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संजय निषाद की चुनावी रणनीति; गोरखपुर में रैली से करेंगे आगाज, वाराणसी, प्रयागराज और मेरठ भी साधने की तैयारी

22 मार्च को गोरखपुर स्थित महंत दिग्विजयनाथ पार्क में निषाद पार्टी की पहली रैली प्रस्तावित है.

निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद
निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 9:44 AM IST

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. निषाद पार्टी ने अपने चुनावी अभियान की रणनीति तैयार कर ली है. पार्टी प्रदेश के चार प्रमुख क्षेत्रों गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और मेरठ में विशाल जनसभाओं का आयोजन करने जा रही है. इन रैलियों के माध्यम से निषाद पार्टी अपनी संगठनात्मक ताकत का प्रदर्शन करने के साथ-साथ अपने प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को मजबूती से उठाएगी.




22 मार्च को गोरखपुर स्थित महंत दिग्विजयनाथ पार्क में निषाद पार्टी की पहली विशाल रैली प्रस्तावित है. यह रैली पार्टी के चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत मानी जा रही है. निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद ने रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं, समर्थकों और निषाद समाज के लोगों की भागीदारी की अपेक्षा की है. यह कदम आगामी चुनावों के दृष्टिगत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. निषाद पार्टी का विशेष रूप से पूर्वांचल पारंपरिक प्रभाव वाला क्षेत्र रहा है. इसलिए पार्टी अपने जनाधार के कील कांटे मजबूत करने पर विशेष जोर दे रही है.

निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद ने बताया कि जनसभाओं का मुख्य केंद्र बिंदु मझवार/तुरैहा समाज को अनुसूचित जाति (SC) में परिभाषित किए जाने की मांग होगी. पार्टी इस मुद्दे को रैलियों में प्रमुखता से उठाते हुए इसे जनआंदोलन का रूप देने की रणनीति पर कार्य कर रही है. यह सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं, बल्कि अधिकार और सम्मान से जुड़ा विषय है. बीते चार वर्षों में सत्ता में रहते हुए भी पार्टी नेतृत्व ने इस मुद्दे को लगातार उठाया है और प्रदेश में दो बार “मछुआ एससी संवैधानिक अधिकार यात्रा” का आयोजन किया है. अब मझवार आरक्षण के मुद्दे को निर्णायक स्तर तक ले जाने का प्रयास किया जाएगा.

निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि केवट, मल्लाह, बिंद, मांझी, कहार, धीवर, बाथम और कश्यप जैसी जातियों व ये सभी समुदाय सामाजिक, आर्थिक और पारंपरिक रूप से एक ही वर्ग से जुड़े हैं. इसलिए इन्हें समान संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए. मछुआ समाज को पहले नदी, बालू खनन और पुश्तैनी घाटों पर आसामी दर्ज के साथ अधिकार प्राप्त थे, लेकिन पूर्व की सरकारों ने इन पारंपरिक अधिकारों को समाप्त कर दिया. उत्तर प्रदेश में वर्ग-3 की भूमि मछुआ समाज के लिए आरक्षित थी और उन्हें आसामी दर्ज प्राप्त था. इसे भी पूर्व सरकारों ने समाप्त कर दिया.

डाॅ. निषाद के अनुसार मछुआ समाज की कई उपजातियों को, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के पीड़ित होने के कारण, विमुक्त जाति और जनजाति के अधिकार प्राप्त थे, लेकिन वर्ष 2013 में समाजवादी पार्टी सरकार ने इन लाभों को समाप्त कर दिया. इन सभी मांगों के माध्यम से निषाद पार्टी समाज के अधिकार, सम्मान और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक आंदोलन खड़ा करने की दिशा में कार्य कर रही है.







डाॅ. निषाद ने बताया कि इन प्रस्तावित रैलियों के साथ-साथ निषाद पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी संगठनात्मक मजबूती को और सुदृढ़ करने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया है. पार्टी ने प्रदेश के सभी 88 संगठनात्मक जिलों में प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है. इससे कार्यक्रमों के बेहतर समन्वय के साथ-साथ जनसंपर्क और चुनावी तैयारियों को भी नई गति मिलेगी.

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