यूपी के अयान अकरम इण्डिया अंडर-19 टीम में चयनित, इन मैचों में दिखाएंगे दम
यूपीसीए के मीडिया मैनेजर ने दी जानकारी, सहारनपुर के रहने वाले हैं अयान अकरम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 28, 2026 at 9:14 AM IST
कानपुर: यूपी के उभरते मध्यम तेज गेंदबाज अयान अकरम को आस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ आगामी मल्टी डे मैचों के लिए भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है. बीसीसीआई की ओर से घोषित टीम में चयनित अयान अकरम मूल रूप से सहारनपुर के रहने वाले हैं. अपनी तेज और प्रभावी गेंदबाजी के दम पर जूनियर क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की. गुरुवार को ये जानकारी यूपीसीए के मीडिया मैनेजर मो.फहीम ने दी.
उन्होंने बताया कि अयान अकरम मौजूदा समय में उप्र अंडर-19 टीम के कप्तान भी हैं. 2025-26 सत्र में भारतीय अंडर-19 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे अयान ने 37 विेकेट अपने नाम किए हैं. उनके इस प्रदर्शन ने उन्हें सबसे प्रभावशाली युवा तेज गेंदबाजों में शामिल किया. वहीं, अयान ने 2025-26 की कूच बिहार अंडर-19 ट्राफी में यूपी की सफलता में अपनी अहम भूमिका निभाई थी. अयान की तेज गति और और अनुशासित गेंदबाजी के दम पर यूपी ने लगातार तीन मुकाबलों में जीत दर्ज की और नॉकआउट चरण में अपनी जगह बनाई.
भारत और आस्ट्रेलिया के बीच दो मल्टी डे मुकाबले होंगे: यूपीसीए के मीडिया मैनेजर मो.फहीम ने बताया, भारत और आस्ट्रेलिया के बीच दो मल्टी डे मुकाबले होंगे. पहला मुकाबला 27 से 30 सितंबर तक राजकोट में और दूसरा मुकाबला पांच से आठ अक्टूबर तक अहमदाबाद के बी ग्राउंड में होगा. यूपीसीए के सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता, कोषाध्यक्ष सचिन शुक्ला व सीईओ अंकित चटर्जी ने अयान अकरम के भारतीय अंडर-19 टीम में चयन पर खुशी व्यक्त कर अपनी शुभकामनाएं दीं. सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता ने कहा, जूनियर क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन और तेज गेंदबाजी में निरंतर सुधार के चलते अयान ने अपनी अलग पहचान बनाई है. अब आस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ भारतीय टीम का हिस्सा बनना उनके क्रिकेट करियर की एक अहम उपलब्धि है.