त्रेता युग जैसी सजी राम नगरी, 5 देशों की अंतरर्राष्ट्रीय रामलीला और लेजर शो देखिए आज से

पहली बार रुस, नेपाल और श्रीलंका के कलाकार भी देंगे प्रस्तुति. रामायण के प्रसंगों की झलकियां और डिजिटल लाइट शो होंगे प्रदर्शित.

श्री राम के स्वागत को तैयार अयोध्या, दीपोत्सव की तैयारी पूरी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 7:01 AM IST

Updated : October 18, 2025 at 7:30 AM IST

अयोध्या: त्रेतायुग की तरह रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव के भव्य आयोजन को लेकर तैयारी हो गई है. मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में अयोध्या विश्व के सांस्कृतिक मैप पर डिजिटल और आध्यात्मिक नगरी के रूप में स्थापित होने की ओर अग्रसर है. वहीं आज से भव्य आयोजन के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत होगी. जिसमें 5 देशों के कलाकार भारतीय वेशभूषा में अपनी-अपनी परंपरा से रामलीला का मंचन करेंगे और पहली बार नेपाल और श्रीलंका के कलाकार भी प्रस्तुति देंगे. इसके लिए विभिन्न देशों के कलाकार अयोध्या पहुंच चुके हैं.

सज गई अयोध्या.

इन देशों की रामलीला का होगा आयोजन: सरयू तट पर स्थित राम कथा पार्क के अंतरराष्ट्रीय मंच पर आज से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की लीला का अलग-अलग प्रसंग पर मंचन होगा. ये सभी कलाकार अपने कला और संस्कृतिक धरोहर के माध्यम से राम कथा का जीवंत रूप पेश करेंगे.

अयोध्या में राम के आने की तैयारी पूरी.
  1. थाईलैंड के कलाकार करेंगे प्रस्तुति: थाईलैंड से आए 10 कलाकार रामलीला में शूर्पणखा और राम-लखन संघर्ष, मारीच से संघर्ष और राम-रावण युद्ध का मंचन करेंगे. इन युद्धों के माध्यम से राम और रावण के बीच धर्म और अधर्म की कहानी दर्शकों के सामने प्रस्तुत होगी.
  2. स्वयंवर दृश्य प्रस्तुत करेंगे रूस के कलाकार: रूस के 15 कलाकार भगवान श्री राम और माता सीता के दिव्य मिलन पर स्वयंवर दृश्य प्रस्तुत करेंगे. इस मंचन में रूस की पारंपरिक रंगमंचीय तकनीक और भारतीय कथा का अनूठा मिश्रण दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देगा.
  3. लंका दहन कांड करेगें इंडोनेशियाई कलाकार: इंडोनेशिया के 10 कलाकार रामलीला में लंका दहन और अयोध्या वापसी के दृश्य को अद्भुत ढंग से प्रस्तुत करेंगे.
  4. नेपाली रामलीला: नेपाल से आए 33 कलाकार इस बार रामलीला में पहली बार लक्ष्मण पर शक्ति प्रदर्शन प्रस्तुत करेंगे. इससे पहले नेपाल की रामलीला मुख्य रूप से मां सीता पर केंद्रित होती थी.
  5. श्रीलंका के कलाकार बनेंगे दशानन: श्रीलंका से आए 22 कलाकार में से 2 कलाकार पहले ही अयोध्या पहुंच चुके हैं. ये टीम रामेश्वर की भूमि पर रावणेश्वरा का दृश्य प्रस्तुत करेगी. श्रीलंका वासी आज भी रावण को ईश्वर मानते हैं और इस भाव को मंच पर जीवंत रूप से दिखाया जाएगा.

त्रेता युग की अयोध्या को महसूस करेगें जन: धर्मपथ पर 30 डिजिटल स्तंभ लगेंगे, रामायण के प्रसंग प्रदर्शित होते दिखाई देंगे. नेशनल हाईवे से प्रवेश द्वार तक दोनों ओर 18-18 फीट ऊंचे 30 डिजिटल पिलर लगे हैं. इन स्तंभों पर रामायण के प्रसंगों की झलकियां और डिजिटल लाइट शो प्रदर्शित होंगे. प्रस्तुति 18 से 20 अक्टूबर तक चलेगी.

सज गई अयोध्या.

भव्य लाइटिंग से सजे प्रमुख स्थल: रामकथा पार्क, राम की पैड़ी, हनुमानगढ़ी, दशरथ महल, बिरला मंदिर, तुलसी उद्यान, भजन संध्या स्थल और सरयू ब्रिज को सजाने-संवारने का कार्य हो चुका है.

सज गई अयोध्या.

26 लाख दीपों से बनेगा नया विश्व रिकॉर्ड: इस बार राम की पैड़ी समेत 56 घाटों पर 26 लाख 11 हजार 101 दीपों से दीपोत्सव का विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है. हर दीप भगवान राम के आदर्शों और अयोध्या की दिव्यता का प्रतीक बनेगा. जिसके लिए लगभग 32000 वॉलंटियर को तैयार किया गया है.

सज गई अयोध्या.

विश्व के लिए बनेगी प्रेरणा: दीपों की रोशनी और डिजिटल तकनीक का यह संगम अयोध्या को विश्व के पर्यटन मानचित्र पर और सशक्त बनाएगा. श्रद्धालु जहां दिव्य राम मंदिर का दर्शन करेंगे. वहीं डिजिटल प्रस्तुति के माध्यम से रामायण के अद्भुत प्रसंगों का अनुभव करेंगे. अयोध्या का दीपोत्सव अब सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि भारत की आस्था, संस्कृति और तकनीकी प्रगति का प्रतीक बन चुका है.

