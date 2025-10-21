ETV Bharat / state

त्रेता युग की तरह दुल्हन सी सजी अयोध्या; दीपों से जगमगाई, रामनगरी पहुंचे 1 लाख से अधिक भक्त

दीपावली पर राम मंदिर की भव्यता देखने पहुंचे 1 लाख से अधिक श्रद्धालु. ( Photo Credit; ETV Bharat )

अयोध्या: रामनगरी अयोध्या में दीपावली का पर्व बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया. जहां राम जन्मभूमि पर दीपावली की भव्यता अद्भुत और अलौकिक रही, वहीं पूरे नगर को त्रेता युग की तरह भगवान राम के आगमन के समय जैसे सजाया गया था ठीक उसी तरह दुल्हन की तरह रामनगरी सजी और यह नगरी आस्था संस्कृति और एकता का प्रतीक बन गई.

राम मंदिर में दीपावली की भव्यता को देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे और गर्भगृह में रामलला का अलौकिक दर्शन प्राप्त किए. पीले रंग का वस्त्र धारण किए रामलाल के सिर पर मलिक के हीरे, पन्ना से जड़ित स्वर्ण मुकुट मस्तक की आभा बढ़ा रहे थे और वैजयंती माला और हाथों में स्वर्ण धनुष आदि से श्रृंगार को देख लोग अभीभूत हुए. दीपावली के पर्व पर भगवान श्री रामलला का विशेष भोग प्रसाद का भी आयोजन किया गया. दोपहर 12 बजे पूड़ी, सब्जी, हलवा, खीर, मालपुआ सहित 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया. इसके बाद आए श्रद्धालुओं को भी भगवान का प्रसाद वितरित हुआ.