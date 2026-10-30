यूपी ATS की बड़ी कामयाबी: लखनऊ में पुलिस या सेना के जवान की हत्या की बड़ी साजिश नाकाम, 4 गिरफ्तार
पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर टारगेट किलिंग की साजिश रचने वाले पंजाब के तीन युवकों और एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 9:05 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सुरक्षा एजेंसियों को झकझोर देने वाली एक खबर सामने आई है. उत्तर प्रदेश एटीएस ने पुलिस या सेना के किसी जवान की हत्या करने की खतरनाक साजिश को पूरी तरह नाकाम कर दिया है.
इस मामले में एटीएस की टीम ने चार लोगों को दबोचने में बड़ी सफलता हासिल की है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में पंजाब के तीन युवक और एक बाल अपचारी भी शामिल है.
पाकिस्तानी हैंडलर राना भाई के संपर्क में थे आरोपी: एडीजी कानून-व्यवस्था अमिताभ यश ने इस पूरी कार्रवाई का खुलासा करते हुए बताया कि ये सभी आरोपी प्रतिबंधित 'शहजाद भट्टी नेटवर्क' (SBN) से जुड़े हुए थे. ये लोग पाकिस्तान में बैठे कुख्यात हैंडलर राना भाई के सीधे इशारे पर लखनऊ पहुंचे थे. आरोपियों के पास से एक अत्याधुनिक पिस्टल और 20 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं. एटीएस को खुफिया इनपुट मिल रहा था कि पंजाब के कुछ संदिग्ध युवक उत्तर प्रदेश में किसी बड़े पुलिस या सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना बनाने की फिराक में हैं.
अमृतसर से दिल्ली होते हुए लखनऊ पहुंचे थे संदिग्ध: जब एटीएस ने इस इनपुट पर गहराई से जांच शुरू की, तो पता चला कि गगनदीप सिंह और उसके साथी पाकिस्तानी हैंडलर राना भाई के लगातार संपर्क में हैं. पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे 27 अक्टूबर को पंजाब के अमृतसर से निकले थे. इसके बाद दिल्ली होते हुए 29 अक्टूबर की रात करीब 12 बजे वे लखनऊ जा पहुँचे. आरोपियों के मुताबिक, राना भाई उनसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए जुड़ा रहता था और लखनऊ आने-जाने के किराए के लिए उसने ऑनलाइन पैसे भी भेजे थे.
टारगेट किलिंग के बाद वीडियो भेजने का था टास्क: लखनऊ पहुंचने के बाद हैंडलर के कहने पर इन युवकों ने सबसे पहले लखनऊ रेलवे स्टेशन का वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजा था. पूछताछ में सामने आया कि राना भाई ने उन्हें लखनऊ में किसी सेना या पुलिस के जवान को निशाना बनाने का टास्क दिया था. इसके अलावा हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद उसका पूरा वीडियो बनाकर भेजने के लिए भी कहा गया था. हैंडलर ने उन्हें बताया था कि हथियार पहले ही पाकिस्तान से भेजे जा चुके हैं और लखनऊ में उसका एक आदमी उन्हें पिस्टल उपलब्ध कराएगा.
तीन लाख का लालच और नेपाल भागने की थी योजना: आरोपियों ने बताया कि हैंडलर ने खाने-पीने के खर्च के लिए दो दिनों में दो बार पैसे भेजे थे और टारगेट पूरा होने पर तीन लाख रुपये देने का वादा किया था. वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस की पकड़ से बचने के लिए उन्हें नेपाल भागकर मौज-मस्ती करने की हिदायत दी गई थी. एटीएस की शुरुआती जांच में उनके मोबाइल फोन से कई संदिग्ध चैट, वर्चुअल नंबरों की बातचीत और रेकी के वीडियो बरामद हुए हैं. फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ यूएपीए और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया है.
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