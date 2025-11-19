ETV Bharat / state

यूपी ATS ने मांगा 8 जिलों के मदरसों का ब्यौरा, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को भेजा पत्र

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि यूपी एटीएस की प्रयागराज इकाई की ओर से पत्र प्राप्त हुआ है.

8 जिलों के मदरसों का मांगा ब्यौरा
8 जिलों के मदरसों का मांगा ब्यौरा (Photo credit: ETV Bharat FILE PHOTO)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 19, 2025 at 8:55 PM IST

Updated : November 19, 2025 at 10:38 PM IST

2 Min Read
बांदा : दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के मामले को लेकर अब उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट है. उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाॅड (यूपी एटीएस) ने अब उत्तर प्रदेश के 8 जिलों के मदरसों का ब्यौरा मांगा है. इसको लेकर यूपी एटीएस ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को पत्र जारी किया है.

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने दी जानकारी (Video credit: ETV Bharat)



'मदरसों के बारे में मांगी गई जानकारी' : बांदा के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अभिषेक चौधरी ने बताया कि यूपी एटीएस की प्रयागराज इकाई की ओर से 15 नवंबर का एक पत्र प्राप्त हुआ है. पत्र के माध्यम से मदरसों के बारे में जानकारी मांगी गई है, मगर अभी तक हमें निदेशालय से कोई भी सूचना नहीं मिली है, इसलिए जो जानकारी मांगी है उसके हिसाब से अभी हम जिले में संचालित मान्यता प्राप्त मदरसे कितने हैं और कितने अनुदानित मदरसे हैं व वहां कितने टीचर हैं, इतना ही जानकारी दे पाएंगे. उन्होंने कहा कि निदेशालय से जो भी निर्देश मिलेंगे उस हिसाब से आगे की जानकारी दी जाएगी.

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को भेजा गया पत्र : दरअसल, यूपी एटीएस प्रयागराज इकाई की तरफ से प्रदेश के आठ जनपद बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशांबी और फतेहपुर के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को 15 नवंबर को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि एटीएस मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों व पढ़ाने वाले मौलवियों व प्रबंधकों के संबंध में विस्तृत सूचना में मय नाम, पिता का नाम पता व मोबाइल नंबर के साथ मांगी जा रही है.

Last Updated : November 19, 2025 at 10:38 PM IST

