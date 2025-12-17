ETV Bharat / state

यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 से 24 दिसंबर तक; 22 को पेश होगा अनुपूरक बजट

उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अनुपूरक मांगों को सदन के पटल पर रखेंगे.

उत्तर प्रदेश विधानसभा. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 17, 2025 at 10:45 AM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 24 दिसंबर तक चलेगा. विधानसभा सचिवालय ने मंगलवार को सत्र का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है. इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी और सबसे महत्वपूर्ण कार्य अनुपूरक बजट का पेश किया जाना होगा.

सत्र की शुरुआत 19 दिसंबर (शुक्रवार) को शोक प्रस्ताव से होगी. 20 और 21 दिसंबर (शनिवार-रविवार) को अवकाश रहेगा. 22 दिसंबर (सोमवार) को सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी. इस दिन दोपहर करीब 12:30 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अनुपूरक मांगों (द्वितीय) को सदन के पटल पर रखेंगे.

इसके बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा होगी. संबंधित विनियोग विधेयक भी पेश किया जाएगा. 23 दिसंबर (मंगलवार) को सामान्य कार्य और यदि कोई अन्य कार्य शेष रह गया तो उसे निपटाया जाएगा.

24 दिसंबर (बुधवार) को वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का सदन में पारित होना प्रस्तावित है. इस दिन अनुपूरक बजट पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद है.

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में तैयार इस कार्यक्रम के अनुसार सत्र में कुल 5 कार्य दिवस होंगे. विपक्ष ने पहले ही घोषणा की है कि वह महंगाई, बेरोजगारी, किसान और युवा मुद्दों पर सरकार को घेरेगा. वहीं सत्ता पक्ष अनुपूरक बजट के जरिए विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग करेगा.

राज्य सरकार इस अनुपूरक बजट में विभिन्न विभागों के लिए हजारों करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग रख सकती है. पिछले वर्षों की तरह इस बार भी विकास परियोजनाओं, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और पुलिस आधुनिकीकरण के लिए सबसे ज्यादा राशि मांगी जा सकती है.

