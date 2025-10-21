त्रेता युग की तरह दुल्हन सी सजी अयोध्या; दीपों से जगमगाई, रामनगरी पहुंचे 1 लाख से अधिक भक्त
रामलला के दर्शन को लगी भक्तों की लंबी कतारें, देर रात तक जारी रहा उत्सव.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2025
अयोध्या: रामनगरी अयोध्या में दीपावली का पर्व बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया. जहां राम जन्मभूमि पर दीपावली की भव्यता अद्भुत और अलौकिक रही, वहीं पूरे नगर को त्रेता युग की तरह भगवान राम के आगमन के समय जैसे सजाया गया था ठीक उसी तरह दुल्हन की तरह रामनगरी सजी और यह नगरी आस्था संस्कृति और एकता का प्रतीक बन गई.
राम मंदिर में दीपावली की भव्यता को देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे और गर्भगृह में रामलला का अलौकिक दर्शन प्राप्त किए. पीले रंग का वस्त्र धारण किए रामलाल के सिर पर मलिक के हीरे, पन्ना से जड़ित स्वर्ण मुकुट मस्तक की आभा बढ़ा रहे थे और वैजयंती माला और हाथों में स्वर्ण धनुष आदि से श्रृंगार को देख लोग अभीभूत हुए. दीपावली के पर्व पर भगवान श्री रामलला का विशेष भोग प्रसाद का भी आयोजन किया गया. दोपहर 12 बजे पूड़ी, सब्जी, हलवा, खीर, मालपुआ सहित 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया. इसके बाद आए श्रद्धालुओं को भी भगवान का प्रसाद वितरित हुआ.
वहीं सुबह से ही भगवान के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार रही. देर शाम तक भक्तों की आस्था कम नहीं रही. रात 10 बजे शयन आरती के बाद मंदिर के पट को बंद कर दिया गया. इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग अयोध्या की भव्यता को देखते रहे.
राम मंदिर में दीपावली को लेकर सजावट की गई, भूतल से लेकर शिखर तक सुन्दरता प्रदान करने वाले सजावटी रंग-बिरंगी लाइटों से भव्यता प्रदान की गई. पूरे परिसर को फूलों से सजाया गया. तो वहीं राम मंदिर के 4 प्रमुख द्वार को भी डिकोर किया गया. बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु उन सभी गेंटों के सामने अपने तस्वीर को खींचते हुए और सेल्फी लेते नजर आए.
