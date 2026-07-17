UP कांग्रेस प्रभारी ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश; कहा- इस बार माहौल हमारे अनुकूल, तैयारी करें
बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस सरकारों ने देश को हर क्षेत्र में संपन्न बनाने का काम किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 6:48 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने पार्टी नेताओं के साथ यूपी विधानसभा चुनाव-2027 की रणनीति बनाई. कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार माहौल हमारे अनुकूल है. ऐसे में अभी से मेहनत करने में जुट जाएं. कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करके सरकार बनाने में सफल होगी. कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का दो दिवसीय यूपी दौरा समाप्त हुआ और वह दिल्ली रवाना हो गए.
यूपी दौरे पर कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने नेताओं-कार्यकर्ताओं के साथ कई बैठकें कीं. गुरुवार को लखनऊ कांग्रेस मुख्यालय में यहां के कर्मचारियों के साथ बैठक करके उनका मनोबल बढ़ाया और पूरी ताकत के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया.
इसके बाद मीडिया विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक में वर्तमान सामाजिक-राजनीतिक घटनाक्रम पर मंथन किया. कांग्रेस पार्टी के पक्ष को मीडिया में मजबूती के साथ बात रखने, तथ्यों सहित भाजपा के झूठ को उजागर करने और सभी जनहित के मुद्दों को बेबाकी के साथ मीडिया में प्रचारित-प्रसारित करने के लिए कहा.
आज प्रदेश मुख्यालय, लखनऊ में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऊर्जावान बैठक संपन्न हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के सभी कांग्रेस उम्मीदवारों ने सहभागिता की। यह बैठक केवल एक संवाद नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता के हकों की लड़ाई को एक नई दिशा और धार देने का शंखनाद है।— UP Congress (@INCUttarPradesh) July 16, 2026
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उन्होंने कहा कि सरकार के इशारे पर समाज में फैलाए जाने वाले भ्रम को भी दूर करते हुए पार्टी की मंशा को जन-जन तक पहुंचाना है. इसके बाद सोशल मीडिया के पदाधिकारियों के साथ बैठक की. सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पार्टी की आवाज को पहुंचाने का सशक्त माध्यम बताया. साथ ही पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ भी बैठक की.
प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने विधानसभा चुनाव-2022 के कांग्रेस प्रत्याशियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने देश को हर क्षेत्र में संपन्न बनाने का काम किया. चाहे वह अन्न के क्षेत्र में हरित क्रांति हो या शिक्षा का क्षेत्र तमाम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना करके, सामरिक, आर्थिक क्षेत्र में देश को नई ऊंचाईयों तक पहुंचाया.
कांग्रेस के शासन में हर वर्ग के गरीब बच्चों को शिक्षा मिल रही थी और नौकरियां मिल रही थीं. कांग्रेस पार्टी का देश को विश्व पटल पर स्थापित करने का एक विजन था. कांग्रेस पार्टी ने देश को विश्व में ख्याति दिलाई. आज भाजपा की सरकार हर मोर्चे पर विफल है. सरकार छात्रों से शिक्षा छीनने का काम रही है. बेरोजगार युवाओं को नौकरियां नहीं हैं. यह सरकार शिक्षा और शिक्षण संस्थान की विरोधी है.
सरकारी शिक्षण संस्थानों को बंद करके निजी शिक्षण संस्थानों को बढ़ावा दिया जा रहा है. गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं. धर्म के नाम पर भाजपा वोट लेती है. यह सांसद चुराते हैं, विधायक चुराते हैं और वोट चुराते हैं. अब तो यह पार्टियों और सरकार को चुरा रहे हैं. राम के नाम पर वोट मांगकर और फिर राम मंदिर के निर्माण के नाम पर चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी से इनकी असलियत खुल गई है.
उन्होने कहा कि आप लोग पिछले चुनाव में जिस माहौल में चुनाव लड़े, वह विपरीत परिस्थितियां थीं. परिस्थितियां अब अनुकूल हैं. आप अपना मन बनाइए, क्योंकि कहा गया है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार.
इसलिए आप लोग पूरी ताकत और मन के साथ क्षेत्र में जुटिए. जनता के बीच जाइए. उन्होंने कहा कि हमें क्षेत्र मजबूत करना है. चुनाव चाहे आप लड़ें या पार्टी का दूसरा व्यक्ति लड़े, जीत सुनिश्चित करनी है. आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की विजय सुनिश्चित है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी.
इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर, राजेश तिवारी, सत्य नारायण पटेल, नीलांशु चतुर्वेदी, प्रदीप नरवाल, तौकीर आलम, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी, विधायक वीरेंद्र चौधरी, पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद मौजूद रहीं.
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