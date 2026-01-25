गणतंत्र दिवस पर 1343 जवान संभालेंगे सुरक्षा की कमान; यूपी ATS के कमांडो करेंगे निगरानी, अफवाह फैलाने वालों पर भी रहेगी नजर
संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार ने बताया कि लखनऊ में सुरक्षा एवं यातायात के पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 25, 2026 at 10:22 PM IST|
Updated : January 25, 2026 at 10:51 PM IST
लखनऊ : राजधानी में गणतंत्र दिवस परेड और राष्ट्रीय पर्व के उल्लास के बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लखनऊ पुलिस ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. पूरे परेड मार्ग और विधान भवन के आस-पास के क्षेत्र को 3 जोन और 9 सेक्टर में बांटकर सुरक्षा की बहु-स्तरीय दीवार खड़ी की गई है.
संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, गणतंत्र दिवस के अवसर पर लखनऊ में सुरक्षा एवं यातायात के पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है. उन्होंने बताया कि पुलिस आयुक्त के निर्देशन में सुरक्षा का व्यापक खाका तैयार किया गया है.
उन्होंने बताया कि कुल 1343 पुलिसकर्मी, 3 पीएसी कंपनियां और दो एटीएस टीमें तैनात की गई हैं. सुरक्षा की कमान 3 डीसीपी (DCP), 5 एडीसीपी और 14 एसीपी संभालेंगे. बम निरोधक दस्ता, स्निफर डॉग्स, एंटी-माइन टीम और डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर के माध्यम से हर आने-जाने वाले की सघन चेकिंग की जा रही है. चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ड्रोन के जरिए 24*7 हवाई निगरानी की जा रही है. ऊंची इमारतों पर रूफ-टॉप ड्यूटी भी लगाई गई है.
उन्होंने बताया कि बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर सादे कपड़ों में महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगी. whatsapp, Facebook और instagram पर भ्रामक पोस्ट या अफवाह फैलाने वालों पर 24*7 नजर रखी जा रही है. भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर तत्काल विधिक कार्रवाई होगी. रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और मॉल में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. शराब पीकर गाड़ी चलाने और स्टंट करने वालों पर ब्रेथ एनालाइजर से नजर रखी जा रही है.
#गणतंत्र_दिवस की पूर्व संध्या पर जनपद लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रखने हेतु #Central_Zone की पुलिस टीम द्वारा होटलों में चलाया सघन चेकिंग अभियान। #Lkopolice_On_Duty@UPPolice pic.twitter.com/OgyewoIxHh— LUCKNOW POLICE (@lkopolice) January 25, 2026
आयोजकों और आमजन के लिए दिशा-निर्देश : किसी भी तिरंगा यात्रा या रोड शो के लिए लखनऊ पुलिस की वेबसाइट (lucknowpolice.up.gov.in) पर आवेदन करना अनिवार्य है. आयोजकों को वॉलिंटियर्स के माध्यम से निर्धारित पार्किंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. सड़क पर वाहन खड़े मिलने पर उन्हें तुरंत जब्त किया जाएगा.
#Lucknow_Police@LkoCp के निर्देशन में @dcpcentrallko के नेतृत्व में #सुरक्षा_व्यवस्था हेतु। थाना हसनगंज पुलिस टीम द्वारा #मॉल/वाहन/#मार्केट/#मार्गों/#चौराहों/ पर #पैदल_गश्त/सघन चैकिंग कर रखी जा रही सतर्क दृष्टि।@dgpup@adgzonelucknow@lkopolice@Uppolice@112UttarPradesh pic.twitter.com/mWCUEhXDMa— DCP Central Lucknow (@dcpcentrallko) January 25, 2026
लखनऊ पुलिस की अपील : पुलिस आयुक्त ने आमजन से अपील की है कि वे सुरक्षा निर्देशों और ट्रैफिक डायवर्जन का पूरी तरह पालन करें. सभी पुलिसकर्मियों को जनता के साथ संवेदनशील और व्यावहारिक संवाद के लिए प्रशिक्षित किया गया है.
#Lucknow_Police@LkoCp के निर्देशन में @dcpcentrallko के नेतृत्व में #सुरक्षा_व्यवस्था हेतु। थाना हसनगंज पुलिस टीम द्वारा #मॉल/वाहन/#मार्केट/होटल/#मार्गों/#चौराहों/ पर #पैदल_गश्त/सघन चैकिंग कर रखी जा रही सतर्क दृष्टि।@dgpup@adgzonelucknow@lkopolice@Uppolice@112UttarPradesh pic.twitter.com/AZOrsUiIOK— DCP Central Lucknow (@dcpcentrallko) January 25, 2026
गणतंत्र दिवस पर लखनऊ में यातायात परिवर्तन : 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की मुख्य परेड के कारण चारबाग, बापू भवन, विधानसभा और हजरतगंज मार्ग पर सामान्य यातायात बंद रहेगा. डायवर्जन सुबह 6 बजे से लागू होगा. रोडवेज बसें और निजी वाहन कैंट, 1090 चौराहा और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करेंगे. वीआईपी वाहनों के लिए सचिवालय और लोक भवन में पार्किंग की व्यवस्था की गई है.
चारबाग और केकेसी क्षेत्र (परेड स्थल)
- चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने बाल विद्या मंदिर का क्षेत्र सुबह 6 बजे से परेड के लिए पूरी तरह बंद रहेगा.
- आलमबाग/मवैया से चारबाग : लाटूश रोड गुप्ता तिराहा से रविंद्रालय की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे. ये वाहन बांसमण्डी या मवैया की ओर यू-टर्न लेकर जा सकते हैं.
- बांसमण्डी से गुरु गोविंद सिंह मार्ग : राणा प्रताप चौराहे की ओर यातायात प्रतिबंधित रहेगा. ये वाहन कैसरबाग होकर जा सकेंगे.
- केकेसी तिराहा : यहां से चारबाग और राणा प्रताप चौराहे की ओर प्रवेश बंद रहेगा. वाहन लोको चौराहा या कैंट होकर जा सकेंगे.
- विधानसभा और हजरतगंज क्षेत्र
- विधानसभा मार्ग हजरतगंज से बापू भवन को 25 जनवरी दोपहर 02:00 बजे से ही बंद कर दिया जाएगा.
- बंदरियाबाग से हजरतगंज : यहां से वाहन सीधे गोल्फ क्लब या लालबत्ती चौराहा कैंट की ओर डायवर्ट किए जाएंगे.
- संकल्प वाटिका/निशातगंज से हजरतगंज : यह यातायात बैकुंठधाम, 1090 चौराहा और कैंट होकर जा सकेगा.
- अशोक लाट कैसरबाग से बापू भवन : यह मार्ग बंद रहेगा. वाहन बांसमंडी या परिवर्तन चौक होकर जा सकेंगे.
- रोडवेज और सिटी बसों के लिए मार्ग
- चारबाग से आने वाली बसें : ये बसें मवैया, आलमबाग, कैंट, 1090 चौराहा और हनुमान सेतु होकर अपने गंतव्य को जाएंगी.
- गोमतीनगर से आने वाली बसें : 1090 चौराहा से डायवर्ट होकर कैंट या समतामूलक चौराहे की ओर भेजी जाएंगी.
- परेड में आने वाले अतिथियों के लिए पार्किंग व्यवस्था
- सचिवालय कार पास धारक : गेट नंबर 7 से प्रवेश कर मल्टीलेवल पार्किंग या गेट 5-6 के बीच पार्क करेंगे.
- लोक भवन पास धारक : गेट नंबर 8 से प्रवेश कर लोक भवन परिसर के भीतर पार्क करेंगे.
- मीडिया/प्रेस वाहन : त्रिलोकीनाथ रोड और जनपथ मार्केट पार्किंग में एक साइड पार्क होंगे.
- प्रतिभागी बसें : प्रेरणा केंद्र तिराहे से सदर जाने वाले पुल पर सड़क किनारे पार्क की जाएंगी.
- सामान्य जनता : हजरतगंज मल्टीलेवल पार्किंग का उपयोग कर सकते हैं.
एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन जाने वाले : मुख्य परेड मार्ग विधानसभा, हजरतगंज, केडी सिंह बाबू स्टेडियम के बजाय वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और समय से पहले निकलें.
आपातकालीन स्थिति : एम्बुलेंस, फायर सर्विस या मेडिकल इमरजेंसी के लिए ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर पर 9454405155 पर संपर्क किया जा सकता है.
लखनऊ में गणतंत्र दिवस की मुख्य परेड के अवसर पर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए पुलिस ने विस्तृत डायवर्जन और पार्किंग प्लान जारी किया है. सोमवार सुबह 06:00 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक चारबाग, हजरतगंज और विधानसभा मार्ग समेत कई प्रमुख रास्तों पर सामान्य वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.
यह भी पढ़ें : यूपी के 18 जांबाजों को मिलेगा राष्ट्रपति वीरता अवार्ड; एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को 5वीं बार वीरता पदक