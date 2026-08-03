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विधानसभा का मानसून सत्र; सत्ता पक्ष को घेरेगा विपक्ष, चढ़ावा चोरी और पेपर लीक जैसे मुद्दे पर हंगामे के आसार

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया है. हालांकि, पहले दिन विधानसभा की कार्यवाही समाजवादी पार्टी के विधायक आलम बदी के निधन के चलते शोक संदेश और श्रद्धांजलि सभा के साथ कल तक के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन विधान परिषद की कार्यवाही पहले दिन ही जारी रही और यहां पर लगातार चढ़ावा चोरी को लेकर विपक्षी दल के नेता सरकार पर हमलावर रहे. विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने बेल में आकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भाषण नहीं होने दिया. कई बार विधान परिषद की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी. सपा सदस्यों के हंगामे के बीच ही डिप्टी सीएम का भाषण पूरा हुआ. अब चार अगस्त से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी. समाजवादी पार्टी के साथ ही कांग्रेस ने भी विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध की रणनीति तैयार कर ली है.

उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र (Video Credit; ETV Bharat)

इस बार के विधानसभा सत्र में चढ़ावा चोरी, पेपर लीक, स्कूल बंदी और खाद की किल्लत जैसे मुद्दों की गूंज होगी. सरकार के अनुपूरक बजट पर भी विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जाएंगे. इस बार का विधानसभा सत्र पिछले कुछ सालों की तुलना में ज्यादा हंगामेदार होने जा रहा है. सबसे बड़ा मुद्दा विपक्षी दलों के लिए अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का होगा. समाजवादी पार्टी के नेता सरकार से चढ़ावा चोरी का जवाब मांगेंगे. बायकॉट तक की नौबत आ सकती है. इसके साथ ही पेपर लीक मुद्दे को लेकर भी समाजवादी पार्टी के विधायक सरकार पर हमलावर होंगे.

सपा का प्लान सरकार को इस बात पर घेरना है कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सरकार हर मामले में नंबर वन होने का दावा करती है तो पेपर लीक में भी उत्तर प्रदेश ही नंबर वन है. जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठी चार्ज को लेकर भी उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे. इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं. स्कूल बंदी को लेकर सदन में विपक्षी दलों के नेता उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगेंगे. इसके साथ ही खाद की किल्लत का मुद्दा भी काफी महत्वपूर्ण होगा. खाद की कमी से किसानों को हो रही दिक्कतों पर भी समाजवादी पार्टी की तरफ से सरकार से सवाल जवाब किए जाएंगे. इस पर सदन में काफी गहमागहमी होने की आशंका है. चूंकि अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के कुछ महीने ही शेष रह गए हैं लिहाजा, कई विधायक स्थानीय मुद्दों को लेकर भी सरकार से सवाल जवाब करेंगे. इनमें सड़क, बिजली और पानी जैसे मुद्दे अहम होंगे.