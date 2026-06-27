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यूपी विधानसभा चुनाव 2027; प्रदेश की राजनीति का केंद्र बना बनारस, बीजेपी का OBC पर दांव

वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है. इसके साथ ही बीजेपी के लिए राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र भी है.

यूपी विधानसभा चुनाव 2027.
यूपी विधानसभा चुनाव 2027. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 8:05 AM IST

5 Min Read
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वाराणसी: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ही बनारस यूपी की राजनीति का हॉटस्पॉट बन चुका है. मिशन 2027 के तहत भाजपा ने उत्तर प्रदेश में अपनी नई टीम तैनात कर दी है. इसमें काशी क्षेत्र और वाराणसी में भी लंबे इंतजार के बाद भाजपा पदाधिकारियों के नाम की घोषणा हो चुकी है. इन नाम की घोषणा होने के साथ ही बनारस राजनीति का केंद्र बन चुका है.

इस बात की गवाही आंकड़े और जातिगत समीकरण दे रहे हैं. राजनीतिक जानकारों की माने तो लंबे वक्त के बाद जिले के तीनों प्रमुख पदों पर भाजपा ने ओबीसी चेहरे को बागडोर दी है. इनमें जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और अब काशी क्षेत्र के अध्यक्ष शामिल हैं. इसके साथ ही यह ऐसा शहर बन चुका है, जहां पर कैबिनेट मंत्री से लेकर के संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर यहां के लोग काबिज हैं.

वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है. इसके साथ ही बीजेपी का महत्वपूर्ण केंद्र भी है. यहां के 8 विधायक बीजेपी से जुड़े हुए हैं. मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, एमएलसी और उत्तर प्रदेश सरकार के दो कैबिनेट मंत्री और दो राज्यमंत्री और अब प्रदेश भाजपा संगठन के तीन प्रमुख चेहरे भी वाराणसी से हैं. यहां से उत्तर प्रदेश की राजनीति के समीकरण बनाए जाएंगे.

यहां से पूर्वांचल को साधने के लिए बीजेपी इस बार ओबीसी समीकरण लेकर आई है. राजनीतिक सलाहकार बीजेपी की नई सूची को सोची समझी रणनीति बता रहे हैं. वहीं, इस जिम्मेदारी के बाद अब यह सभी नए चेहरे पूर्वांचल में ओबीसी को साधने में जुट भी गए हैं.

भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक चौरसिया की मानें तो उनका कहना है कि हमें जो जिम्मेदारी दी गई है, उसका निर्वहन करेंगे. समाजवादी पार्टी के पीडीए फार्मूले के काट को लेकर उन्होंने कहा कि सपा पीडीए का नारा लगाती है, लेकिन बीजेपी में पीडीए को साथ लेकर चलने का उदाहरण पेश किया है. निश्चित रूप से हम पूर्वांचल में ओबीसी समीकरण को लेकर काम करेंगे.

कोर वोट बैंक बचाने की जुगत में बीजेपी: वाराणसी में बीजेपी के तीन प्रमुख पद काशी क्षेत्र अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष पद पर अशोक चौरसिया, प्रदीप अग्रहरि और राम सकल पटेल को चुना गया है. तीनों ओबीसी समाज से आते हैं. इन नामों के साथ ही भाजपा ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि इस बार बनारस और काशी क्षेत्र में ओबीसी पॉलिटिक्स पर पूरा फोकस होगा.

राजनीतिक विश्लेषक एके लारी की मानें तो बनारस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है. जहां पर सरकार से लेकर के संगठन तक में बीजेपी काबिज है. यही नहीं नई सूची के साथ बीजेपी ने जिस तरीके से ओबीसी पॉलिटिक्स पर फोकस किया है, वह अपने कोर वोट बैंक को संरक्षित रखने की कोशिश कर रही है.

यदि हम वोटो के रिकॉर्ड को देखें तो स्वर्ण हमेशा से बीजेपी के साथ रहे हैं. इनमें ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ और इसके साथ ही ओबीसी में वैश्य शामिल रहे हैं. ओबीसी, महिला, अल्पसंख्यक तीनों को साथ लेकर पार्टी चल रही है.

उन्होंने कहा कि बीजेपी पीडीए के काट के रूप में अपने ओबीसी वोट बैंक को बचाने में जुट गई है, क्योंकि 2024 विधानसभा चुनाव में यह वोट बैंक बीजेपी से थोड़ा छिटका था. इसका परिणाम रहा कि सपा ने बेहतर प्रदर्शन किया. ऐसे में भाजपा अपने ओबीसी वोट बैंक को समाजवादी पार्टी में जाने से रोकने के लिए ओबीसी पॉलिटिक्स के तहत आगे बढ़ रही है.

उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी के नए पदाधिकारी के नाम को देखें तो इसमें ओबीसी, महिला, अल्पसंख्यक तीनों को शामिल किया गया है, जो इस बात को भी बता रहा है कि इस बार का चुनाव बीजेपी किन मुद्दों के साथ लड़ेगी.

33 फीसदी आरक्षण यानी नारी वंदन अधिनियम की बात हो रही है. इसके तहत संगठन में महिलाओं को भी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है. यह जताने की कोशिश की है कि वह महिलाओं को साथ लेकर के चल रही है.

उन्होंने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन बीजेपी का पूरा फोकस पूर्वांचल में ओबीसी समीकरण पर है, क्योंकि पश्चिम में बीजेपी के लिए जीत आसान रही है. पूर्वांचल हमेशा से चुनौती बना हुआ है. इस बार उसका पूरा फोकस पूर्वांचल को साधने का है.

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल की सीट हमेशा से बेहद महत्वपूर्ण होती है. कहते हैं कि जिसने पूर्वांचल जीत लिया मानों उत्तर प्रदेश में शासन उसका है. जिसने उत्तर प्रदेश को साध लिया दिल्ली की गद्दी उसकी मानी जाती है. ऐसे में काशी क्षेत्र में जहां 16 जनपद 71 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी ने इसकी जिम्मेदारी अशोक चौरसिया यानी ओबीसी चेहरे पर सौंपी है.

राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि पूर्वांचल में इस बार सीटों की लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है. जहां पर एक तरफ समाजवादी पार्टी का पीडीए समीकरण होगा, वहीं दूसरी ओर बीजेपी की अपनी ओबीसी पॉलिटिक्स. अब यह देखना होगा कि आगामी चुनाव में यह फार्मूला किसका हिट साबित होता है.

हालांकि, राजनीतिक दल अपने तरीके से मैदान में नई रणनीति के साथ उतर चुके हैं और बनारस उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है.

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