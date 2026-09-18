यूपी ATS की कार्रवाई के बाद बड़ा सवाल, क्या टेरर फंडिंग के पीछे है बड़ा डिजिटल नेटवर्क?
पेश है आशुतोष सहाय के साथ संवाददाता प्रशांत मिश्र की स्पेशल स्टोरी...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 5:54 PM IST|
Updated : September 18, 2026 at 6:01 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश एटीएस की हालिया कार्रवाई के बाद एक बड़ा सवाल सामने आया है. क्या प्रदेश में टेरर फंडिंग का मामला सिर्फ एक आरोपी और कुछ लेनदेन तक सीमित है, या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क भी काम कर रहा है? एटीएस ने बिहार के पूर्णिया निवासी मोहम्मद जफर को गिरफ्तार किया है. एजेंसी के मुताबिक, जफर पर मदरसे के नाम पर चंदा जुटाकर पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन तक पैसा पहुंचाने की कोशिश का आरोप है.
जफर के मोबाइल से मिले संदिग्ध डिजिटल संपर्क: एटीएस के अनुसार, आरोपी के मोबाइल से पाकिस्तान आधारित आतंकी गतिविधियों से जुड़े व्हाट्सऐप ग्रुप मिले हैं. सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच में भी संदिग्ध सामग्री सामने आने की बात एजेंसी ने कही है. एटीएस के मुताबिक, जफर लोगों से चंदा जुटा रहा था और इस रकम को पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन तक पहुंचाने की कोशिश की गई. शुरुआती जानकारी के अनुसार, एक पाकिस्तानी बैंक खाते में पैसा भेजने का प्रयास किया गया, लेकिन यह लेनदेन सफल नहीं हुआ.
इसके बाद आरोपी के संपर्क में मौजूद लोगों की तरफ से क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े माध्यम के इस्तेमाल की बात सामने आई है. यहीं से जांच का दायरा बढ़ जाता है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश करती हैं कि आरोपी के पास पैसा आया कहां से. क्या रकम सीधे बैंक खाते में आई, किसी ने नकद दिया, या यूपीआई और दूसरे डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल हुआ.
टेरर फंडिंग में पैसों की पूरी कड़ी की जांच: जांच में यह भी देखा जाता है कि क्या किसी डिजिटल वॉलेट या क्रिप्टो प्लेटफॉर्म तक पैसा पहुंचा और जिस व्यक्ति या खाते से रकम आई, उसका आरोपी से क्या संबंध था. एटीएस की कार्रवाई के बीच टेरर फंडिंग के कथित नेटवर्क को समझने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार धर द्विवेदी से बात की गई. उनके मुताबिक, ऐसे मामलों में व्यक्ति, उसके डिजिटल संपर्क और पैसों के लेनदेन की कड़ी बेहद महत्वपूर्ण होती है. हालांकि, किसी संदिग्ध नंबर या सोशल मीडिया अकाउंट से संपर्क मिलना अपने आप में अपराध साबित नहीं करता.
जांच एजेंसियों को यह भी देखना होता है कि संपर्क का उद्देश्य क्या था और उसका किसी आपराधिक गतिविधि से संबंध है या नहीं. टेरर फंडिंग की जांच में पैसों का रास्ता महत्वपूर्ण होता है. उदाहरण के तौर पर, अगर किसी व्यक्ति के खाते में अचानक कई लोगों से पैसा आता है और उसके बाद वही रकम दूसरे खातों में जाती है, तो जांच एजेंसी इन सभी लेनदेन को जोड़ने की कोशिश करती है. इसी वजह से बैंक स्टेटमेंट, यूपीआई रिकॉर्ड, खाते की केवाईसी, मोबाइल नंबर, डिजिटल वॉलेट और दूसरे वित्तीय रिकॉर्ड जांच का हिस्सा बन सकते हैं.
क्रिप्टोकरेंसी से बढ़ती तकनीकी चुनौती: अगर पैसा क्रिप्टोकरेंसी के जरिए भेजे जाने का आरोप हो, तो जांच और तकनीकी हो जाती है. इस मामले में भी एटीएस ने क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन को जांच का हिस्सा बनाया है. रिपोर्टों के मुताबिक, आरोपी ने पाकिस्तान स्थित संपर्कों को USDT के जरिए रकम भेजने की कोशिश की थी. पूर्व आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार धर द्विवेदी के मुताबिक, किसी एक लेनदेन को देखकर पूरी तस्वीर सामने नहीं आती.
यह देखना जरूरी होता है कि पैसा किसके पास से आया, किसके पास गया और उस लेनदेन के पीछे वास्तविक व्यक्ति कौन था. उनके मुताबिक, टेरर फंडिंग के लिए पहले से हवाला जैसे माध्यमों का इस्तेमाल होता रहा है और अब डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा क्रिप्टोकरेंसी भी जांच का हिस्सा बन रहे हैं. उत्तर प्रदेश में टेरर फंडिंग से जुड़े मामले पहले भी सामने आ चुके हैं. यूपी एटीएस की वेबसाइट पर 2018 में पाकिस्तान से संचालित आतंकी फंडिंग नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई का विवरण दर्ज है.
2018 में भी सामने आया था फंडिंग नेटवर्क: उस मामले में प्रतापगढ़, लखनऊ, गोरखपुर और दूसरे स्थानों से आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी गई थी. 2018 के ही एक मामले में एटीएस ने पाकिस्तान स्थित हैंडलर के निर्देश पर बैंक खातों के इस्तेमाल और पैसों के ट्रांसफर का आरोप लगाया था. उस समय जांच में फर्जी नामों पर खाते खोलने और रकम ट्रांसफर करने की बात सामने आई थी. यानी समय के साथ कथित फंडिंग के तरीकों में बदलाव जांच एजेंसियों के सामने एक नई चुनौती बन रहा है.
8 जुलाई 2026 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने ऑनलाइन आतंकी कट्टरपंथ से जुड़े एक मामले में देशभर में कई जगहों पर तलाशी ली. एजेंसी के मुताबिक, मामला ISIS और AQIS की जिहादी विचारधारा को ऑनलाइन बढ़ावा देने से जुड़ा था. तलाशी के दौरान डिजिटल उपकरण और दूसरी सामग्री जब्त की गई, जिसकी जांच की जा रही है. इन कार्रवाइयों से संकेत मिलता है कि जांच एजेंसियां इंटरनेट पर होने वाली गतिविधियों को भी आतंकवाद से जुड़ी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा मान रही हैं.
सोशल मीडिया और मैसेंजर भी जांच के दायरे में: हाल के कुछ मामलों की जांच में डिजिटल प्लेटफॉर्म के अलग-अलग इस्तेमाल पर भी ध्यान दिया गया है. सोशल मीडिया और मैसेंजर के इस्तेमाल को आसान भाषा में 'थ्री-ऐप मॉडल' के तौर पर समझाया जा रहा है. इसमें अलग-अलग डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल अलग-अलग काम के लिए किया जा सकता है. किसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल संपर्क बनाने के लिए, दूसरे का निजी बातचीत के लिए और तीसरे माध्यम का इस्तेमाल पैसे या किसी दूसरे डिजिटल काम के लिए किया जा सकता है.
पूर्व आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार धर द्विवेदी के मुताबिक, आतंकवाद की जांच का स्वरूप काफी बदल चुका है. पहले जांच में मुख्य रूप से यह देखा जाता था कि आरोपी किससे मिला, कहां गया, किससे संपर्क में था और उसके पास क्या सामान मिला. अब इसके साथ डिजिटल दुनिया की जांच भी जरूरी हो गई है. उनके मुताबिक, किसी आरोपी का मोबाइल फोन कई बार जांच के लिए बेहद महत्वपूर्ण सबूत बन सकता है.
मोबाइल फोन से डिजिटल फोरेंसिक तक: मोबाइल में मौजूद संपर्क, बातचीत, लोकेशन से जुड़े रिकॉर्ड और दूसरी डिजिटल जानकारी से जांच एजेंसियों को कथित नेटवर्क को समझने में मदद मिल सकती है. साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ राहुल मिश्रा के मुताबिक, संदिग्ध डिजिटल गतिविधियों की जांच में डिजिटल फोरेंसिक की भूमिका महत्वपूर्ण है. आसान भाषा में समझें तो डिजिटल फोरेंसिक का मतलब मोबाइल, कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से मिले डेटा की वैज्ञानिक तरीके से जांच करना है. कई बार कोई व्यक्ति किसी फाइल या मैसेज को डिलीट कर देता है.
ऐसे मामलों में जांच एजेंसियां उपलब्ध तकनीकी माध्यमों से यह पता लगाने की कोशिश करती हैं कि डिवाइस में पहले क्या मौजूद था. अलग-अलग डिवाइस से मिली जानकारी को आपस में मिलाकर एक टाइमलाइन भी तैयार की जा सकती है. इससे यह समझने में मदद मिल सकती है कि कौन व्यक्ति कब और किसके संपर्क में था. टेरर फंडिंग की जांच में डिजिटल फोरेंसिक इसी वजह से महत्वपूर्ण होती जा रही है.
डार्क वेब और VPN से जांच की चुनौती: इंटरनेट का एक हिस्सा ऐसा भी है, जिसे सामान्य सर्च इंजन से आसानी से नहीं देखा जा सकता. इसे आम तौर पर डार्क वेब कहा जाता है. डार्क वेब का इस्तेमाल अपने आप में गैरकानूनी नहीं है, लेकिन इसकी गुमनामी के कारण गैरकानूनी गतिविधियों के लिए इसके दुरुपयोग के मामले सामने आते हैं. इसी वजह से जांच एजेंसियों के लिए यहां होने वाली गतिविधियों की जांच सामान्य इंटरनेट की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकती है.
अशोक कुमार धर द्विवेदी के मुताबिक, आधुनिक जांच में ऐसे बंद या छिपे हुए डिजिटल नेटवर्क को समझना भी महत्वपूर्ण हो गया है. VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल आम लोग भी इंटरनेट प्राइवेसी के लिए करते हैं. लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी पहचान या लोकेशन छिपाने के लिए कई स्तरों वाले VPN और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल करता है, तो जांच मुश्किल हो सकती है. राहुल मिश्रा के मुताबिक, ऐसी स्थिति में सिर्फ एक IP एड्रेस के आधार पर किसी व्यक्ति की वास्तविक पहचान या लोकेशन तय करना पर्याप्त नहीं होता.
एक IP एड्रेस से पूरी तस्वीर नहीं मिलती: जांच एजेंसियों को कई डिजिटल रिकॉर्ड को आपस में मिलाना पड़ सकता है. इसमें इंटरनेट रिकॉर्ड, डिवाइस की जानकारी और दूसरे उपलब्ध डिजिटल साक्ष्य शामिल हो सकते हैं. राहुल मिश्रा के मुताबिक, अगर किसी जांच में क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल का शक होता है, तो एजेंसियों को लेनदेन की डिजिटल कड़ी समझने के लिए विशेष तकनीकी जांच करनी पड़ती है. ब्लॉकचेन पर लेनदेन का रिकॉर्ड मौजूद हो सकता है, लेकिन उस रिकॉर्ड को किसी वास्तविक व्यक्ति या संस्था से जोड़ना अलग चुनौती है.
विदेशी डिजिटल सेवाओं के मामले में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत भी पड़ सकती है. NIA की कई जांच में सोशल मीडिया और ऑनलाइन संपर्क भी जांच का हिस्सा रहे हैं. NIA की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, ऑनलाइन कट्टरपंथ का मतलब इंटरनेट पर मौजूद ऐसी सामग्री और समुदायों के जरिए लोगों में चरमपंथी विचार पैदा होना है, जो आगे चलकर आतंकवादी गतिविधियों के समर्थन या उसमें शामिल होने की ओर ले जा सकते हैं. सितंबर 2025 में NIA ने एक मामले में उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों और जम्मू-कश्मीर में 21 जगहों पर तलाशी ली थी.
डिजिटल संपर्क अब जांच की अहम कड़ी: एजेंसी के मुताबिक, उस जांच में सोशल मीडिया के जरिए संदिग्धों के आतंकी संगठनों से संपर्क की बात सामने आई थी और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए थे. यानी डिजिटल संपर्क अब आतंकवाद से जुड़े मामलों में जांच की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन चुका है. हालांकि, किसी मोबाइल फोन या लैपटॉप से जानकारी मिल जाना जांच का अंतिम चरण नहीं है. उस जानकारी की सत्यता और उसका आपसी कनेक्शन भी स्थापित करना जरूरी होता है.
किस व्यक्ति ने डिवाइस इस्तेमाल किया, संदेश किसने भेजा, पैसा किस उद्देश्य से भेजा गया और बातचीत का मकसद क्या था, इन सभी सवालों के जवाब जुटाने होते हैं. डिलीट किया गया डेटा कैसे मिला और उसका मामले से क्या संबंध है, इसकी भी जांच करनी पड़ती है. इन सभी तथ्यों को जुटाकर अदालत के सामने पेश करना होता है. ऐसे में आरोपों को अदालत में साबित करने के लिए डिजिटल फोरेंसिक और वित्तीय जांच दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है.
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