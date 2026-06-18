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यूपी ATS की बड़ी कार्रवाई; आतंकी नेटवर्क से जुड़े दो संदिग्ध गिरफ्तार, पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े तार

दो संदिग्ध गिरफ्तार ( Photo credit: UP ATS )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. ATS ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी गैंग के आतंकी नेटवर्क से जुड़कर देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप में दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. दावा है कि दोनों आरोपी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) व पाकिस्तानी गैंगस्टरों के नेटवर्क से जुड़े हुए थे. गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की पहचान बुलंदशहर निवासी मोहम्मद उमर और फैजान के रूप में हुई है. एटीएस (ATS) ने बताया कि दोनों युवक पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी, आबिद जट्ट, हम्माद बरकाती और राणा हुसैन के संपर्क में थे व उनके निर्देश के आधार पर भारत में देश विरोधी गतिविधियों को करने का काम करते थे. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि एटीएस (ATS) की जांच में ये बात निकल के सामने आई है कि दोनों आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान स्थित नेटवर्क के संपर्क में आए थे.