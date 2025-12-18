ETV Bharat / state

यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र में उठेगा SIR, कोडीन सिरप का मुद्दा; 22 को वंदे मातरम पर 5 घंटे चर्चा

सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिया, अगली बार अधिक होगी सत्र की अवधि. शीतकालीन सत्र में आएंगे 5 विधेयक.

सर्वदलीय बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ और पक्ष-विपक्ष के नेता. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 18, 2025 at 4:49 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार यानी 19 दिसंबर से शुरू हो रहा है. इससे पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक की गई, जिसमें सभी दलों के नेता शामिल हुए. विपक्ष ने कहा कि इतना अल्पकालीन सत्र है, जिसमें कई विधेयकों पर चर्चा ही नहीं हो पाएगी. पांच विधेयक आ रहे हैं और उन पर चर्चा के लिए समय तक नहीं है.

इस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि अबकी बार जब भी सत्र होगा तो उसकी अवधि ज्यादा लंबी होगी. इस बार व्यस्तता काफी ज्यादा है, इसलिए सदन अल्प अवधि का है. सभी विरोधी दलों के नेताओं ने कहा कि जब भी सदन हो तो कम से कम इतने दिन का हो जिससे हर विधेयक पर चर्चा पूरी हो सके.

विधानसभा सत्र की शुरुआत 19 दिसंबर को शोक प्रस्ताव से होगी. 20 और 21 दिसंबर को अवकाश रहेगा. 22 दिसंबर को सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी. इस दिन दोपहर करीब 12:30 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अनुपूरक मांगों (द्वितीय) को सदन के पटल पर रखेंगे.

इसके बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा की जाएगी. संबंधित विनियोग विधेयक भी पेश होगा. 23 दिसंबर को सामान्य कार्य और अगर कोई अन्य कार्य शेष रह जाएगा तो उसे पूरा किया जाएगा.

24 दिसंबर को वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मतदान और तत्संबंधी विनियोग विधेयक का सदन में पारित होना प्रस्तावित है. इस दिन अनुपूरक बजट पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद है. विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में तैयार इस कार्यक्रम के अनुसार सत्र में कुल 5 कार्य दिवस होंगे. 22 दिसंबर को पांच घंटे वंदे मातरम पर चर्चा होगी.

सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस की नेता विधान मंडल दल आराधना मिश्रा ने कहा कि सत्र की अवधि काफी कम है. ऐसे में विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले सभी विधेयकों पर भी गंभीर चर्चा नहीं हो पाएगी, क्योंकि इतना समय ही नहीं है. विपक्ष की तरफ से मांग की गई कि सत्र का समय बढ़ाया जाए.

आराधना मिश्रा का कहना है कि इस बार के शीतकालीन सत्र में विपक्ष की तरफ से एसआईआर के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा. साथ ही महंगाई और बेरोजगारी के साथ ही कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए जाएंगे. बेहतर कानून व्यवस्था का दावा करने वाली सरकार में अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं. इस पर सरकार को घेरा जाएगा.

कोडीन सीरप के मुद्दे को भी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जरूर उठाया जाएगा. यह मुद्दा सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है, बल्कि देश के विभिन्न राज्यों का है, साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है. इस सीरप से संक्रमण फैला और तमाम बच्चों की जान भी गई है. इसे गंभीरता से लेना होगा. जो भी जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई करनी होगी. कांग्रेस पार्टी सीबीआई जांच की मांग करती है.

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अंतरराष्ट्रीय टी-20 मैच रद होने को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया. इस पर विधायक आराधना मिश्रा का कहना है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए था कि इस समय सर्दियों का मौसम है. फोरकास्ट देख लेना चाहिए था. उन्होंने मनरेगा योजना का नाम बदलने पर भी भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए कहा कि वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लोगों के दिलों से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, साजिशें चाहे जितनी भी कर लें.

