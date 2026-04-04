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UP ATS की पकड़ में आए चारों संदिग्ध भेजे गए रिमांड पर, आरोप-आतंकवादी घटनाओं को देते थे अंजाम

इनसे पूछताछ में कई महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है. एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि सभी देश में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने का काम करते थे. इनका मुख्य काम रेलवे लाइन पर लगने वाले सिग्नल बॉक्स को क्षति पहुंचाना और गैस सिलेंडर के ट्रकों में आग लगाना था. एटीएस के अनुसार, दो अप्रैल को एटीएस को यह जानकारी मिली थी कि ये लखनऊ में रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं. सूचना मिलने के बाद एटीएस ने कार्यवाही की और घटना को अंजाम देने की फिराक में लगे आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (UP ATS) ने शुक्रवार को सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में रहकर देश विरोधी गतिविधियों को संचालित करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया था. टीम ने चार आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था. अपर पुलिस महानिदेशक कानून-व्यवस्था अमिताभ यश ने X पर पोस्ट कर जानकारी दी है कि चारों आरोपियों को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है. गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 07 स्मार्टफोन बरामद किए गए हैं.

आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद एटीएस की पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं. एटीएस से मिली जानकारी के अनुसार, इन्होंने पूर्व में छोटी-मोटी आगजनी की घटनाएं की हैं. यह पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के कहने पर सिलेंडर से भरे ट्रकों पर विस्फोट करने का काम करते थे. इस बात का खुलासा हुआ है कि कई जगह आगजनी करने के बाद इन्होंने पाकिस्तान से बार कोड की मदद से पैसा भी मंगाया है. गिरोह का मुख्य उद्देश्य देश के महत्वपूर्ण संस्थानों और राजनैतिक व्यक्तियों की रेकी कर पाकिस्तानी हैंडलर को जानकारी उपलब्ध कराना और योजना बनाकर उन्हें नुकसान पहुंचाना था.

एटीएस की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, आरोपियों में साकिब (25), विकास (27), लोकेश (19), अरबाब (20) शामिल हैं. गिरोह का मुख्य सदस्य साकिब उर्फ डेविल मेरठ में नाई का काम करता है. सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिये पाकिस्तानी हैंडलर्स, विभिन्न कट्टरपंथी और ग्रुपों के कई नंबरों से जुड़ा था. जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, साकिब के गांव का रहने वाला अरबाब भी इस काम में जुड़ा हुआ था. 2 अप्रैल को गिरोह के मुख्य सदस्य साकिब ने अपने साथियों के साथ मिलकर, लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास रेलवे सिग्नल और अन्य रेलवे संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई थी.

एटीएस के मुताबिक, संदिग्ध आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है. आरोपियों के पास से सात मोबाइल, ज्लनशील पदार्थ, 24 पंपलेट और आधार कार्ड बरामद हुए हैं.

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