गणतंत्र दिवस पर 1343 जवान संभालेंगे सुरक्षा की कमान; यूपी ATS के कमांडो करेंगे निगरानी, अफवाह फैलाने वालों पर भी रहेगी नजर

लखनऊ में जांच करते पुलिस के अधिकारी ( Photo credit: LUCKNOW POLICE X account )

लखनऊ : ​राजधानी में गणतंत्र दिवस परेड और राष्ट्रीय पर्व के उल्लास के बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लखनऊ पुलिस ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. पूरे परेड मार्ग और विधान भवन के आस-पास के क्षेत्र को 3 जोन और 9 सेक्टर में बांटकर सुरक्षा की बहु-स्तरीय दीवार खड़ी की गई है.







संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, ​गणतंत्र दिवस के अवसर पर लखनऊ में सुरक्षा एवं यातायात के पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है. उन्होंने बताया कि पुलिस आयुक्त के निर्देशन में सुरक्षा का व्यापक खाका तैयार किया गया है. संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) उन्होंने बताया कि कुल 1343 पुलिसकर्मी, 3 पीएसी कंपनियां और दो एटीएस टीमें तैनात की गई हैं. सुरक्षा की कमान 3 डीसीपी (DCP), 5 एडीसीपी और 14 एसीपी संभालेंगे. बम निरोधक दस्ता, स्निफर डॉग्स, एंटी-माइन टीम और डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर के माध्यम से हर आने-जाने वाले की सघन चेकिंग की जा रही है. चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ड्रोन के जरिए 24*7 हवाई निगरानी की जा रही है. ऊंची इमारतों पर रूफ-टॉप ड्यूटी भी लगाई गई है.



