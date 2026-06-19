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UP ATS ने बुलंदशहर से दो संदिग्ध गिरफ्तार किए; पाकिस्तानी आतंकी गैंग से जुड़े हैं तार

UP ATS ने बुलंदशहर से दो संदिग्ध गिरफ्तार किए. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बुलंदशहर: UP ATS ने बुलंदशहर से दो संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इन पर आरोप हैं कि यह दोनों युवक पाकिस्तानी आतंकवादी शहजाद 7 भट्टी और आबिद जट से जुड़े थे. हालांकि परिवार के लोग इन्हें बेकसूर बता रहे हैं. फिलहाल, सुरक्षा एजेंसियां दोनों से पूछताछ कर रही हैं. जानकारी के मुताबिक, सोशल मीडिया पर कथित तौर पर पाकिस्तानी पोस्ट और तस्वीरें साझा करने के आरोप में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई के बाद अकबरपुर गांव में हड़कंप मचा हुआ है. इस मामले में मोहम्मद उमर और फैजान नाम के दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है. अपर पुलिस महानिदेशक अमिताभ यश ने बताया कि दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है. एटीएस यह जानने का प्रयास कर रही है कि वह किन-किन लोगों के संपर्क में थे. उन्हें पाकिस्तान से क्या-क्या निर्देश प्राप्त हो रहे थे. किसी बड़े हमले की तैयारी को लेकर भी उनसे पूछताछ की जा रही है. एक तरफ जहां सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हैं, वहीं दूसरी तरफ आरोपियों के परिवारों ने उन्हें पूरी तरह बेकसूर, अनपढ़ और नादान बताया है. हालांकि, गांव के पूर्व प्रधान ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाया है. ​मोहम्मद उमर के परिवार का पक्ष: ​मोहम्मद उमर की मां फराह ने बताया कि मंगलवार सुबह कुछ लोग आए और उनके बेटे को पकड़ कर ले गए. पूछताछ करने पर उन्होंने उमर का मोबाइल भी जांच के लिए अपने साथ रख लिया. मां का कहना है कि उसे मोबाइल चलाने का बड़ा शौक था, लेकिन वह पढ़ा-लिखा नहीं है. उसका कोई ऐसा दोस्त नहीं है, जिसे मैं जानती हूं. ​मूलरूप से मऊ खेड़ा के रहने वाले और पिछले 20 सालों से इस गांव में रह रहे उमर के पिता जुल्फिकार अहमद ने बताया कि उनका 18 वर्षीय बेटा खेती-बाड़ी और मजदूरी करता था. वह उनके 10 बच्चों में से 9वें नंबर पर है. जुल्फिकार के मुताबिक, हमने पहले उसका एक मोबाइल तोड़ दिया था.