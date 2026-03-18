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संजय निषाद की चुनावी रणनीति; गोरखपुर में रैली से करेंगे आगाज, वाराणसी, प्रयागराज और मेरठ भी साधने की तैयारी

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. निषाद पार्टी ने अपने चुनावी अभियान की रणनीति तैयार कर ली है. पार्टी प्रदेश के चार प्रमुख क्षेत्रों गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और मेरठ में विशाल जनसभाओं का आयोजन करने जा रही है. इन रैलियों के माध्यम से निषाद पार्टी अपनी संगठनात्मक ताकत का प्रदर्शन करने के साथ-साथ अपने प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को मजबूती से उठाएगी.











22 मार्च को गोरखपुर स्थित महंत दिग्विजयनाथ पार्क में निषाद पार्टी की पहली विशाल रैली प्रस्तावित है. यह रैली पार्टी के चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत मानी जा रही है. निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद ने रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं, समर्थकों और निषाद समाज के लोगों की भागीदारी की अपेक्षा की है. यह कदम आगामी चुनावों के दृष्टिगत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. निषाद पार्टी का विशेष रूप से पूर्वांचल पारंपरिक प्रभाव वाला क्षेत्र रहा है. इसलिए पार्टी अपने जनाधार के कील कांटे मजबूत करने पर विशेष जोर दे रही है.

निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद ने बताया कि जनसभाओं का मुख्य केंद्र बिंदु मझवार/तुरैहा समाज को अनुसूचित जाति (SC) में परिभाषित किए जाने की मांग होगी. पार्टी इस मुद्दे को रैलियों में प्रमुखता से उठाते हुए इसे जनआंदोलन का रूप देने की रणनीति पर कार्य कर रही है. यह सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं, बल्कि अधिकार और सम्मान से जुड़ा विषय है. बीते चार वर्षों में सत्ता में रहते हुए भी पार्टी नेतृत्व ने इस मुद्दे को लगातार उठाया है और प्रदेश में दो बार “मछुआ एससी संवैधानिक अधिकार यात्रा” का आयोजन किया है. अब मझवार आरक्षण के मुद्दे को निर्णायक स्तर तक ले जाने का प्रयास किया जाएगा.



निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि केवट, मल्लाह, बिंद, मांझी, कहार, धीवर, बाथम और कश्यप जैसी जातियों व ये सभी समुदाय सामाजिक, आर्थिक और पारंपरिक रूप से एक ही वर्ग से जुड़े हैं. इसलिए इन्हें समान संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए. मछुआ समाज को पहले नदी, बालू खनन और पुश्तैनी घाटों पर आसामी दर्ज के साथ अधिकार प्राप्त थे, लेकिन पूर्व की सरकारों ने इन पारंपरिक अधिकारों को समाप्त कर दिया. उत्तर प्रदेश में वर्ग-3 की भूमि मछुआ समाज के लिए आरक्षित थी और उन्हें आसामी दर्ज प्राप्त था. इसे भी पूर्व सरकारों ने समाप्त कर दिया.