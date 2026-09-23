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रूठे कांग्रेसियों को मनाने में जुटे प्रदेश प्रभारी, कुछ लौटे तो कईयों को अभी भी कॉल का इंतजार, बड़ा सवाल बड़े चेहरे करेंगे घर वापसी ?

अमित कुमार के संपादन में संवाददाता अखिलेश्वर पांडे की रिपोर्ट

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प्रदेश प्रभारी राजेन्द्र पाल गौतम (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 2:24 PM IST

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Updated : September 23, 2026 at 2:43 PM IST

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लखनऊ: विधानसभा चुनाव 2027 में अब कुछ ही महीनों का समय बचा है. ऐसे में सभी पार्टियां अपने संगठन और कार्यकर्ताओं की फौज को दुरुस्त करने में जुटी हैं. ताकि चुनावी मैदान में दमखम के साथ उतरा जा सके. इसी कवायद में यूपी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी भी जुटे हुए हैं. इसके लिए पार्टी में पहले से ही संगठन सृजन अभियान चल रहा है, इसके साथ साथ अब रूठे नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी मनाकर उनकी घर वापसी कराई जा रही है. नेता चाहे पद न मिलने से रूठे हों या फिर कद कम किए जाने से, अब ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी मनाने में जुट गई है.

कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने रविवार को प्रदेश भर के ऐसे रूठे नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलने का समय तय किया था. हालांकि, प्रदेश भर से काफी कम संख्या में ही रूठे हुए नेता और कार्यकर्ता पहुंचे, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं से जब प्रभारी ने मुलाकात की तो उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरे मेहनत के साथ कांग्रेस पार्टी के कदम से कदम मिलाकर चलें. पार्टी को मजबूत करें. इसके बाद फिर से रूठे हुए नेता कार्यकर्ता पार्टी के साथ खुशी से जुड़ गए.

रंग लाएगी प्रदेश प्रभारी की मुहिम (Video Credit; ETV Bharat)

प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष एक मंच पर कम ही दिखते

रूठे हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाने की प्रभारी की इस मुहिम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय साथ नहीं दिखे. इस पर भी सवाल खड़े हुए. जब प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम से पूछा गया कि इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष को भी तो होना चाहिए था तो उन्होंने तर्क दिया कि अब चुनाव करीब है. सभी अपने-अपने कार्यक्षेत्र पर कार्य में जुटे हुए हैं. मैं यहां पर तू हूं तो प्रदेश अध्यक्ष कहीं और पार्टी के काम में लगे होंगे. अब अगर एक ही जगह पर सभी इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर पार्टी का काम कैसे चलेगा?

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दूर हो रही नाराजगी (Photo Credit; ETV Bharat)

हालांकि प्रभारी भले ही ये तर्क दें लेकिन पिछले काफी दिनों से यह चर्चाएं तेज है कि यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय में बिल्कुल भी बन नहीं रही है. चर्चा यहां तक हुई कि प्रभारी हरहाल में प्रदेश अध्यक्ष को हटवाना चाहते हैं. इसको लेकर कई बार राहुल गांधी से मुलाकात भी की गई. रविवार को जब कांग्रेस मुख्यालय पर रूठों को मनाने के कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय नहीं आए तो इससे एक बार फिर उन चर्चाओं को बल मिल गया है कि इन दोनों नेताओं में आपसी तनातनी बरकरार है. हालांकि प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही इन सभी बातों को सिरे से खारिज करते हैं.

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दिग्गजों की वापसी पर ज्यादा जोर (Photo Credit; ETV Bharat)

बांदा के पूर्व शहर अध्यक्ष पार्टी में लौटे

प्रभारी से मिलने के बाद बांदा के पूर्व शहर अध्यक्ष पुष्पेंद्र श्रीवास्तव ने फिर ज्वाइन की कांग्रेस. उन्होंने कहा कि मैं फिर से कांग्रेस पार्टी का सदस्य बन गया हूं. इसके पहले मैं कांग्रेस का बांदा शहर अध्यक्ष रह चुका हूं. विधानसभा चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में और लोकसभा चुनाव में मेरी भूमिका रही है. इसी को देखते हुए हमारी उत्तर प्रदेश की पूर्व प्रभारी प्रियंका गांधी ने मेरा इंटरव्यू लेकर शहर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी.

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संवाद जारी रखने के लिए बनाए जा रहे सोशल मीडिया ग्रुप (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रभारी का मेरे पास कॉल गया था कि जो भी पुराने कांग्रेसी किसी कारण से बैठे हैं और कांग्रेस उनके दिल में कहीं न कहीं जिंदा है, काम करना चाहते हैं तो हमारा आह्वान है कि वह आएं और प्रतिभा का प्रदर्शन करें. उन्हें फिर से जिम्मेदारी दी जाएगी. स्थानीय कारणों की वजह से मुझे शहर अध्यक्ष पद से हटाया गया था. मैं उस पर अब नहीं जाऊंगा. अब प्रभारी से मैं मिल चुका हूं. फिर से मेरी सदस्यता हो गई है. अब मैं रूठा नहीं हूं. मेरे मन में छात्र राजनीति से पहले भी कांग्रेस थी और अब भी मैं कांग्रेस में ही खुश रहूंगा.

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रूठों को मनाने की कवायद जारी (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रभारी ने दिया भरोसा तो दूर हो गई नाराजगी
आगरा से कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के बुलावे पर लखनऊ पहुंचे महेंद्र सिंह का कहना है कि आगरा के जिला अध्यक्ष की वजह से मैं नाराज था. मैंने हमेशा कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है, लेकिन कुछ कारणों से मैं नाराज हो गया था, लेकिन आज मैं जब कांग्रेस मुख्यालय आया, प्रभारी के सामने अपनी बात रखी तो अब नाराजगी दूर हो गई है. हम कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर हैं. कांग्रेस पार्टी चाहे सत्ता में रहे या विपक्ष में, हम कांग्रेस पार्टी के साथ थे और रहेंगे. प्रभारी ने कहा है कि कार्यकर्ता का सम्मान हमेशा किया जाएगा और उन्हें कांग्रेस पार्टी से जोड़ रखा जाएगा. 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने के लिए उन्होंने कहा है.

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कार्यकर्ताओं से संवाद करते प्रभारी राजेन्द्र गौतम (Photo Credit; ETV Bharat)

कई रूठों को अब भी कॉल का इंतजार
पार्टी के बुलावे पर कई पुराने कांग्रेसी फिर से जुड़ गए हैं लेकिन कई कार्यकर्ता और नेता अब भी ऐसे हैं जो बुलाने या कॉल आने का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे ही एक नेता हैं लखनऊ के अशोक सिंह. जिन्होंने पार्टी की तरफ से नोटिस जारी होने पर इस्तीफा दे दिया था. दरअसल, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पहले लखनऊ दौरे के दौरान एक मंच पर अशोक सिंह नजर आ गए थे, जिसकी फोटो वायरल हो गई थी. इसके बाद पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था. इससे उन्हें बुरा लगा और उन्होंने नोटिस का जवाब देने के बजाय इस्तीफा दे दिया था.

"ईटीवी भारत" ने जब अशोक सिंह से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि उनसे जब प्रभारी या पार्टी की तरफ से कोई संपर्क स्थापित नहीं किया गया तो फिर बिना बुलावे के जाना भी ठीक नहीं. उनका कहना है कि मैं शुरुआत से कांग्रेसी हूं और मरते दम तक कांग्रेसी रहूंगा. मैं कहीं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करने जा रहा. हालांकि उनका दर्द यह है कि लंबे समय तक पार्टी की सेवा करने के बाद भी पार्टी अब याद तक नहीं कर रही है.

अनुभवी कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने की मांग

कांग्रेस न्याय योद्धा सम्मान से राहुल गांधी से सम्मानित अयाज खान का कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं से खुले संवाद का यह आह्वान संगठन के उन अनुभवी साथियों तक पहुंचने का महत्वपूर्ण अवसर है, जिन्होंने लंबे समय तक संगठन को अपना समय, अनुभव और ऊर्जा दी है. यूपी के संदर्भ में उन्होंने महत्वपूर्ण संगठनात्मक आंकड़ा साझा किया. उनका कहना है कि संगठनात्मक व्यवस्था में लगभग 127 प्रदेश पदाधिकारी, जो 2020 तक विभिन्न समयों में प्रदेश संगठन में सक्रिय रहे हैं और 168 पूर्व शहर अध्यक्ष, 260 पूर्व जिलाध्यक्ष आज किसी वर्तमान संगठनात्मक पद पर नहीं हैं.

अभी प्रदेश कांग्रेस संगठन से बाहर ऐसे नेताओं की कुल संख्या 555 है. जिनको संगठन चलाने का पूर्व में अनुभव रहा है. इसके अलावा हर जनपद में बड़ी संख्या में ऐसे अनुभवी साथियों की है, जिन्होंने अपने-अपने स्तर पर संगठन को खड़ा करने और चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. अगर इन साथियों से व्यक्तिगत संवाद कर उनकी वर्तमान स्थिति, अनुभव, अपेक्षाओं और सुझावों को समझा जाए, उनकी क्षमता के अनुरूप उन्हें संगठनात्मक जिम्मेदारी या किसी उपयोगी भूमिका से जोड़ा जाए तो कांग्रेस के पास उपलब्ध इस अनुभव और ऊर्जा का बेहतर उपयोग किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें :यूपी कांग्रेस के कई नेताओं का बढ़ सकता है कद, 19 नेताओं ने दिया राष्ट्रीय सचिव बनने के लिए इंटरव्यू

Last Updated : September 23, 2026 at 2:43 PM IST

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