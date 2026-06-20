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यूपी में आयुष्मान कार्ड धारकों को बड़ी राहत: अब जिला स्तर पर ही दूर होंगी कार्ड रिजेक्शन और अप्रूवल की समस्याएं

नई व्यवस्था से अब आयुष्मान कार्ड के रिजेक्शन, अप्रूवल और डिसेबल होने जैसी समस्याओं का समाधान लखनऊ के बजाय जिला स्तर पर ही हो जाएगा.

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CMO और नोडल अधिकारियों को मिली विशेष ID, आयुष्मान कार्ड की तकनीकी दिक्कतें तुरंत होंगी दूर. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 7:14 PM IST

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लखनऊ: आयुष्मान कार्ड केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसके जरिये हर व्यक्ति को 5 लाख रुपये तक का उपचार मुफ्त प्रदान किया जाता है. अभी तक आयुष्मान कार्ड में आ रही रिजेक्शन, अप्रूवल, डिसेबल जैसी समस्याओं के लिए लोगों को लखनऊ के चक्कर लगाने पड़ते थे. योगी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों के लिए राहत भरी व्यवस्था लागू की गई है.

जिला स्तर पर होगा समाधान: अब आयुष्मान कार्ड से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए लाभार्थियों को राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (साचीज) के लखनऊ स्थित कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. उनकी समस्याओं का निस्तारण अब जिला स्तर पर ही किया जा सकेगा. साचीज की सीईओ अर्चना वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास है कि आयुष्मान भारत योजना का वास्तविक लाभ तभी पात्र लोगों तक पहुंचे. उन्हें बिना किसी अनावश्यक परेशानी के समय पर सेवाएं उपलब्ध हों.

जिला अधिकारियों को मिली विशेष तकनीकी ID: यही वजह है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. ऐसे में प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, नोडल आयुष्मान अधिकारियों तथा जिला कार्यान्वयन इकाई की टीमों को विशेष तकनीकी आईडी उपलब्ध करा दी गई है. इसके माध्यम से अब जिला स्तरीय अधिकारी आयुष्मान कार्ड के अप्रूवल, रिजेक्शन और कार्ड को डिसेबल करने जैसी तकनीकी प्रक्रियाओं का स्थानीय स्तर पर ही त्वरित समाधान कर सकेंगे. इस व्यवस्था से लाभार्थियों का समय और धन दोनों बचेगा तथा सेवाएं पहले की तुलना में अधिक तेजी से उपलब्ध होंगी.

अस्पतालों के समयबद्ध भुगतान के लिए पहल: वहीं साचीज ने गुणवत्तापूर्ण उपचार और अस्पतालों को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के लिए भी कई महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं. एजेंसी का उद्देश्य एक ओर मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है तो दूसरी ओर ईमानदारी से कार्य करने वाले अस्पतालों को समय पर भुगतान देकर उन्हें प्रोत्साहित करना भी है. दावों के निस्तारण और भुगतान प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और तेज बनाने के लिए लगातार सुधार किए जा रहे हैं. वर्तमान में प्रदेश में भुगतान लंबित होने को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है और लगभग 500 करोड़ रुपये की देयता ही लंबित है.

दावा निस्तारण में यूपी का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर: उत्तर प्रदेश में दावा निस्तारण एवं भुगतान का औसत टर्न-अराउंड टाइम लगभग 57 दिन है, जबकि राष्ट्रीय औसत 73 दिन है. यह उपलब्धि प्रदेश में लागू की गई प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था और तकनीकी सुधारों को दर्शाती है.

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