10 रुपये का लालच देकर, 5 साल के मासूम लड़के के साथ कुकर्म

गेहूं के खेत में पानी लगा रही दादी के पास जा रहा था बच्चा, दरिंदें ने बबूल के खेत में वारदात को अंजाम दिया.

औरैया में 5 साल के लड़के से रेप.
Published : February 22, 2026 at 8:37 PM IST

औरैया: जनपद के कुदरकोट क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है. 5 साल के मासूम लड़के के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है. आरोप है कि एक अज्ञात बाइक सवार युवक बच्चे को 10 रुपये का लालच देकर अपने साथ ले गया और सुनसान इलाके में वारदात को अंजाम दिया. फिलहाल बच्चे का इलाज सीएचसी बिधूना में चल रहा है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है.

पीड़ित परिवार के मुताबिक रविवार दोपहर करीब 1 बजे बच्चे की दादी गेहूं के खेत में पानी लगा रही थीं. इसी दौरान उनके 2 नाती सड़क के रास्ते दादी के पास जा रहे थे, तभी कुदरकोट की ओर से एक सफेद अपाचे बाइक पर सवार अज्ञात युवक वहां पहुंचा.

आरोप है कि युवक ने मासूम को 10 रुपये देने का लालच दिया और उसे बाइक पर बैठाकर पास के बबूल के जंगल की ओर ले गया. सुनसान जगह का फायदा उठाकर आरोपी ने बालक के साथ दुष्कर्म किया.

कुछ देर बाद जब बच्चा वापस लौटा तो वह लहूलुहान हालत में था और दर्द से कराह रहा था. बच्चे की हालत देखकर परिवार के लोग घबरा गए. पीड़ित के बाबा तुरंत मासूम को सीएचसी बिधूना लेकर पहुंचे.

परिजनों ने कहा कि हमारे बच्चे के साथ गलत कार्य किया गया है. आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. परिजनों ने स्थानीय पुलिस को लिखित तहरीर देकर अज्ञात आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस का कहना है कि मामला बेहद गंभीर है. परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है. आरोपी की पहचान व गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं. आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है. मासूम की हालत फिलहाल चिकित्सकीय निगरानी में है.

