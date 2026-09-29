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ओवैसी का '2 अक्टूबर' अल्टीमेटम! क्या अखिलेश-कांग्रेस थामेंगे AIMIM का हाथ; या फिर बिगड़ेगा 'महागठबंधन' का खेल?

पेश है मनोज द्विवेदी के संपादन में खुर्शीद अहमद की ग्राउंड रिपोर्ट.

क्या अखिलेश-कांग्रेस थामेंगे AIMIM का हाथ.
क्या अखिलेश-कांग्रेस थामेंगे AIMIM का हाथ. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 12:42 PM IST

13 Min Read
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लखनऊ: 'हम 2 अक्टूबर तक इंतजार करेंगे... अगर विपक्षी पार्टियां साथ आईं तो ठीक, वरना अपनी राह खुद चुनेंगे.' कानपुर कैंट की ऐतिहासिक जनसभा से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी का यह बयान उत्तर प्रदेश की सियासत में 'गठबंधन राजनीति' का नया मोड़ ले आया है. ओवैसी भाजपा को उत्तर प्रदेश की सत्ता में लगातार तीसरी बार आने से रोकने के लिए 'गैर-भाजपा एकजुटता' की दुहाई दे रहे हैं. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस (INDIA गठबंधन) यूपी में ओवैसी पर भरोसा करेंगे? या ओवैसी एक बार फिर अकेले मैदान में उतरकर विपक्षी दलों के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाएंगे? इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में हम यूपी में AIMIM के इतिहास और वोटिंग पैटर्न का विश्लेषण करेंगे जो 2027 का नतीजा तय कर सकती हैं.

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तैयारियां तेज हो गई हैं. सभी राजनीतिक दल अपने-अपने संगठन को मजबूत करने और चुनावी समीकरण साधने में जुटे हैं. इंडिया गठबंधन के प्रमुख सहयोगी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी रथ यात्रा के जरिए रायबरेली तक पहुंच चुके हैं. वहीं, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है.

संवाददाता खुर्शीद अहमद की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat)

AIMIM का गठबंधन बनाने का संकेत: AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान ने ETV भारत से बातचीत में कहा कि पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कानपुर कैंट की जनसभा में 2 अक्टूबर तक इंतजार करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन में AIMIM के शामिल होने पर सहमति बनती है, तो पार्टी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए चुनाव मैदान में उतरेगी.

AIMIM का सियासी सफर.
AIMIM का सियासी सफर. (Photo Credit: ETV Bharat)

बात नहीं बनी तो तीसरा मोर्चा: शादाब चौहान ने कहा कि अगर बातचीत नहीं बनती है तो उनकी पार्टी तीसरे मोर्चे के साथ चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर विचार करेगी. उन्होंने कहा कि AIMIM इस बार उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन के दल इस सोच में रहेंगे कि मुस्लिम मतदाता उनका राजनीतिक रूप से समर्थन करने के लिए मजबूर हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है.

AIMIM की इच्छा है कि दलित-मुस्लिम और वंचित पिछड़े वर्गों को साथ लेकर एक राजनीतिक गठबंधन तैयार किया जाए और इस गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में उतरा जाए. शादाब चौहान ने कहा कि जो लोग बीजेपी के विजयी रथ को रोकना चाहते हैं, उन्हें साथ आकर चुनाव लड़ना चाहिए.

हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि फिलहाल AIMIM और इंडिया गठबंधन के बीच कोई आधिकारिक बातचीत नहीं चल रही है. अगर बातचीत नहीं बनती है तो पार्टी नए राजनीतिक रास्ते तलाशेगी.

2027 के चुनाव में ओवैसी का रोल.
2027 के चुनाव में ओवैसी का रोल. (Photo Credit: ETV Bharat)

जीत के लिए लड़ती है पार्टी: AIMIM प्रवक्ता ने उन आरोपों को भी खारिज किया, जिनमें उनकी पार्टी पर अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को फायदा पहुंचाने और धर्मनिरपेक्ष वोटों के बंटवारे का आरोप लगाया जाता है.

शादाब चौहान ने इसे AIMIM के खिलाफ राजनीतिक साजिश बताया. उन्होंने कहा कि पार्टी किसी को हराने या जिताने के लिए चुनाव नहीं लड़ती, बल्कि खुद जीतने के लिए चुनाव मैदान में उतरती है. उनका सवाल था कि आखिर कब तक मुस्लिम समाज दूसरे दलों के लिए राजनीतिक समर्थन देता रहेगा.

उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी मॉब लिंचिंग, कथित फर्जी एनकाउंटर, मस्जिदों को गिराए जाने और वक्फ कानून जैसे मुद्दों को लेकर अपनी राजनीतिक लड़ाई जारी रखेगी. शादाब चौहान ने कहा कि AIMIM का मानना है कि मुस्लिम मतदाताओं को अपने राजनीतिक अधिकारों को लेकर खुद फैसला करना चाहिए.

राहुल गांधी तय करेंगे गठबंधन.
राहुल गांधी तय करेंगे गठबंधन. (Photo Credit: ETV Bharat)

यूपी में AIMIM की प्रासंगिकता पर सवाल: कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने AIMIM के यूपी चुनावी प्लान पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ओवैसी और उनकी पार्टी की राजनीतिक प्रासंगिकता पर चर्चा हो सकती है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि AIMIM जहां-जहां चुनाव लड़ती है, वहां उसके चुनाव लड़ने के राजनीतिक प्रभाव को भी देखा जाना चाहिए.

अभय दुबे ने प्रदेश में बेरोजगारी, भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं से जुड़े विवादों, दलित-पिछड़े समाज के मुद्दों और महिलाओं से जुड़े मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि 2027 में जनता इन मुद्दों पर अपना फैसला करेगी.

आप नेता संजय सिंह के साथ अखिलेश यादव.
आप नेता संजय सिंह के साथ अखिलेश यादव. (Photo Credit: ETV Bharat)

उन्होंने AIMIM पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस राज्य से ओवैसी की पार्टी का राजनीतिक नेतृत्व आता है, वहां भी उसकी चुनावी मौजूदगी सीमित सीटों तक रही है. जबकि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में सीटों पर चुनाव लड़ने की बात की जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि AIMIM कुछ ऐसी सीटों पर चुनाव लड़ती है, जहां इसका फायदा बीजेपी को पहुंच सकता है.

अभय दुबे ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज को यह समझना होगा कि उसके राजनीतिक हितों की लड़ाई कौन लड़ रहा है? उन्होंने AIMIM की राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ आने की बात कर रही है तो गठबंधन के स्तर पर इस पर स्पष्ट स्थिति सामने आनी चाहिए.

सपा नेतृत्व तय करेगा गठबंधन: समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर ने AIMIM के साथ गठबंधन को लेकर कहा कि किसी राजनीतिक दल या नेता के साथ गठबंधन करना है या नहीं? इसका फैसला पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा.

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ही तय करेंगे कि किस दल के साथ गठबंधन किया जाना है. शाहिद मंजूर ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए तैयार है.

यूपी में मुस्लिम वोट बैंक.
यूपी में मुस्लिम वोट बैंक. (Photo Credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि किसान, मजदूर, पिछड़ा और अन्य वर्ग बीजेपी सरकार को हटाना चाहते हैं और ऐसी सरकार चाहते हैं जो किसानों, मजदूरों, नौजवानों और छात्रों के लिए काम करे. उन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल में लैपटॉप वितरण, कन्या विद्या धन, वकीलों के लिए काम, मेट्रो आदि मुद्दों को गिनाया.

शाहिद मंजूर ने कहा कि अल्पसंख्यक मतदाता यह समझता है कि वोटों के बंटवारे का चुनावी परिणाम पर क्या असर पड़ सकता है. उन्होंने दावा किया कि इस बार पिछड़े, दलित, पंडित, मुस्लिम और आधी आबादी समेत विभिन्न वर्ग समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ खड़े होंगे.

मुस्लिम बहुल सीटों पर AIMIM की नजर: यूपी की चुनावी राजनीति में मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका को देखते हुए AIMIM की रणनीति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. राज्य में करीब 100 से 150 विधानसभा सीटें ऐसी मानी जाती हैं, जहां मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में हैं. खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं.

यूपी में मुस्लिम मतों का प्रभाव: रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, अमरोहा, बुलंदशहर, आजमगढ़, बलरामपुर, कानपुर कैंट, श्रावस्ती, बहराइच की मटेरा और लखनऊ पश्चिम जैसी सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की बड़ी हिस्सेदारी है. इनमें कई सीटों पर मुस्लिम मतदाता 35 से 40 फीसदी तक हैं.

ऐसे में AIMIM की इन सीटों पर सक्रियता बढ़ती है तो चुनावी समीकरण पर इसका असर पड़ सकता है. खास तौर पर अगर मुस्लिम मतदाताओं के बीच वोटों का बंटवारा होता है, तो इसका सीधा असर मुकाबले पर पड़ने की संभावना राजनीतिक दलों की रणनीति में दिखाई दे रही है.

यूपी में ओवैसी की पार्टी का प्रदर्शन.
यूपी में ओवैसी की पार्टी का प्रदर्शन. (Photo Credit: ETV Bharat)

क्या कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक: वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक जैद अहमद फारूकी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में अब तक जितनी भी मुस्लिम राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में आईं, उन्हें पहली या दूसरी बार कुछ सफलता मिली, लेकिन उसके बाद उनका अस्तित्व खत्म हो गया.

उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब AIMIM उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ती थी. इसकी वजह यह थी कि मुस्लिम मजलिस पार्टी और AIMIM के बीच यह समझ थी कि मुस्लिम मजलिस दक्षिण भारत में न चुनाव लड़ेगी और AIMIM उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में चुनाव नहीं लड़ेगी.

यूपी में सक्रिय प्रियंका गांधी.
यूपी में सक्रिय प्रियंका गांधी. (Photo Credit: ETV Bharat)

हालांकि अब यह परंपरा टूट गई और पिछले कुछ वर्षों से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लगातार चुनाव लड़ रही है. अब तक उसे उत्तर प्रदेश में कोई सफलता नहीं मिली. जैद अहमद फारूकी के अनुसार, AIMIM पूरी तरह धर्म आधारित राजनीति करती है.

पार्टी यह भी दावा करती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वह सभी जातियों और धर्मों के लोगों को साथ लेकर चल रही है, लेकिन इस दावे पर बहुसंख्यक वर्ग भरोसा नहीं करता.

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं का वोट अधिकतर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को जाता है. इस बार भी अधिक संभावना यही है कि मुस्लिम वोट सेक्युलर राजनीतिक दलों को जाएगा, क्योंकि राज्य का मुस्लिम वर्ग बीजेपी की सरकार के तौर-तरीकों से नाराज है.

मुस्लिम मतदाताओं की पहली प्राथमिकता बीजेपी जैसी सरकार को सत्ता से हटाना होगी. हालांकि, AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का कहना है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की कम से कम 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 60 से अधिक मुस्लिम बहुल सीटों पर पूरी मजबूती से मैदान में उतरेगी.

सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव.
सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव. (Photo Credit: ETV Bharat)

सपा के टक्कर में AIMIM: बहराइच की रिसिया मटेरा विधानसभा सीट से खुद शौकत अली चुनाव लड़ेंगे, जहां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता यासर शाह की पत्नी मारिया शाह विधायक हैं. शौकत अली लगातार समाजवादी पार्टी की आलोचना करते रहे हैं.

हालांकि, जब असदुद्दीन ओवैसी ने रिसिया मटेरा में चुनावी रैली की थी, उससे ठीक पहले बहराइच जिले के AIMIM जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली थी.

उत्तर प्रदेश में 20 से 25 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है. लगभग 100 से 150 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं, जबकि 20 से 25 लोकसभा सीटों पर भी उनका खासा प्रभाव माना जाता है.

AIMIM का यूपी में सियासी सफर: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) की स्थापना तो 1926 में हुई, लेकिन पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर 2019 के बाद अधिक चर्चा में आई. असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और कांग्रेस को चुनौती देने के लिए विभिन्न राज्यों में चुनाव लड़ना शुरू किया.

उत्तर प्रदेश में AIMIM ने 2017 के विधानसभा चुनाव में 38 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी. सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई. 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन तब भी उसे एक भी सीट पर सफलता नहीं मिली.

AIMIM पार्टी के समर्थक.
AIMIM पार्टी के समर्थक. (Photo Credit: ETV Bharat)

सीटें नहीं लेकिन AIMIM का वोट शेयर बढ़ा: 2012 तक AIMIM ने यूपी की मुख्यधारा की चुनावी राजनीति में पैर नहीं पसारे थे. 2017 मजलिस ने पहली बार गंभीरता से 38 सीटों पर चुनाव लड़ा. हालांकि पार्टी कोई सीट नहीं जीत पाई और उसका कुल वोट शेयर महज 0.24% रहा.

अधिकांश उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई. 2022 में ओवैसी ने बड़ा दांव खेलते हुए करीब 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारे. हालांकि, सीट फिर भी 'शून्य' रही, लेकिन वोट बैंक बढ़कर 4.5 लाख से अधिक (0.43% - 0.49%) हो गया.

कई सीटों पर ओवैसी के उम्मीदवारों को मिले वोट सपा-कांग्रेस गठबंधन की हार के मार्जिन से अधिक थे, जिससे उन पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के आरोप लगे. 2017 के यूपी के स्थानीय निकाय चुनाव (32 सीटें) और 2023 के यूपी नगरीय निकाय चुनाव में AIMIM ने 5 चेयरमैन और 77 पार्षदों की सीटें जीतकर दिखा दिया कि उनका जमीनी आधार बढ़ रहा है.

अन्य राज्यों में AIMIM का प्रदर्शन: तेलंगाना (2023) में ओवैसी ने अपने गढ़ हैदराबाद (ओल्ड सिटी) में अपनी पकड़ मजबूत रखी और अपने 7 विधानसभा क्षेत्रों को बरकरार रखने में कामयाबी हासिल की.

AIMIM ने हालिया महाराष्ट्र निकाय चुनावों में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 125 से ज्यादा सीटें जीतीं (विशेषकर छत्रपति संभाजीनगर, मालेगांव और नांदेड़ में), जिससे पता चलता है कि मुस्लिम बहुल शहरी इलाकों में उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है.

AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली.
AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली. (Photo Credit: ETV Bharat)

बिहार विधानसभा (2020) में 5 सीटें जीतने के बाद अधिकांश विधायक पाला बदल गए थे, लेकिन सीमांचल क्षेत्र में पार्टी का कैडर अब भी सक्रिय है. बिहार विधानसभा 2025 में भी एनडीए लहर के बीच भी सीमांचल की पांच सीटों पर AIMIM ने जीत दर्ज की है.

आगे की राजनीति दिलचस्प: असदुद्दीन ओवैसी ने 2 अक्टूबर की तारीख तय करके गेंद अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पाले में डाल दी है. उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास गवाह है कि जब-जब मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण या बिखराव हुआ है, तब-तब चुनावी नतीजों की दिशा बदली है.

ओवैसी की मजलिस भले ही यूपी में अब तक विधानसभा की कोई सीट न जीत पाई हो, लेकिन उनकी मौजूदगी बड़े-बड़ों का खेल बिगाड़ने का दम रखती है. अब देखना यह होगा कि क्या विपक्ष ओवैसी की इस 'शर्त' के आगे झुकता है, या 2027 की जंग में यूपी त्रिकोणीय-चौकोणीय मुकाबले की तरफ बढ़ेगा.

(यूपी की सियासत पर आधारित इस आर्टिकल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों से साझा जरूर करें)

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