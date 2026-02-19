यूपी ATS को मिली बड़ी कामयाबी; आतंकी सुखविंदर सिंह गिरफ्तार, 31 साल से चल रहा था फरार
यूपी की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (एटीएस) ने बुधवार को पंजाब से गिरफ्तार किया है.
Published : February 19, 2026 at 9:53 PM IST
लखनऊ : यूपी की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (एटीएस) ने बुधवार को खालिस्तान कमांडो फोर्स (केसीएफ) के आतंकी सुखविंदर सिंह उर्फ दयाल को पंजाब से गिरफ्तार किया है. सुखविंदर सिंह करीब 31 साल से फरार चल रहा था.
यूपी एसटीएफ को पिछले 31 वर्षों से थी तलाश : यूपी एटीएस की ओर से जारी की गई जानकारी के मुताबिक, आतंकी सुखविंदर सिंह उर्फ दयाल को पंजाब से गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आतंकी खालिस्तान कमांडो फोर्स (केसीएफ) का सदस्य है, जिसकी तलाश यूपी एसटीएफ को पिछले 31 वर्षों से थी.
18 अप्रैल 1993 को गया था जेल : यूपी के एटीएस के मुताबिक, सुखविंदर के खिलाफ थाना गौतमबुद्ध नगर में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. दर्ज मुकदमे में कार्रवाई करते हुए गौतमबुद्ध नगर की पुलिस ने आरोपी के पास से एक-56 राइफल व 121 कारतूस बरामद किए थे, जिसके बाद पुलिस ने इसे 18 अप्रैल 1993 को जेल भेजा था.
16 अगस्त 1995 को मिली थी जमानत : लगभग दो साल जेल में रहने के बाद इसे कोर्ट से 16 अगस्त 1995 को जमानत मिल गई थी. जमानत पर रिहा होने के बाद खालिस्तान कमांडो फोर्स (केसीएफ) का सदस्य सुखविंदर सिंह फरार हो गया था. जिसको लेकर यूपी एटीएस लगातार जानकारी जुटा रही थी. लंबे समय के बाद एसटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है. सुखविंदर सिंह एक शातिर किस्म का अपराधी है जो जनपद कपूरथला पंजाब का रहने वाला है.
