यूपी ATS की बड़ी कार्रवाई; आतंकी नेटवर्क से जुड़े दो संदिग्ध गिरफ्तार, पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े तार
अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 7:44 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. ATS ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी गैंग के आतंकी नेटवर्क से जुड़कर देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप में दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. दावा है कि दोनों आरोपी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) व पाकिस्तानी गैंगस्टरों के नेटवर्क से जुड़े हुए थे. गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की पहचान बुलंदशहर निवासी मोहम्मद उमर और फैजान के रूप में हुई है.
पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी एवं आबिद जट्ट के आतंकी नेटवर्क के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एटीएस उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 17-06-2026 को जनपद बुलन्दशहर से इस नेटवर्क से जुड़े 02 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।— UP POLICE (@Uppolice) June 18, 2026
गिरफ्तार अभियुक्त सोशल मीडिया के माध्यम से… pic.twitter.com/m8S30wWU2I
एटीएस (ATS) ने बताया कि दोनों युवक पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी, आबिद जट्ट, हम्माद बरकाती और राणा हुसैन के संपर्क में थे व उनके निर्देश के आधार पर भारत में देश विरोधी गतिविधियों को करने का काम करते थे.
अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि एटीएस (ATS) की जांच में ये बात निकल के सामने आई है कि दोनों आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान स्थित नेटवर्क के संपर्क में आए थे.
उन्होंने बताया कि एटीएस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि इन्होंने पाकिस्तान के गैंगस्टरों के इशारे पर बुलंदशहर में कई जगहों पर पाकिस्तानी डॉन आबिद जट्ट के पोस्टर लगाए थे. साथ ही इसकी वीडियो बनाकर पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को भेजी थी.
उन्होंने बताया कि आरोपियों को इस काम के बदले 12 हजार रुपये देने का वादा किया गया था. एटीएस के अनुसार, आरोपियों को आर्मी कैंट लखनऊ और प्रयागराज के बमरौली एयरफोर्स स्टेशन की रेकी करने का भी काम दिया गया था. जिसके लिए 10 हजार रुपये में डील तय हुई थी.
उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से आबिद जट्ट के पोस्टर, पोस्टर लगाने के वीडियो व कई अन्य डिजिटल एविडेंस मिले हैं. एटीएस (ATS) ने दोनों को 17 जून को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया है, जिसके बाद इनके खिलाफ थाना एटीएस, लखनऊ में मुकदमा दर्ज किया गया है. एटीएस (ATS) अधिकारियों के मुताबिक, इस प्रकरण में अब तक पांच मुकदमे दर्ज किए गए हैं. जिसके बाद 15 आरोपियों की गिरफ्तार भी किया जा चुका है.
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