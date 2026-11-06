यूपी विधानसभा चुनाव 2027: दलित वोट बैंक पर सपा की नज़र
दलितों को पार्टी से जोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी आगरा में 15 नवंबर को दलित महासम्मेलन आयोजित कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 10:22 AM IST
फिरोजाबाद: साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लेकर समाजवादी पार्टी की नजर दलित वोट बैंक पर है. दलितों को पार्टी से जोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी आगरा में 15 नवंबर को दलित महासम्मेलन आयोजित कर रही है. इस सम्मेलन में अधिक से अधिक दलितों की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए समाजवादी पार्टी के दलित नेता पूरी कोशिश में है.
इसी क्रम में समाजवादी के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन बुधवार को फिरोजाबाद पहुंचे और उन्होंने स्थानीय नेताओं के साथ बैठक कर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी. साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा दलितों को इस सम्मेलन में ले जाने के लिए जिम्मेदारी सौंपी.
इस दौरान सांसद रामजीलाल सुमन ने एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला देकर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यूपी में दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं. बाबा साहब भीमराव आंबेडकर की मूतियों को तोड़ा जा रहा है. दलित बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं भी बढ़ी हैं.
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने जिला मुख्यालय पर बैठक कर स्थानीय नेताओं को दलित महासम्मेलन में ज्यादा से ज्यादा दलितों को ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी.
उन्होंने मीडिया से बात की और प्रदेश की भाजपा सरकार पर दलित उत्पीड़न को लेकर तीखा हमला बोला है. उन्होंने एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि देश में सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं.
उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में फिरोजाबाद से बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग और पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे.
मीडिया से बातचीत में सुमन ने कहा कि एनसीआरबी भारत सरकार के अधीन काम करने वाली संस्था है. उसकी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार होने की बात सामने आई है.
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में जगह-जगह डॉ. भीमराव अंबेडकर और भगवान बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं. दलित बेटियों के साथ अत्याचार की घटनाएं भी हो रही हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार का असली चरित्र जनता के सामने लाना जरूरी है.
उन्होंने कहा कि 15 नवंबर का सम्मेलन केवल एक राजनीतिक आयोजन नहीं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति का भी हिस्सा है. समाजवादी पार्टी दलित समाज को सम्मान और अधिकारों के मुद्दे पर एकजुट करना चाहती है.
उन्होंने दावा किया कि दलित समाज अपनी इच्छा से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहा है और 2027 में भाजपा को सत्ता से बाहर करने में अहम भूमिका निभाएगा.
राजभर पर बोले- राजनीति में कुछ विदूषक और जोकर आ गए
ओमप्रकाश राजभर के 'मैं सबसे बड़ा गुंडा हूं' वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सुमन ने तंज कसा. उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ विदूषक और जोकर आ गए हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए.
गठबंधन पर सपा करेगी विचार
असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के संभावित गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर सुमन ने कहा कि दोनों दल अपना प्रस्ताव भेजें, समाजवादी पार्टी उस पर विचार करेगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि दूसरी पार्टियां क्या कर रही हैं, यह उनका अपना निर्णय है. महत्वपूर्ण यह है कि समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति के तहत क्या कर रही है.