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यूपी में Automatic Challan: न कोई ट्रैफिक सिपाही-न दारोगा, मशीन खटाखट काटेगी चालान, पहली बार यहां होगा ट्रायल

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) की तरफ से जारी ई-डिटेक्शन प्रणाली को अपने यहां लागू करेगा. उन्होंने बताया कि ये सिस्टम सड़कों पर बिना उचित अनुपालन के चलने वाले वाहनों की पहचान कर उनके खिलाफ स्वचालित रूप से ई-चालान जारी करने में सक्षम है.





ये राज्य भी कर रहे तैयारी: परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि इस दिशा में ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात और दिल्ली-एनसीआर जैसे राज्य पहले से ही ई-डिटेक्शन प्रणाली को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में हैं. एनएचएआई/आईएचएमसीएल की तरफ से वाहन संचालन डेटा उपलब्ध कराने के लिए एपीआई डेवलप की जा चुकी है, जिसे दिल्ली-एनसीआर में पायलट बेस पर लागू किया जा रहा है.



पहला प्रोजेक्ट यहां शुरू होगा: परिवहन मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने इस राष्ट्रीय पहल के अनुरूप प्रदेश में ई-डिटेक्शन मॉड्यूल लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं जिसके क्रम में एनआईसी लखनऊ को ई-डिटेक्शन मॉडल पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में इटौंजा टोल प्लाजा और बाराबंकी-अहमदपुर टोल प्लाजा में लाइव किये जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं.



सफलता के बाद यहां होगा लागू: पहले चरण के पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इस योजना को पूरे उत्तर प्रदेश में चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा. परिवहन मंत्री ने बताया कि पहले चरण में परिवहन यान के अंतर्गत आने वाले वाहनों की फिटनेस, बीमा, पीयूसीसी (प्रदूषण अवमुक्त प्रमाण-पत्र), एचएसआरपी, पंजीयन प्रमाण-पत्र की जांच की जाएगी.





गैर परिवहन यान के अंतर्गत वाहनों की वैधता और वाहन के बिना प्रयोग (नान यूज), गैर-परिवहन यान बीमा, पीयूसीसी, पंजीयन प्रमाण-पत्र वैधता और एचएसआपी. परिवहन मंत्री ने बताया कि ई-डिटेक्शन प्रणाली से टोल प्लाजा से गुजरने वाले नियम उल्लंघनकर्ता वाहनों का स्वचालित पता लगाकर ई-चालान जारी होगा.



मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम होगा, परिवहन प्रवर्तन कार्रवाई में तेजी आएगी. वाहन चालकों में यातायात नियमों के प्रति अनुशासन और जागरूकता बढ़ेगी, फिटनेस, बीमा, पीयूसीसी (प्रदूषण अवमुक्त प्रमाण-पत्र), एचएसआरपी, पंजीयन प्रमाण-पत्र वैधता के बिना संचालित वाहनों पर प्रभावी अंकुश लगेगा.





पारदर्शी और निष्पक्ष प्रवर्तन प्रणाली लागू होगी. परिवहन मंत्री ने बताया कि यह प्रणाली प्रदेश में सुशासन व स्मार्ट प्रवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी. .उन्होंने सभी वाहन चालकों/स्वामियों से अपील है कि वे अपने वाहनों की फिटनेस, बीमा, पीयूसीसी व अन्य अनुज्ञापत्र समय पर नवीनीकृत कराएं.











क्या है ई डिटेक्शन प्रणाली



ई डिटेक्शन प्रणाली टोल प्लाजा पर लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरों के जरिए वाहनों के दस्तावेजों जिसमें (बीमा, प्रदूषण, परमिट) की डिजिटल जांच करने वाला एक ऑटोमेटिक सिस्टम है. यह वाहन पोर्टल से जुड़ी होती है जो सामान्य अधूरे कागजात होने पर तुरंत ई चालान जारी करती है. ये तकनीक उड़ीसा, बिहार और उत्तराखंड जैसे राज्यों में यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है. इस सिस्टम में बिना किसी मानवीय के वाहन गुजरते ही उसकी नंबर प्लेट और फास्टैग स्कैन हो जाते हैं. अगर बीमा, फिटनेस या परमिट एक्सपायर हो गया है तो सिस्टम ऑटोमेटिक चालान जेनरेट कर मोबाइल पर मैसेज भेजता है.









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