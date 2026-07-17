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विकास की रफ्तार पर गठबंधन की कसौटी; पश्चिमी UP में सीट बंटवारे पर BJP-RLD के दावे

35 से 50 सीटों पर पेंच: जमीन पर राजनीति की गणित बेहद अहम है. रालोद और बीजेपी गठबंधन के बीच पश्चिमी यूपी की लगभग 35 से 50 विधानसभा सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही है.

बिजनौर को 1003 करोड़ रुपए से अधिक की 76 परियोजनाएं मिलेंगी. सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी यह योजनाएं सीधे जनता से जुड़ी हैं. एक ही दिन में तीन जिलों को इतनी बड़ी सौगात देकर सरकार ने साफ संदेश दिया है कि पश्चिमी यूपी विकास में पीछे नहीं रहेगा.

17 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद, शामली और बिजनौर के दौरे पर हैं. गाजियाबाद में 795 करोड़ की 88 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास है. वहीं, शामली में 617 करोड़ की 90 परियोजनाओं से विकास को नई रफ्तार मिलेगी.

दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन में सीटों को लेकर मंथन तेज हो गया है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करीब 35 से 50 विधानसभा सीटों पर दोनों दलों के दावे आमने-सामने हैं.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय दो तस्वीरें एक साथ चल रही हैं. एक तरफ 17 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी को 2415 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं.

रालोद इन सीटों पर अपना दावा मजबूत कर रही है. दिक्कत यह है कि जिन सीटों पर रालोद नजर गड़ाए बैठी है, वहां बीजेपी के पास पहले से मजबूत विधायक और पूर्व विधायक मौजूद हैं.

उदाहरण के तौर पर बीजेपी विधायक राजेश चौधरी और पूर्व विधायक सुरेश राणा की सीटें वैसी हैं, जहां बीजेपी मजबूत है. राष्ट्रीय लोकदल मथुरा की मांट और सुरेश राणा की परंपरागत सीट शामली पर मंथन कर रही है. ऐसी ही कई अन्य सीटों पर रालोद का दावा है.

इन चर्चाओं की विपरीत राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव अनिल दुबे कहते हैं कि हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं.

हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह पश्चिम उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को जितनी हमारी जिम्मेदारी होगी, वह मिलेगी. हमने पिछली बार गठबंधन में तीन दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ा था और सीटें जीती थीं.

तब हमारा समाजवादी पार्टी से गठबंधन था. इस बार हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है. यहब समय बताएगा कि गठबंधन में किसको क्या मिलेगा. बीजेपी के लिए चुनौती यह है कि वह अपने मौजूदा जनाधार को बचाए भी और गठबंधन धर्म भी निभाए. वहीं, रालोद के लिए यह जरूरी है कि वह जाट बहुल क्षेत्रों में अपना प्रभाव दिखाकर कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करे.

भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोकदल के साथ हमारा गठबंधन है. हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के हमारे सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल को पूरा सम्मान मिलेगा. हम अपने सारे सहयोगियों को सम्मान देते हैं और उनको संतुष्ट रखते हैं.

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