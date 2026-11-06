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यूपी विधानसभा चुनाव 2027: दलित वोट बैंक पर सपा की नज़र

दलित वोट बैंक पर सपा की नज़र. ( ईटीवी भारत )

फिरोजाबाद: साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लेकर समाजवादी पार्टी की नजर दलित वोट बैंक पर है. दलितों को पार्टी से जोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी आगरा में 15 नवंबर को दलित महासम्मेलन आयोजित कर रही है. इस सम्मेलन में अधिक से अधिक दलितों की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए समाजवादी पार्टी के दलित नेता पूरी कोशिश में है.

इसी क्रम में समाजवादी के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन बुधवार को फिरोजाबाद पहुंचे और उन्होंने स्थानीय नेताओं के साथ बैठक कर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी. साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा दलितों को इस सम्मेलन में ले जाने के लिए जिम्मेदारी सौंपी.

दलित वोट बैंक पर सपा की नज़र. (ईटीवी भारत) इस दौरान सांसद रामजीलाल सुमन ने एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला देकर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यूपी में दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं. बाबा साहब भीमराव आंबेडकर की मूतियों को तोड़ा जा रहा है. दलित बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं भी बढ़ी हैं. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने जिला मुख्यालय पर बैठक कर स्थानीय नेताओं को दलित महासम्मेलन में ज्यादा से ज्यादा दलितों को ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी. उन्होंने मीडिया से बात की और प्रदेश की भाजपा सरकार पर दलित उत्पीड़न को लेकर तीखा हमला बोला है. उन्होंने एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि देश में सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में फिरोजाबाद से बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग और पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे. मीडिया से बातचीत में सुमन ने कहा कि एनसीआरबी भारत सरकार के अधीन काम करने वाली संस्था है. उसकी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार होने की बात सामने आई है.