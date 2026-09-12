ETV Bharat / state

आजमगढ़ में अलकायदा मॉड्यूल से जुड़ा संदिग्ध गिरफ्तार, 'जिहाद करने के 44 तरीके' किताब का कर रहा था प्रचार

मो. नबील को UP ATS ने किया गिऱफ्तार. ( Photo Credit; UP ATS )

आजमगढ़ : उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (UP ATS) ने शनिवार को आजमगढ़ से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद नबील (19) पुत्र मोहम्मद दानिश, निवासी चितारा महमूदपुर, थाना दीदारगंज, आजमगढ़ के रूप में हुई है. मो. नबील को प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल कायदा इन इंडियन सब-कॉन्टिनेंट (AQIS) की विचारधारा से कथित तौर पर जुड़े होने के शक में पकड़ा गया है. ATS के मुताबिक, आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समूह बनाकर युवाओं को जोड़ रहा था और उन्हें कथित तौर पर आतंकी विचारधारा से प्रभावित करने का प्रयास कर रहा था. आरोपी के मोबाइल फोन की जांच के दौरान AQIS की विचारधारा से संबंधित प्रचार सामग्री और अरबी नाम वाले एक WhatsApp समूह के बारे में जानकारी मिलने का दावा किया गया है. इस समूह में शामिल सदस्यों को कथित तौर पर ‘मुजाहिद’ कहकर संबोधित किया जाता था. कई ग्रुप से जुड़ा था आरोपी : जांच एजेंसी के अनुसार, मोहम्मद नबील ‘Flames of War’ समेत कई अन्य WhatsApp समूहों से जुड़ा हुआ था. इन समूहों में बांग्लादेश, म्यांमार और सऊदी अरब सहित विभिन्न देशों के लोगों के जुड़े होने की बात सामने आई है. एटीएस का दावा है कि इन समूहों में प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल कायदा की विचारधारा का प्रचार किया जा रहा था. आतंकी साहित्य साझा करने का भी आरोप : जांच में कथित तौर पर यह भी सामने आया कि आरोपी युवाओं को अपने साथ जोड़कर उन्हें आतंकी गतिविधियों के लिए तैयार करने और इसके लिए धन जुटाने की योजना पर काम कर रहा था. आरोपी ने व्हाटसऐप समूह में अल कायदा से जुड़े आतंकी अनवर उल अवलाकी की किताब ‘जेहाद करने के 44 तरीके’ साझा की थी.