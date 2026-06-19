UP ATS ने बुलंदशहर से दो संदिग्ध गिरफ्तार किए; पाकिस्तानी आतंकी गैंग से जुड़े हैं तार
पूर्व प्रधान ने कहा कि इन लड़कों ने नादानी में मोबाइल से कोई हरकत की है और इनके कुछ लिंक जुड़ गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 9:06 AM IST|
Updated : June 19, 2026 at 9:19 AM IST
बुलंदशहर: UP ATS ने बुलंदशहर से दो संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इन पर आरोप हैं कि यह दोनों युवक पाकिस्तानी आतंकवादी शहजाद 7 भट्टी और आबिद जट से जुड़े थे. हालांकि परिवार के लोग इन्हें बेकसूर बता रहे हैं. फिलहाल, सुरक्षा एजेंसियां दोनों से पूछताछ कर रही हैं.
जानकारी के मुताबिक, सोशल मीडिया पर कथित तौर पर पाकिस्तानी पोस्ट और तस्वीरें साझा करने के आरोप में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई के बाद अकबरपुर गांव में हड़कंप मचा हुआ है. इस मामले में मोहम्मद उमर और फैजान नाम के दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है.
अपर पुलिस महानिदेशक अमिताभ यश ने बताया कि दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है. एटीएस यह जानने का प्रयास कर रही है कि वह किन-किन लोगों के संपर्क में थे. उन्हें पाकिस्तान से क्या-क्या निर्देश प्राप्त हो रहे थे. किसी बड़े हमले की तैयारी को लेकर भी उनसे पूछताछ की जा रही है.
एक तरफ जहां सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हैं, वहीं दूसरी तरफ आरोपियों के परिवारों ने उन्हें पूरी तरह बेकसूर, अनपढ़ और नादान बताया है. हालांकि, गांव के पूर्व प्रधान ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाया है.
मोहम्मद उमर के परिवार का पक्ष: मोहम्मद उमर की मां फराह ने बताया कि मंगलवार सुबह कुछ लोग आए और उनके बेटे को पकड़ कर ले गए. पूछताछ करने पर उन्होंने उमर का मोबाइल भी जांच के लिए अपने साथ रख लिया. मां का कहना है कि उसे मोबाइल चलाने का बड़ा शौक था, लेकिन वह पढ़ा-लिखा नहीं है. उसका कोई ऐसा दोस्त नहीं है, जिसे मैं जानती हूं.
मूलरूप से मऊ खेड़ा के रहने वाले और पिछले 20 सालों से इस गांव में रह रहे उमर के पिता जुल्फिकार अहमद ने बताया कि उनका 18 वर्षीय बेटा खेती-बाड़ी और मजदूरी करता था. वह उनके 10 बच्चों में से 9वें नंबर पर है. जुल्फिकार के मुताबिक, हमने पहले उसका एक मोबाइल तोड़ दिया था.
इसके बाद उसने खुद मजदूरी करके दूसरा फोन खरीदा. मंगलवार सुबह 9 बजे पुलिस उसे घर के कमरे से ही ले गई. वह बिजली का काम सीख रहा था. व्हाट्सएप पर पोस्ट डालने के आरोपों के बारे में हमें कुछ नहीं पता है. जो भी हुआ है, उसकी कम उम्र के कारण अनजाने में हुआ है.
फैजान के परिवार का दावा: दूसरे गिरफ्तार युवक फैजान की मां जाहिदा ने कहा कि यह सब गलत हो रहा है. हम लोग हिंदुस्तान वाले हैं, हमारा पाकिस्तान से क्या मतलब? मेरे पति गाजियाबाद में रहते थे. अब यहां ठेला लगाते हैं. फैजान ने सिर्फ 8वीं तक पढ़ाई की है. वह इनवर्टर का काम सीख रहा था. उसके पास एक सस्ता, टूटा-फूटा फोन है. अगर उसने कोई पोस्ट डाली होती तो हमें भी पता चलता.
फैजान के पिता सलाउद्दीन ने बताया कि उनके बेटे को मसूरी गाजियाबाद से उठाया गया है, जहां वह काम के सिलसिले में पहली बार गांव से बाहर गया था. सलाउद्दीन ने कहा कि हमें तो पहले लगा कि उसका अपहरण हो गया है. बाद में पता चला कि पुलिस ले गई है. हमारे परिवार पर आज तक कोई मुकदमा नहीं है. मेरे बेटे को अच्छाई-बुराई का ज्ञान नहीं है. हो सकता है किसी और ने उससे यह सब कराया हो.
पूर्व प्रधान का सख्त रुख: अकबरपुर गांव के पूर्व प्रधान अफजाल अहमद ने कहा कि यह दोनों परिवार मूलरूप से उनके गांव के नहीं हैं, बल्कि गाजियाबाद और मऊ खेड़ा से आकर यहां आकर रह रहे हैं.
पूर्व प्रधान ने कहा कि चर्चा है कि इन लड़कों ने नादानी में मोबाइल से कोई हरकत की है और इनके कुछ लिंक जुड़ गए हैं. यदि ATS को इस बात के पुख्ता सबूत मिलते हैं और यह दोषी पाए जाते हैं, तो मैं इनके परिवार के सामने कहता हूं कि इन्हें सजा मिलनी चाहिए. अगर यह निर्दोष हैं, तो इन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए.
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