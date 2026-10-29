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स्कूलों को धमकी मामले में यूपी ATS का एक्शन, फर्जी ईमेल आईडी बेचने के आरोप में एक गिरफ्तार

आरोपी गिरफ्तार ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : यूपी एटीएस ने स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल भेजे जाने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. एटीएस ने फर्जी ईमेल आईडी बनाकर बेचने के आरोप में कानपुर के युवक अंकित शंखवार (24) को गिरफ्तार किया है.

एटीएस के अनुसार, आरोपी के लैपटॉप में कई अहम जानकारियां मिली हैं. आरोपी को 28 अक्टूबर को कानपुर नगर से गिरफ्तार किया है. उसके पास से एक मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद हुआ है. लैपटाॅप में नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम के स्कूलों समेत कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को धमकी देने के लिए इस्तेमाल की गई ईमेल आईडी से जुड़ा डेटा मिलने का दावा किया गया है.