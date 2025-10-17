अयोध्या की रामकोट परिक्रमा क्या है?, दीपावली पर पहली बार दीपों से होगा रोशन, जानिए महत्व और प्रमुख मंदिर
इस बार भी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां चल रहीं, भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू.
अयोध्या: रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन होने जा रहा है. जिसमें पहली बार राम मंदिर के साथ रामकोट परिक्रमा क्षेत्र को भी जगमग करने की तैयारी की जा रही है. रामकोट अयोध्या का हृदय स्थल माना जाता है. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जन सहभागिता के साथ रामकोट के परिक्रमा मार्ग सहित पूरे रामकोट परिसर क्षेत्र को दीपों से जगमग करने की योजना है.
रामकोट का इतिहास: बता दें यूपी के अयोध्या का रामकोट एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है. यह स्थान भगवान श्रीराम से जुड़ा हुआ है और हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए पवित्र स्थान माना जाता है और इसे रामायण से भी जोड़कर देखा जाता है. माना गया है कि हनुमान जी यहां एक गुफा में रहते थे, श्री राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा किया करते थे.
स्थान और संरचना: यह क्षेत्र पुराने किलों, मंदिरों और धार्मिक स्मारकों से घिरा हुआ है. यहां भगवान राम, माता सीता, और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के मंदिर भी स्थित हैं.
यहां से शुरू होती है परिक्रमा: यात्रा सेवा केंद्र से प्रतिदिन सुबह शुरू होकर टेढ़ी बाजार चौराहा, गोकुलभवन, अशर्फीभवन, डाकखाना तिराहा होती हुई और 5 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई राम जन्मभूमि के दर्शन मार्ग पर समाप्त होती है. रामकोट परिक्रमा मार्ग की कुल लंबाई लगभग 750 मीटर है. रामकोट की पूरी परिक्रमा करने में 45 मिनट से 1 घंटे का समय लगता है.
रास्ते में पड़ते हैं ये प्रमुख मंदिर: - रामकोट के अंतर्गत राम मंदिर, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, दशरथ भवन, दशरथ गद्दी, रंग महल, अशर्फी भगवान, लव कुश मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, राम कचहरी, भरत मिलाप मंदिर, सीता रसोई मंदिर समेत 108 मंदिर रामकोट में स्थित हैं.
परिक्रमा के दौरान रास्ते में पड़ने वाले प्रमुख मंदिरों की मान्यता-
हनुमान गढ़ी: हनुमान जी को समर्पित यह एक प्राचीन और विशाल मंदिर है.
कनक भवन: यह देवी सीता और भगवान राम को समर्पित एक भव्य महल है. ऐसी मान्यता है कि कैकेयी ने प्रभु श्री राम, देवी सीता को यह भवन उपहार में दिया था.
दशरथ महल: यह वह महल माना जाता है जहां राजा दशरथ अपने परिवार के साथ रहते थे.
नागेश्वरनाथ मंदिर: भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर रामकोट के पास स्थित है.
विभीषण कुंड: अयोध्या आने पर जहां विभीषण के रहने की व्यवस्था की गई थी. उस जगह को विभीषण कुंड का नाम दिया गया.
धार्मिक महत्व: रामकोट का धार्मिक महत्व विशेषकर हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए है. यहां पर राम के जन्म और उनके जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाओं को श्रद्धापूर्वक याद किया जाता है. राम नवमी के अवसर पर यहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं. अयोध्या में रामकोट और अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों पर हर दिन पूजा-अर्चना होती है. यहां लोग रामकोट की परिक्रमा करते हैं, कहा गया है कि जो भी इसकी पूरे लगन-श्रद्धा से परिक्रमा करता है, उसके सभी दुख-संकट मिट जाते हैं.
समकालीन स्थिति: यहां पर धार्मिक यात्रा करने आने वाले लोग रामायण के विभिन्न पात्रों और घटनाओं से संबंधित जानकारी लेते हैं. इसके अलावा, यह स्थल कई सांस्कृतिक आयोजनों का भी केंद्र बन चुका है, जिसमें रामलीला और अन्य धार्मिक समारोह होते हैं.
वहीं राम मंदिर ट्रस्ट रामकोट की परिक्रमा योजना चल रही है. प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5.30 बजे बड़ी संख्या में साधु संत व राम भक्तों के द्वारा इस परिक्रमा को संपन्न किया जा रहा है.
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा ने बताया कि रामकोट परिसर क्षेत्र में रामलला समेत 108 स्थान पर भगवान के विभिन्न विग्रह विराजमान हैं. इसलिए रामकोट की परिक्रमा से सभी विक्रमों का एक साथ परिक्रमा संपन्न होता है.
उन्होंने बताया कि इस बार इस परिक्रमा क्षेत्र को भी लाखों दीपों से जगमग किया जाएगा. इसके लिए क्षेत्र के लोगों व संत-महंतों से भी मुलाकात कर अलग-अलग क्षेत्र की जिम्मेदारी लोगों को दी जा रही है.
उन्होंने बताया कि इस रामकोट की परिक्रमा से भी लोगों को जोड़ा जा सके इसके लिए क्षेत्र का सेटेलाइट तस्वीर भी अयोध्या के विभिन्न स्थानों पर लगाया जा रहा है जिससे क्षेत्र और परिक्रमा बारे में लोगों को पता चल सके.
- दीवाली वाले दिन खास आयोजन: पूरे रामकोट में रहने वाले लोगों को जागरुक करते हुए क्षेत्र की सजावट और बड़ी संख्या में दीप जलाए जाएंगे.
- भक्तों की सुरक्षा के इंतजाम: रामकोट परिसर विशेष सुरक्षा जोन में माना जाता है पूरा राम मंदिर को रेड जोन घोषित किया गया है तो वहीं रामकोट परिसर को यलो जोन के अंतर्गत कई सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं जिनमें पड़ने वाले सभी चौराहे व प्रमुख स्थानों पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती होगी.
