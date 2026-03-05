UP ATS ने स्नाइपर प्रतियोगिता में लहराया परचम, कमांडो आकाश यादव और राकेश कुमार ने जीता गोल्ड
हरियाणा के मानेसर स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड प्रशिक्षण केंद्र में 17 राज्यों और केंद्रीय पुलिस बलों के निशानेबाजों ने भाग लिया.
लखनऊ : 16वीं अखिल भारतीय पुलिस स्टैंडअलोन स्नाइपर प्रतियोगिता में यूपी एटीएस के जांबाज कमांडो ने देश भर में अपनी मारक क्षमता का लोहा मनवाया है. हरियाणा के मानेसर स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड प्रशिक्षण केंद्र में 17 राज्यों और केंद्रीय पुलिस बलों के निशानेबाजों के बीच हुई प्रतिस्पर्धा में कमांडो आकाश यादव और राकेश कुमार की जोड़ी ने बेस्ट स्नाइपर डिटैचमेंट इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाया है.
16 से 28 फरवरी तक चली इस प्रतियोगिता में देश भर के 17 केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों के चुनिंदा स्नाइपर कमांडो ने भाग लिया. इस दौरान कमांडो की सामरिक दक्षता, धैर्य, छिपकर संचालन और दबावपूर्ण परिस्थितियों में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का कड़ा परीक्षण किया गया.
आकाश और राकेश की जोड़ी ने साधा गोल्डन निशाना : यूपी एटीएस के कमांडो आकाश यादव और राकेश कुमार की टीम ने बेस्ट स्नाइपर डिटैचमेंट इवेंट में शानदार प्रदर्शन किया. यह इवेंट शूटर और स्पॉटर की टीमवर्क पर आधारित होता है, जिसमें लंबी दूरी से लक्ष्य को पहचानना, पर्यावरणीय परिस्थितियों हवा, दूरी आदि का विश्लेषण करना और अत्यंत सटीक फायरिंग करना शामिल है. इन दोनों कमांडो के बीच के सामरिक समन्वय और सटीक निशानेबाजी ने यूपी पुलिस को शीर्ष स्थान दिलाया.
आकाश पहले भी जीत चुके हैं बेस्ट फायरर का खिताब : स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के सदस्य कमांडो आकाश यादव का ट्रैक रिकॉर्ड पहले भी शानदार रहा है. इससे पहले वर्ष 2025 में भी एनएसजी द्वारा आयोजित बेसिक स्नाइपर कोर्स में उन्हें बेस्ट फायरर का पुरस्कार मिल चुका है. उनकी इस निरंतरता ने यूपी एटीएस की विशेष अभियान क्षमता को वैश्विक मानकों के समकक्ष प्रमाणित किया है.
क्या होता है स्नाइपर डिटैचमेंट इवेंट : यह एक सामरिक प्रतियोगिता है, जिसमें दो सदस्यों की टीम होती है. इसमें स्नाइपर निशानेबाज और स्पॉटर मददगार मिलकर काम करते हैं. लक्ष्य का आकलन कर अत्यंत सूक्ष्म समय में सटीक प्रहार करना इस खेल की मुख्य चुनौती होती है. यह किसी भी बल की गुप्त और विशेष सैन्य अभियानों में दक्षता का सबसे बड़ा मानक माना जाता है.
