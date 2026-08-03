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विधानसभा का मानसून सत्र; सत्ता पक्ष को घेरेगा विपक्ष, चढ़ावा चोरी और पेपर लीक जैसे मुद्दे पर हंगामे के आसार

सोमवार को सपा के विधायक आलम बदी के निधन के चलते श्रद्धांजलि सभा के साथ कल तक के लिए स्थगित

उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र
उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 7:48 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया है. हालांकि, पहले दिन विधानसभा की कार्यवाही समाजवादी पार्टी के विधायक आलम बदी के निधन के चलते शोक संदेश और श्रद्धांजलि सभा के साथ कल तक के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन विधान परिषद की कार्यवाही पहले दिन ही जारी रही और यहां पर लगातार चढ़ावा चोरी को लेकर विपक्षी दल के नेता सरकार पर हमलावर रहे. विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने बेल में आकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भाषण नहीं होने दिया. कई बार विधान परिषद की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी. सपा सदस्यों के हंगामे के बीच ही डिप्टी सीएम का भाषण पूरा हुआ. अब चार अगस्त से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी. समाजवादी पार्टी के साथ ही कांग्रेस ने भी विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध की रणनीति तैयार कर ली है.

उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र (Video Credit; ETV Bharat)

इस बार के विधानसभा सत्र में चढ़ावा चोरी, पेपर लीक, स्कूल बंदी और खाद की किल्लत जैसे मुद्दों की गूंज होगी. सरकार के अनुपूरक बजट पर भी विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जाएंगे. इस बार का विधानसभा सत्र पिछले कुछ सालों की तुलना में ज्यादा हंगामेदार होने जा रहा है. सबसे बड़ा मुद्दा विपक्षी दलों के लिए अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का होगा. समाजवादी पार्टी के नेता सरकार से चढ़ावा चोरी का जवाब मांगेंगे. बायकॉट तक की नौबत आ सकती है. इसके साथ ही पेपर लीक मुद्दे को लेकर भी समाजवादी पार्टी के विधायक सरकार पर हमलावर होंगे.

सपा का प्लान सरकार को इस बात पर घेरना है कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सरकार हर मामले में नंबर वन होने का दावा करती है तो पेपर लीक में भी उत्तर प्रदेश ही नंबर वन है. जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठी चार्ज को लेकर भी उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे. इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं. स्कूल बंदी को लेकर सदन में विपक्षी दलों के नेता उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगेंगे. इसके साथ ही खाद की किल्लत का मुद्दा भी काफी महत्वपूर्ण होगा. खाद की कमी से किसानों को हो रही दिक्कतों पर भी समाजवादी पार्टी की तरफ से सरकार से सवाल जवाब किए जाएंगे. इस पर सदन में काफी गहमागहमी होने की आशंका है. चूंकि अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के कुछ महीने ही शेष रह गए हैं लिहाजा, कई विधायक स्थानीय मुद्दों को लेकर भी सरकार से सवाल जवाब करेंगे. इनमें सड़क, बिजली और पानी जैसे मुद्दे अहम होंगे.

क्या कहते हैं सपा विधायक

समाजवादी पार्टी के विधायक समरपाल सिंह का कहना है कि मंदिर में चढ़ावा अधिकतर गरीब लोग ही चढ़ाते हैं. उनमें बहुत ज्यादा श्रद्धा होती है. जिस तरह मेले में जेबकतरे जेब काट ले जाते हैं, उसी तरह इन लोगों ने भी चढ़ावा चोरी कर लिया है. इन्होंने भगवान राम की ही जेब काट ली है. यह चढ़ावा चोर हैं. इस मुद्दे को लेकर हम सड़क पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं और कल सदन में भी इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाएंगे. पेपर लीक का मुद्दा सदन में मुखर होकर उठाया जाएगा. सरकार शिक्षा की बात करती है और स्कूल बंद कर रही है. स्कूल बंदी का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, इसे सदन में जरूर उठाया जाएगा. अन्य कई मुद्दे हैं जिन्हें सदन में उठाते हुए सरकार से सवाल किया जाएगा.

पांच साल से मांग रहे पूर्वांचल एक्सप्रेस पर कट, नहीं दिया जा रहा ध्यान

समाजवादी पार्टी के विधायक ताहिर खान का कहना है कि चढ़ावा चोरी, पेपर लीक और स्कूल बंदी जैसे मुद्दे तो हम सदन में उठाएंगे ही, इसके अलावा स्थानीय स्तर के मुद्दों को भी सदन में रखा जाएगा. विधायक लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र में सड़क, बिजली और पानी के लिए सरकार से मांग करते हैं, लेकिन मेरे इसौली विधानसभा क्षेत्र में सड़क का ही काम नहीं कराया गया है. पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना लेकिन हमारी इसौली विधानसभा को इग्नोर किया गया. यहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया गया. अगर गोमती नगर से सीधे जौनपुर तक किनारे किनारे फोर लेन बना देते तो काफी लाभ मिलता. यहां के लोगों का आर्थिक विकास होता. उत्तर प्रदेश का विकास होता. आर्थिक स्तर पर उत्तर प्रदेश मजबूत होता, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया. मैं एक कट पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 2023 से मांगते मांगते थक गया, लेकिन काम नहीं किया गया. इन स्थानीय मुद्दों को भी सदन में रखा जाएगा.

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