यात पंजाबी लोकगायिका गिन्नी माही की भी प्रस्तुति होगी. 15 अप्रैल को भीमनगरी समारोह का उद्द्घाटन होगा. 16 अप्रैल को बौद्ध रीति से दहेज़ रहित सौ जोड़ो का सामूहिक विवाह होगा. 17 अप्रैल को समापन पर प्रबुद्ध वर्ग व मेधावी सम्मान समारोह में लगभग 250 बच्चो का सम्मान किया जाएगा.

up babasaheb benevolent city 5000 dowry free weddings 30 transformed slums know everything agra bhimnagari
एक नजर इस पर भी. (etv bharat gfx)
भव्य महल ले चुका आकार: भीमनगरी आयोजन क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष सुभाष सागर ने बताया कि भीमनगरी महोत्सव में इस बार बोधित्व शैली पर सम्राट अशोक की कल्पनाओ के महल को सजाया जा रहा है. आगरा में कोलकाता से आए कारीगर 25 दिन से अधिक दिन से बोधित्व शैली में सम्राट अशोक का महल आकार ले रहे हैं. जो 125 फीट ऊंचा और 300 फीट चौड़ा महल है. महल के आगे जमीन से छह फीट ऊंची, 200 फीट लंबी और 70 फीट चौड़ी स्टेज बनाई जा रही है. इसके आगे फुब्बरों की लाइन और सजावट के लिए पुष्प गमलों से सुशोभित होंगे. महल के शीर्ष पर 15 फीट का राष्ट्र ध्वज, अशोक चक्र व महल के ऊपर पंचशील का ध्वज लहराएगा. इसके साथ ही मंच के सामने महापुरुषों के नाम के आठ ब्लॉक होंगे. ताकि, आसानी से जनता बैठ सकेगी.
up babasaheb benevolent city 5000 dowry free weddings 30 transformed slums know everything agra bhimnagari
भीमनगर का भव्य गेट. (etv bharat)
बसपा सरकार में विकास कार्य पर अरबों खर्चे हुए थे: भीमनगरी आयोजन केंद्रीय समिति के सचिव लता कुमारी बताती हैं कि जो लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं. बाबा साहेब की थीम को लेकर जो आगे चलने वाले हैं. उसमें कांसीराम और बहन मायावती हैं. तब जिस क्षेत्र में भीमनगरी सजती थी. सन 1996 में जब भीमनगरी पहली बार सजी थी. तब करीब एक लाख रुपये के विकास कार्य किए गए थे. जब यूपी में बसपा की सरकार थी. भीमनगरी में चयनित मलिन बस्तियों में अरबों रुपये का बजट विकास कार्य पर खर्च होता था. अभी की बात करें तो विकास कार्य की गति धीमी है. क्योंकि, जो सत्तारूढ पार्टी है. वो भीमनगरी को उतना महत्व नहीं देती है. इस साल साढे पांच करोड रुपये के विकास कार्य हो रहे हैं. सभी राजनैतिक दल अब केवल वोट की राजनीति करते हैं. संविधान के मुददे पर ये सभी दिखावा करते हैं. मगर, संविधान को नहीं मानते हैं.
up babasaheb benevolent city 5000 dowry free weddings 30 transformed slums know everything agra bhimnagari
भीमनगर सजधज कर तैयार. (etv bharat)
बाबा साहेब दो बार आगरा आए: बता दें कि आगरा को दलितों की राजधानी भी कहा जाता है. जिसकी वजह आगरा में डॉ. भीमराव आंबेडकर अनुयायियों की संख्या आठ लाख से अधिक होना है. भीमनगरी समारोह आयोजन समिति के अध्यक्ष धर्मेंद सोनी बताते हैं कि आजादी से पहले से ही आगरा में डॉ. भीमराव आंबेडकर की टीम सक्रिय थी. भले ही सन् 1946 में पहली बार डॉ. भीमराव आंबेडकर आगरा आए. मगर, उनकी टीम ने सन् 1920 से 1930 तक आगरा में काम किया. जिससे लोगों के साथ ही डॉ. भीमराव आंबेडकर के अनुयायियों में चेतना आई. सामाजिक चेतना बढ़ी. सन् 1946 के बाद डॉ. भीमराव आंबेडकर 18 मार्च 1956 आगरा आए. उन्होंने तब रामलीला मैदान से एक विशाल जनसभा संबोधित की थी. जिसमें बाबा साहब ने 'शिक्षित बनो, संगठित रहो' का नारा दिया था. जिससे ही दलितों में चेतना जागी और इसका असर आगरा में दिख रहा है.
up babasaheb benevolent city 5000 dowry free weddings 30 transformed slums know everything agra bhimnagari
बाबा साहेब से जुड़ी यादें. (etv bharat)
1996 में बाबा साहेब की पत्नी ने किया था उद्घाटन: भीमनगरी आयोजन केंद्रीय समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी ने बताया कि आगरा में भीमनगरी समारोह को लेकर सन् 1995 में पहली बार बैठक हुई थी. जिसमें सरपंच देवी प्रसाद आजाद, करतार सिंह भारतीय, भरत सिंह पिप्पल और अन्य लोगों के साथ मैंने भी चर्चा की थी. बैठक में ही भीमनगरी आयोजन की रूपरेखा बनी थी. जिसे डॉ. भीमराव आंबेडकर शोभायात्रा समिति ने सहमति दी. इसके बाद पहली भीमनगरी आयोजन आगरा में सन् 1996 में हुआ. तब ईदगाह कुतुलूपुर में भीमनगरी सजी थी. सन 1996 के भीमनगरी समारोह में मुख्य अतिथि बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की धर्मपत्नी डॉ. सविता आंबेडकर थीं. जिन्होंने ही भीमनगरी का उद्घाटन किया था.
up babasaheb benevolent city 5000 dowry free weddings 30 transformed slums know everything agra bhimnagari
भीम नगर के गेट. (etv bharat)
यह भी बने भीमनगरी समारोह में मुख्य अतिथि: भीमनगरी समारोह आयोजन समिति के अध्यक्ष धर्मेंद सोनी बताते हैं कि भीमनगरी समारोह में हर साल एक मुख्य अतिथि आते हैं. अब तक की बात करें तो भीमनगरी समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री, यूपी के मौजूदा मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और प्रदेश सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्री भी मुख्य अतिथि रह चुके हैं. पहली भीमनगरी में जहां मुख्य अतिथि डॉ. भीमराव आंबेडकर की धर्मपत्नी डॉ. सविता आंबेडकर रही थीं. इसके बाद 1999 की भीमनगरी का उद्घाटन राज्यपाल सूरजभान ने किया था. सन 2000 की भीमनगरी में पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा मुख्य अतिथि रहे थे. 2001 की भीमनगरी में मुख्य अतिथि तत्कालीन यूपी के सीएम राजनाथ सिंह और बाबा साहब के नाती प्रकाश राव आंबेडकर, रामविलास पासवान और रामदास अठावले रहे थे. भीमनगरी समारोह में कई बार नेता और अभिनेता राज बब्बर भी मुख्य अतिथि रहे हैं. सन 2011 और 2012 की भीमनगरी समारोह में मुख्य अतिथि स्वामी प्रसाद मौर्य रहे हैं. 2018 की भीमनगरी में दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल मुख्य अतिथि रहे. 2019 की भीमनगरी का उद्घाटन पुलवामा शहीद कौशल किशोर रावत की पत्नी ममता रावत ने किया था. 2025 की भीमनगरी समारोह में मुख्य अतिथि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ थे.
up babasaheb benevolent city 5000 dowry free weddings 30 transformed slums know everything agra bhimnagari
भीम नगर में झूले भी लगे. (etv bharat)
सबसे अधिक बसपा सुप्रीमो मायावती रहीं मुख्य अतिथि: भीमनगरी समारोह आयोजन समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी बताते हैं कि भीमनगरी समारोह में हर साल मुख्य अतिथि आते हैं. अब तक सबसे अधिक तीन बार भीमनगरी समारोह में मुख्य अतिथि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती रही हैं. बसपा सुप्रीमो व पूर्व सीएम बहन कुमारी मायावती सबसे पहले सन् 2005 में शाहगंज के रामनगर में आयोजित भीमनगरी समारोह में मायावती मुख्य अतिथि थीं. इसके बाद सन् 2008 में कोटली बगीची देवरी रोड में आयोजित भीमनगरी में बसपा मुखिया मायावती आईं थी. तब बहनजी यूपी की मुख्यमंत्री थीं. आखिरी बार सन् 2012 में धनौली में आयोजित भीमनगरी समारोह में पूर्व सीएम मायावती मुख्य अतिथि रही थीं.
up babasaheb benevolent city 5000 dowry free weddings 30 transformed slums know everything agra bhimnagari
भीम नगर में तैयार हुआ भव्य स्टेज. (etv bharat)
5000 हजार दहेज रहित विवाह हो चुके: भीमनगरी समारोह आयोजन समिति के अध्यक्ष धर्मेंद सोनी बताते हैं कि हर साल भीमनगरी समारोह में दहेज रहित विवाह कराए जाते हैं. जो बौद्ध रीति से होते हैं. भीमनगरी के मंच पर गरीब परिवार ही नहीं, शहर कई बडे परिवार भी अपने बेटा और बेटी की दहेज रहित विवाह कर चुके हैं. इस बार 31 वीं भीमनगरी है. अब तक भीमनगरी में 5000 दहेज रहित विवाह हो चुके हैं. इस बार 100 विवाह हो रहे हैं. जिसमें 100 दूल्हों की बारात घोडे पर धूमधाम से निकलेगी. बारात बैंड बाजे के साथ सदर तहसील से जीआईसी पहुंचेगी. भीम नगरी मंच से सविधान निर्माता बाबा साहेब का संदेश 5 किलोमीटर तक शहर की गलियों में सुनाई देगा. भीमनगरी समारोह आयोजन समिति के अध्यक्ष धर्मेंद सोनी बताते हैं कि बसपा के नेता व दो बार के एमएलसी धर्म प्रकाश भारती ने अपने दोनों बेटों का विवाह भी भीमनगरी में किया था. इसके साथ ही अन्य और बडे परिवार हैं. जिन्होंने बेटे और बेटियों की शादी भीमनगरी में की है.
up babasaheb benevolent city 5000 dowry free weddings 30 transformed slums know everything agra bhimnagari
भीम नगर में तैयार हुआ भव्य स्टेज. (etv bharat)



भीमनगरी आयोजन के दो उद्देश्य: भीमनगरी समारोह आयोजन केंद्रीय समिति के महामंत्री श्याम जरारी ने बताया कि भीमनगरी आयोजन का सबसे पहले उद्देश्य मलिन बस्तियों में विकास कार्य कराए जाने का था. इसलिए, हर साल नई महिला बस्ती में भीम नगरी सजती हैं. जहां पर विकास कार्य की जरुरत होती है. जिससे नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से उन मलिन बस्तियों में विकास कार्य कराए जाते हैं. दूसरा अहम उद्देश्य बाबा साहब के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का है. बाबा साहेब ने अखंड भारत की नींव रखी. बाबा साहब ने जोसमानता और अकेता का संदेश दिया था. बाबा साहेब के संघर्ष को लोग जानें. उनके विचार जन जन तक पहुंचे. जिस क्षेत्र में भीम नगरी सजती हैं. वहां पर एक वर्ग और एक जाति के लोग नहीं रहते हैं. वहां पर सभी वर्ग के लोग रहते हैं. भीमनगरी से एकता और भाई चारे का संदेश दिया जाता है.



पहली बार सोशल मीडिया पर दिखेंगी भीमनगरी: भीमनगरी के क्षेत्रीय संयोजक राहुल सागर ने बताया कि बाबा साहेब के अनुयायी देश में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व में है. इस बार आगरा की ऐतिहासिक भीमनगरी को तकनीक से जोड़ा गया है. फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भीमनगरी दिखेगी. इसके लिए एक क्यूआर कोड स्कैन करना होगा. जिससे ही फेसबुक और इंस्टाग्राम की हर गतिविधि देश-विदेश के लोग घर बैठे ही देख सकेंगे.



शोभायात्रा में निकलेंगी सौ से अधिक झांकियां: भीमनगरी समारोह आयोजन समिति के महामंत्री श्याम जरारी ने बताया कि डॉ. अंबेडकर जयंती शोभायात्रा में शहर के कोने-कोने से सौ से अधिक सामाजिक संदेश और सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों पर झांकियां निकालेंगी. अब तक 30 भीमनगरी लगी हैं. उनमें इस बार की भीमनगरी सबसे खास है. अब तक पूरे भारत में महापुरुषों की जयंती मनायी जाती है. ये आगरा की भीमनगरी पूरे भारत वर्ष में हाईटेक भीमनगरी होगी. अब तक


कहां-कहां सजी भीमनगरी

  • 1996 में ईदगाह कुतुलूपुर
  • 1997 में जगदीशपुरा
  • 1998 में ग्यासपुरा (शाहगंज)
  • 1999 में नगला छउआ
  • 2000 में नरीपुरा जगनेर रोड
  • 2001 में गोपालपुरा, ग्वालियर रोड
  • 2002 में बौद्ध विहार, चक्की पाट
  • 2003 में शहीद नगर, आनंद नगर
  • 2004 में रामनगर (शाहगंज)
  • 2005 में नरायच
  • 2006 में टेढ़ी बगिया
  • 2007 में राजनगर-नगला गंगाराम (लोहामंडी)
  • 2008 में कोटली बगीची, देवरी रोड
  • 2009 में दौरैठा (शाहगंज)
  • 2010 में मोती महल (यमुना पार)
  • 2011 में काजीपाड़ा
  • 2012 में धनौली
  • 2013 में बारह खम्भा (शाहगंज)
  • 2014 में बोदला
  • 2015 में पचकुइंया
  • 2016 में रतनपुरा (जीवनी मंडी)
  • 2017 में टेढ़ी बगिया
  • 2018 में जगदीशपुरा
  • 2019 में कहरई,शमशाबाद रोड
  • 2020 में लॉक डाउन की वजह से निरस्त
  • 2021 में चक्की पाट, बौद्ध विहार
  • 2022 में नगला पदमा
  • 2023 में पंचशील कॉलोनी दौरेठा
  • 2024 में गोपालपुरा, देवरी रोड
  • 2025 में आवास विकास कॉलोनी सेक्टर-11
  • 2026 में. ग्यासपुरा (शाहगंज)


    बाबा साहेब ने जिस बौद्ध विहार का उद्घाटन किया, उसी में रखा अस्थि कलश

    बता दें कि संविधान शिल्पी भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर 18 मार्च, 1956 को आगरा आए. उन्होंने तब रामलीला मैदान में यूपी शिड्यूल कास्ट फेडरेशन की जनसभा की थी. जनसभा के बाद चक्कीपाट में भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके बौद्ध विहार का उद्घाटन बाबा साहब ने किया था. जब 6 दिसंबर, 1956 को बाबा साहब दुनिया से चले गए तो बाबा साहब के पुत्र यशवंत राव आंबेडकर 13 फरवरी, 1957 को बाबा साहब का अस्थि कलश लेकर आगरा आए. बौद्ध विहार में अस्थि कलश को जापानी बौद्ध भिक्षु और सोहनलाल शास्त्री ने स्थापित किया था. जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा के चरणों में रखा गया था. भीमनगरी आयोजन केंद्रीय समिति के अध्यक्ष धर्मेंद सोनी बताते हैं कि साल में एक दिन बाबा साहब के परिनिर्माण दिवस पर छह दिसंबर को एक दिन के लिए जनता और बाबा साहब के अनुयायी अस्थि कलश का दर्शन करते हैं.


    ये भी पढ़ेंः रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! भारतीय रेलवे ने 2 हजार समर स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की

ये भी पढ़ेंः डिजिटल युग में खोती उंगलियों की थाप,लकड़ी की थिरकती गुड़ियों और उन्हें बचाने वाले अनोखे 'पपेट मैन' की प्रेरक कहानी


Last Updated : April 14, 2026 at 9:26 AM IST

TAGGED:

आगरा भीमनगरी
भीमराव आंबेडकर जयंती
BABASAHEB AMBEDKAR JAYANTI
BABASAHEB AMBEDKAR
AGRA BHIMNAGARI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.