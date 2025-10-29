ETV Bharat / state

अयोध्या राम मंदिर में पैराशूट के कपड़े से बने 11 किलो के ध्वज को फहराएंगे पीएम मोदी

राम मंदिर में पैराशूट कपड़े से बने 11 किलो के ध्वज को फहराएंगे पीएम मोदी. ( Photo Credit; ETV Bharat )