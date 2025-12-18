ETV Bharat / state

यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र में उठेगा SIR, कोडीन सिरप का मुद्दा; 22 को वंदे मातरम पर 5 घंटे चर्चा

सर्वदलीय बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ और पक्ष-विपक्ष के नेता. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार यानी 19 दिसंबर से शुरू हो रहा है. इससे पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक की गई, जिसमें सभी दलों के नेता शामिल हुए. विपक्ष ने कहा कि इतना अल्पकालीन सत्र है, जिसमें कई विधेयकों पर चर्चा ही नहीं हो पाएगी. पांच विधेयक आ रहे हैं और उन पर चर्चा के लिए समय तक नहीं है. इस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि अबकी बार जब भी सत्र होगा तो उसकी अवधि ज्यादा लंबी होगी. इस बार व्यस्तता काफी ज्यादा है, इसलिए सदन अल्प अवधि का है. सभी विरोधी दलों के नेताओं ने कहा कि जब भी सदन हो तो कम से कम इतने दिन का हो जिससे हर विधेयक पर चर्चा पूरी हो सके. विधानसभा सत्र की शुरुआत 19 दिसंबर को शोक प्रस्ताव से होगी. 20 और 21 दिसंबर को अवकाश रहेगा. 22 दिसंबर को सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी. इस दिन दोपहर करीब 12:30 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अनुपूरक मांगों (द्वितीय) को सदन के पटल पर रखेंगे. इसके बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा की जाएगी. संबंधित विनियोग विधेयक भी पेश होगा. 23 दिसंबर को सामान्य कार्य और अगर कोई अन्य कार्य शेष रह जाएगा तो उसे पूरा किया जाएगा. 24 दिसंबर को वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मतदान और तत्संबंधी विनियोग विधेयक का सदन में पारित होना प्रस्तावित है. इस दिन अनुपूरक बजट पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद है. विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में तैयार इस कार्यक्रम के अनुसार सत्र में कुल 5 कार्य दिवस होंगे. 22 दिसंबर को पांच घंटे वंदे मातरम पर चर्चा होगी.