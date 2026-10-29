स्कूलों को धमकी मामले में यूपी ATS का एक्शन, फर्जी ईमेल आईडी बेचने के आरोप में एक गिरफ्तार
एटीएस ने आरोपी को 28 अक्टूबर को कानपुर नगर से गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 6:32 PM IST
लखनऊ : यूपी एटीएस ने स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल भेजे जाने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. एटीएस ने फर्जी ईमेल आईडी बनाकर बेचने के आरोप में कानपुर के युवक अंकित शंखवार (24) को गिरफ्तार किया है.
एटीएस के अनुसार, आरोपी के लैपटॉप में कई अहम जानकारियां मिली हैं. आरोपी को 28 अक्टूबर को कानपुर नगर से गिरफ्तार किया है. उसके पास से एक मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद हुआ है. लैपटाॅप में नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम के स्कूलों समेत कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को धमकी देने के लिए इस्तेमाल की गई ईमेल आईडी से जुड़ा डेटा मिलने का दावा किया गया है.
एटीएस की ओर से जारी प्रेसनोट के मुताबिक, एक संदिग्ध ईमेल आईडी से गौतमबुद्धनगर, दिल्ली और गुरुग्राम के अलग-अलग स्कूलों को धमकी भरे ईमेल भेजे जा रहे थे. जांच के दौरान एटीएस ने संदिग्ध ईमेल आईडी का तकनीकी विश्लेषण किया.
जांच में पता चला कि इस ईमेल आईडी का इस्तेमाल कानपुर नगर से हुआ था. इसके बाद एटीएस ने अंकित शंखवार की पहचान की. आरोप है कि आरोपी फर्जी पहचान से ईमेल आईडी बनाता था और उन्हें विदेश में बैठे लोगों को बेचता था.
प्रेसनोट के मुताबिक, पूछताछ में आरोपी ने वर्ष 2021 से फर्जी ईमेल आईडी बनाने की बात कबूल की है. एटीएस के मुताबिक, लैपटॉप की एक्सेल फाइलों में करीब पांच लाख ईमेल आईडी होने की जानकारी सामने आई है. इन फाइलों में ईमेल आईडी के साथ पासवर्ड, रिकवरी ईमेल और टूफैक्टर ऑथेंटिकेशन से जुड़ी जानकारी भी होने का दावा किया गया है.
एटीएस के मुताबिक, जांच में बांग्लादेशी नागरिक अलामीन इस्लाम उर्फ अलामीन का नाम सामने आया है. पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर ईमेल आईडी उपलब्ध कराने के बदले 6 हजार डाॅलर मिलने की जानकारी दी है.
एटीएस के मुताबिक, नोएडा के स्कूलों और अन्य स्थानों को 12 अक्टूबर 2026 को धमकी भरे ईमेल भेजने में इस्तेमाल हुई ईमेल आईडी उपलब्ध कराने की बात सामने आई है.
एटीएस के अनुसार, पूछताछ में व्हाट्सएप पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, तुर्की और अमेरिका समेत कई देशों के नंबरों से संपर्क मिलने की बात सामने आई है. इस मामले में एटीएस थाने लखनऊ में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.
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