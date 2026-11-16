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समाजवाद की नई 'साधना' या सनातन का 'संकल्प'? यूपी में 2027 के महामुकाबले से पहले बदला नैरेटिव, समझें ग्राउंड जीरो का समीकरण

समाजवाद की नई 'साधना' या सनातन का 'संकल्प'. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजनीति कभी लोहिया के नारों से गूंजती थी, तो कभी 'जय श्रीराम' के शंखनाद से आंदोलित होती थी. लेकिन 2026 के इस सियासी चौराहे पर यह दोनों धाराएं एक-दूसरे के सामने सीना ताने खड़ी हैं. एक तरफ समाजवादी पार्टी 'PDA' के जरिए सामाजिक न्याय और हक की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा 'सनातन' और सांस्कृतिक चेतना को ढाल बनाकर सर्व-हिंदू एकजुटता का दावा पेश कर रही है. लखनऊ के सियासी गलियारों से लेकर बनारस के घाटों और सैफई के खेतों तक एक ही सवाल तैर रहा है- क्या समाजवाद का नया जातिगत गणित सनातन की सांस्कृतिक लहर को रोक पाएगा? या फिर सनातन का यह घमासान समाजवाद के पुराने गढ़ों को ढहा देगा? आइए जानते हैं ग्राउंड जीरो से इस वैचारिक महासंग्राम की पूरी हकीकत.

भाजपा का नैरेटिव: वर्तमान राजनीति में यूपी का भविष्य सनातन बनाम समाजवाद की धुरी पर टिक गई है. ताजा मामला समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रस्तावित अयोध्या दौरे से गर्म हो गया. भाजपा लगातार कारसेवकों पर गोली चलवाने का आरोप सपा पर लगाती रही है. इतना ही नहीं, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा को लेकर भी भाजपा अखिलेश यादव को घेर रही है. उनसे मथुरा पर लगातार स्पष्टीकरण मांग रही है.

संवाददाता सतीश सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) सपा का पलटवार: वहीं, दूसरी तरफ अयोध्या में चंदा चोरी का प्रकरण सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी भाजपा को बोलने का कोई मौका नहीं दे रही है. यहां तक की सोशल मीडिया पर AI जेनरेटेड वीडियो से सपा लगातार भाजपा को अयोध्या चंदा चोरी मामले पर घेरती रहती है. दूसरी तरफ हिंदुत्व के मुद्दे पर सपा का साफ्ट रुख सनातन की भट्ठी पर समाजवाद की खिचड़ी पकाने को तैयार दिख रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (Photo Credit: ETV Bharat) विकास बनाम पीड़ित यानी पीडीए: चुनाव से पहले यूपी की सियासत में आई गर्मी के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून-व्यवस्था, विकास और निवेश के बीच चुनावों से पहले 10.5 लाख युवाओं को नौकरी उपलब्ध कराने का दावा कर रहे हैं. इन दावों के बीच 2017 के कार्यकाल की याद दिलाते हुए मुख्यमंत्री सैफई सिंडिकेट पर निशाना साध रहे हैं. 2017 से पहले की कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार का मुद्दा भाजपा उठाती रहती है. दूसरी तरफ सपा भ्रष्टाचार, नौकरी, युवा, किसान व दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के मुद्दे उठाकर भाजपा को घेरने में जुटी हुई है. यह बात दीगर है कि सपा के पीडीए की परिभाषा समय-समय पर बदलती रहती है. इन सबके बीच सपा का ध्येय वाक्य 'जो पीड़ित वही पीडीए' भाजपा को असहज स्थिति में लाने का काम कर रही है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव. (Photo Credit: ETV Bharat) पारंपरिक समाजवाद से पीडीए की ओर सपा का रुझान: वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में वापसी को लेकर समाजवादी पार्टी डॉ. राम मनोहर लोहिया और डॉ. आचार्य नरेंद्र देव के पारंपरिक समाजवाद की भावना से हटकर पीडीए में अपना भविष्य देख रही है. 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित सपा सत्ता के केंद्र में पहुंचने के लिए पीडीए को लगातार आगे बढ़ा रही है. पर, समाजवादी पार्टी का पीडीए जातीय राजनीति को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर बढ़ावा दे रहा है. भाजपा V/S सपा: भाजपा पीडीए की काट को लेकर सनातनी एकजुटता के फार्मूले पर आगे बढ़ रही है. राजनीति के जानकारों का मानना है कि सपा पीडीए का राग भले ही अलाप रही है, लेकिन वह 1993 की राजनीति को प्रदेश में दोहराने की कोशिश में है. जबकि भाजपा 'बटेंगे तो कटेंगे' के फार्मूले पर हिंदुत्व को एकजुट करने की कोशिश कर रही है. साफ्ट हिंदुत्व की राजनीति पर चल रही सपा: प्रदेश की राजनीति में बीते 04 महीने में सपा की कार्यशैली पर गौर करें तो वह कहीं न कहीं हिंदुत्व के मुद्दे पर साफ्ट दिखाई दे रही है. चाहे वह सावन महीने में डिंपल यादव द्वारा वाराणसी में काशी विश्वनाथ का दर्शन करना हो या राम कथा में अखिलेश यादव के शामिल होने का मामला हो. अखिलेश यादव पीडीए की बात को लगातार उठा तो रहे हैं लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर साफ्ट रुख अपनाए हुए हैं. इससे आम जनता के बीच वह मैसेज देने में कामयाब हो सकें कि वह सनातन विरोधी नही हैं. शायद यही वजह है कि इटावा में केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण भी करा रहे हैं. इधर अखिलेश यादव का अयोध्या का प्रतावित दौरा भी चर्चा में है. वह परिवार सहित राम लला के दर्शन करने की बात कहकर सियासत की सुर्खियों में हैं. समाजवादी पार्टी की राजनीति. (Photo Credit: ETV Bharat) मुलायम से लेकर अखिलेश तक समाजवाद का बदलाव: उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी का सफर सामाजिक न्याय, पिछड़ा वर्ग की राजनीति, मुस्लिम-यादव समीकरण, किसान राजनीति और परिवार आधारित नेतृत्व के इर्द-गिर्द आगे बढ़ी है. मुलायम सिंह यादव ने जिस पार्टी को 1992 में गठित कर प्रदेश की सत्ता के केंद्र तक पहुंचाया, अखिलेश यादव ने उसी राजनीतिक विरासत को आधुनिक चुनावी रणनीति, युवा नेतृत्व और नए सामाजिक गठबंधन के सहारे आगे बढ़ाने की कोशिश की है. 1993 में कांशीराम के नेतृत्व वाली बसपा के साथ गठबंधन कर मुलायम सिंह यादव ने भाजपा को सत्ता से दूर रखने में सफलता हासिल की थी. जबकि पहली बार भाजपा के समर्थन से ही मुलायम सिंह यादव ने सत्ता हासिल की थी. 1996 के विधानसभा चुनाव में 110 सीटें हासिल करने वाली सपा 2002 में सपा 143 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन उस वक्त सरकार बसपा-भाजपा गठबंधन ने बनाई. 2003 में मुलायम सिंह यादव तीसरी बार मुख्यमंत्री बने. लेकिन 2007 में मायावती की सोशल इंजीनियरिंग ने सपा को सत्ता से बाहर कर दिया. उस वक्त सपा को 97 सीटें मिली थी. 2012 में मुलायम सिंह ने पार्टी की कमान संभाली जरूर लेकिन मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए अपने बेटे अखिलेश यादव को आगे कर दिया. अखिलेश यादव ने लैपटॉप वितरण, बेरोजगारी भत्ता और विकास के वादों को चुनावी एजेंडे में शामिल किया. इसका नतीजा रहा कि सपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई. इसके बाद पारिवारिक विवाद के बाद से सपा का ग्राफ गिरता गया. यह बात दीगर है कि परिणाम में सीटों का उतार-चढ़ाव देखने को मिला. 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए फार्मूले पर चलते हुए पार्टी ने अपेक्षाकृत परिणाम हासिल किए. भाजपा की राजनीति. (Photo Credit: ETV Bharat) कल्याण सिंह से योगी तक भाजपा का सफर: उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा का सफर नेतृत्व, सामाजिक समीकरण, हिंदुत्व, संगठन और चुनावी रणनीति के बदलते स्वरूप पर टिकी है. कल्याण सिंह ने जिस दौर में भाजपा को पिछड़ों और अति पिछड़ों के बीच राजनीतिक आधार देने की कोशिश की, उसी आधार को आगे चलकर राजनाथ सिंह, केशरीनाथ त्रिपाठी और अन्य नेताओं के दौर में संगठनात्मक विस्तार मिला. योगी आदित्यनाथ के दौर में भाजपा ने सत्ता, हिंदुत्व और मजबूत नेतृत्व के नए मॉडल के साथ अपनी राजनीतिक पहचान बनाई है. 1991 में भाजपा को सत्ता तक पहुचाने वाले कल्याण सिंह 1997 में दोबारा मुख्यमंत्री बने. लेकिन इस बार सरकार गठबंधन की राजनीतिक परिस्थितियों के बीच में बनी. इस दौरान तात्कालिक परिस्थिति में आए बदलाव कल्याण सिंह के बाद भाजपा में नेतृत्व परिवर्तन का दौर रहा. नवंबर 1999 में रामप्रकाश गुप्त मुख्यमंत्री बने. जबकि अक्टूबर 2000 में राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री का पद संभाला. 2002 में भाजपा सत्ता से बाहर हो गई. 2007 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 51 सीटों पर आ गई. 2012 में भी पार्टी का प्रदर्शन और कमजोर रहा और उसे महज 47 सीटें मिलीं. उस दौर में भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती सपा और बसपा के मजबूत सामाजिक समीकरण थे. मंडल राजनीति, जातीय गोलबंदी और क्षेत्रीय दलों के विस्तार ने भाजपा की पुरानी चुनावी राजनीति के आधार को प्रभावित किया. 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी का करियर शिखर पर होने की वजह से भाजपा ने कमबैक किया. 2014 का लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए निर्णायक मोड़ साबित हुआ. योगी आदित्यनाथ. (Photo Credit: ETV Bharat) मोदी मैजिक से भाजपा का कमबैक: नरेंद्र मोदी को 2014 प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा गया. प्रदेश प्रभारी होने की वजह से अमित अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक और चुनावी रणनीति को धार दी. गैर-यादव पिछड़े और गैर-जाटव दलित मतदाताओं तक पहुंच बनाने की कोशिश हुई. विकास, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दों पर भाजपा को व्यापक समर्थन मिला. 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 312 सीटें जीतकर ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया. इसके बाद गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया. इसका प्रभाव यह रहा कि भाजपा का नेतृत्व कल्याण सिंह के दौर की क्षेत्रीय पहचान से आगे बढ़कर मोदी के राष्ट्रीय नेतृत्व और नए सामाजिक समीकरणों पर खड़ा हो गया. योगी की सख्त और निर्णायक छवि: इस दौरान योगी आदित्यनाथ की धार्मिक नेता के तौर पर पहचान, कानून व्यवस्था, माफियाओं का खात्मा, निवेश के अवसर ने भाजपा को वर्ष 2022 के चुनाव में जीत दिलाई. पार्टी ने 255 सीटें जीतकर दोबारा सरकार बनाई. लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी को महज 33 सीटें ही मिलीं. जबकि सपा ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की. अब 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा हैट्रिक लगाने के मूड में है. अखिलेश यादव. (Photo Credit: ETV Bharat) युवाओं की चुनावी उम्मीद: लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोधार्थी प्रीतेश कुमार का कहना है कि सनातन अलग विषय है. उसको मानने वाले अलग हैं. हम भी मानते हैं. लेकिन अगर आप सरकार चुनने की बात करेंगे तो प्रदेश में सनातन या धर्म के आधार पर वोट नहीं पड़ेगा.