UP ATS ने स्नाइपर प्रतियोगिता में लहराया परचम, कमांडो आकाश यादव और राकेश कुमार ने जीता गोल्ड

लखनऊ : 16वीं अखिल भारतीय पुलिस स्टैंडअलोन स्नाइपर प्रतियोगिता में यूपी एटीएस के जांबाज कमांडो ने देश भर में अपनी मारक क्षमता का लोहा मनवाया है. हरियाणा के मानेसर स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड प्रशिक्षण केंद्र में 17 राज्यों और केंद्रीय पुलिस बलों के निशानेबाजों के बीच हुई प्रतिस्पर्धा में कमांडो आकाश यादव और राकेश कुमार की जोड़ी ने बेस्ट स्नाइपर डिटैचमेंट इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाया है.

​16 से 28 फरवरी तक चली इस प्रतियोगिता में देश भर के 17 केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों के चुनिंदा स्नाइपर कमांडो ने भाग लिया. इस दौरान कमांडो की सामरिक दक्षता, धैर्य, छिपकर संचालन और दबावपूर्ण परिस्थितियों में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का कड़ा परीक्षण किया गया.

​आकाश और राकेश की जोड़ी ने साधा गोल्डन निशाना : ​यूपी एटीएस के कमांडो आकाश यादव और राकेश कुमार की टीम ने बेस्ट स्नाइपर डिटैचमेंट इवेंट में शानदार प्रदर्शन किया. यह इवेंट शूटर और स्पॉटर की टीमवर्क पर आधारित होता है, जिसमें लंबी दूरी से लक्ष्य को पहचानना, पर्यावरणीय परिस्थितियों हवा, दूरी आदि का विश्लेषण करना और अत्यंत सटीक फायरिंग करना शामिल है. इन दोनों कमांडो के बीच के सामरिक समन्वय और सटीक निशानेबाजी ने यूपी पुलिस को शीर्ष स्थान दिलाया.