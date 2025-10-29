ETV Bharat / state

अयोध्या राम मंदिर में पैराशूट के कपड़े से बने 11 किलो के ध्वज को फहराएंगे पीएम मोदी

25 नवंबर को प्रधानमंत्री सहित कई VVIP रहेंगे मौजूद, आम श्रद्धालुओं को मंदिर में दर्शन नहीं मिल सकेंगे.

राम मंदिर में पैराशूट कपड़े से बने 11 किलो के ध्वज को फहराएंगे पीएम मोदी.
October 29, 2025

Updated : October 29, 2025

अयोध्या: राम मंदिर में 25 नवंबर को पैराशूट के कपड़ों से बने 11 किलो के ध्वज को पीएम मोदी फहराएंगे. इस दौरान सेना के जवान भी मौजूद रहेंगे. राम मंदिर ट्रस्ट व सेना के अधिकारियों के साथ समन्वय कर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.

मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि राम मंदिर के शिखर पर ध्वज लगाया जाना एक बड़ी चुनौती है क्योंकि वह एक ऊंचाई पर जाएगा. शिखर पर आइकोनोग्राफी का कार्य किया गया है. वहीं पताका के साथ जाने वाला 11 फीट का दंड और ध्वज की चौड़ाई 22 फीट है इसलिए सेना शिखर पर ध्वज चढ़ाने का रिहर्सल कर रही है. उन्होंने बताया कि ध्वज को पैराशूट के कपड़ों से तैयार किया जाएगा. पैराशूट बहुत ही मजबूत होता है.

8000 को मिला निमंत्रण: नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि 25 नवंबर के लिए जो लोग आमंत्रित किए जाएंगे, सिर्फ उनके लिए ही भगवान के दर्शन की व्यवस्था की जा रही है. इसमें लगभग 8000 लोग आमंत्रित किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि आयोजन के बाद श्रद्धालु मंदिर परिसर के सभी स्थान के दर्शन कर सकें, इसके लिए ट्रस्ट विचार कर रहा है.

उन्होंने बताया, पूरा प्रयास है कि दिसंबर के अंत तक सभी मंदिर और वाटिकाएं खोल दी जाएं. कुछ स्थान पर सीमित संख्या में ही श्रद्धालु जा सकेंगे. अब मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा होने की ओर है. परकोटे के कॉरिडोर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, जिसमें न्यूरल लगाए जाने का कार्य किया जा रहा है. यह कार्य 5 नवंबर तक संपन्न हो जाएगा.

आम श्रद्धालुओं को नहीं मिलेंगे मंदिर में दर्शन: मंडलायुक्त राजेश कुमार ने बताया, राम मंदिर में होने वाले कार्यक्रम को लेकर व्यवस्था बनाई जाएगी. ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री सहित अन्य VVIP के आने के कारण आम श्रद्धालुओं को मंदिर में दर्शन तो नहीं प्राप्त होंगे, लेकिन आयोजन के बाद एक बार फिर प्राण प्रतिष्ठा की तरह भीड़ होने की संभावना जताई जा रही है, तो उसकी व्यवस्था करनी होगी. इसके बाद अगले दिन से श्रद्धालु दर्शन करेंगे.

Last Updated : October 29, 2025 at 12:50 PM IST

