UP विधानसभा चुनाव 2027: जानें BJP का स्मार्ट प्लान; क्या है बूथ पालक-शक्ति केंद्र की रणनीति
शक्ति केंद्र वह स्थान है, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का अनुभव और नए युवाओं की ऊर्जा के साथ काम किया जाता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 10:25 AM IST
वाराणसी: 2022 विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनाव में वाराणसी में जीत के लिए बीजेपी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. परिणाम बीजेपी के पक्ष में रहे, लेकिन वोट मार्जिन कम नजर आया. 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की जीत का अंतर भी कम था. ऐसे में ग्राउंड जीरो पर बीजेपी ने अपने आप को मजबूत करने के लिए नया प्लान तैयार किया है.
इस रणनीति से पार्टी ने जमीन पर खुद को मजबूत करने और सबका साथ, सबका विश्वास के नारे के साथ 2027 विधानसभा चुनावों में जीत का बिगुल बजाने की प्लानिंग की है. इसको लेकर के बीजेपी ने चुनाव महाभियान की शुरुआत की है. नई रणनीति बनाई जा रही है, जिसमें इस बार जीत में बूथ पालक और शक्ति केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.
2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है. हर कोई अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जुट गया है. ऐसे में बीजेपी जिसे जो हर टाइम चुनावी मूड की पार्टी कहा जाता है, वह भी ग्राउंड जीरो पर पार्टी को मजबूत करने की कवायद में जुट गई है. इसकी तस्वीर वाराणसी में नजर आ रही है. वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जहां बीजेपी की जीत बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है.
2022 के विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो शहर दक्षिण विधानसभा में बीजेपी को कड़ी टक्कर समाजवादी पार्टी की ओर से मिली थी. वहीं, 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी ने पीएम मोदी को कड़ी टक्कर दी थी. जीत के कम अंतराल को लेकर के तमाम तरीके के चर्चा सियासी गलियारे में रही. इस दौरान जीत भले ही भाजपा के खाते में रही हो लेकिन इसे विपक्ष अपनी बड़ी जीत मान रहा था.
बनाए गए 203 शक्ति केंद्र: बीजेपी के महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि ने बताया कि हम चुनावी मौसम वाली पार्टी नहीं हैं. हम हमेशा जनता की सेवा में और चुनावी मोड में रहते हैं. इसी के तहत हम लोग वाराणसी में मजबूती के साथ काम कर रहे हैं. यदि हमारे काम को देखें तो महानगर में तीन विधानसभा और 13 मंडल हैं. 13 मंडल में 61 कार्य समिति हैं. हमारे यहां 203 शक्ति केंद्र हैं. एक शक्ति केंद्र में 7 से 8 बूथ आते हैं.
शक्ति केंद्र वह स्थान है, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का अनुभव और नए युवाओं की ऊर्जा के साथ काम किया जाता है. यहां पर जनता के बीच जाकर सरकार की बातों को पहुंचाया जाता है. हम लोग एबीसी प्लान के तहत काम करते हैं.
प्लान ए वह जो पहले से पार्टी में जुड़े हुए हैं, उनको पार्टी से जोड़े रखते हैं. प्लान बी वह है, जो पार्टी के विचारधारा से सहमत हैं, लेकिन अभी पार्टी से जुड़े नहीं है, उनको अपने विचारधारा से जोड़ने का काम करते हैं. प्लान सी वह जो पूरी तरीके से पार्टी के विचारधारा से विपरीत हैं, दूसरे राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं, उन्हें भी हम अपनी पार्टी से जोड़ने का काम करते हैं. इसमें हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का अनुभव और युवाओं की सहभागिता महत्वपूर्ण है.
हर महीने बैठक कर तय होती है रणनीति: महानगर अध्यक्ष ने बताया कि शक्ति केंद्र में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नबीन जितिन जी के निर्देशन में अब हर महीने मासिक बैठक हो रही है. इसमें महानगर में मंडल की बैठक पहले सप्ताह में होती है. दूसरे सप्ताह में महानगर की बैठक होती है.
इसमें काम की रणनीति तैयार की जाती है. तीसरे रविवार को शक्ति केंद्र की बैठक होती है, जिसमें सभी बूथों के अध्यक्ष और सभी लोग मौजूद होते हैं. चौथे रविवार को हम लोग मन की बात सुनते हैं और सभी महानगर के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता सभी लोग जुड़ते हैं. हम लोग इस तरीके से रणनीति बनाते हैं. हम सदा तैयारी के मूड में रहते हैं और 2027 में हम इतिहास रचने का भी काम करेंगे.
1264 बूथ पालक जमीन पर कर रहे पार्टी को मजबूत: उन्होंने कहा कि हमारी जो बूथ समिति होती है, जो बूथ अध्यक्ष होते हैं, उनके ऊपर हमारे वरिष्ठ नेता होते हैं. बूथ अध्यक्ष हमेशा युवा लड़के होते हैं और उनके ऊपर अनुभव की दृष्टि से जो वरिष्ठ नेता होते हैं, वह बूथ पालक होते हैं.
1264 बूथ पर 1264 बूथ पालक हैं. लगातार काम किया जा रहा है. हम लोग कार्यकर्ताओं के बल पर पश्चिम बंगाल को पूरी तरह से जीतने का काम किए हैं. यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता लगातार जमीन पर जाकर काम करते हैं. हमारे प्रधानमंत्री की जनकल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको जनता में हम घर-घर पहुंचाने का काम करते हैं. इन्हीं कार्यकर्ताओं की बदौलत हम लोग ऐतिहासिक जीत की ओर जा रहे है.
वहीं राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो बीजेपी ऑल टाइम चुनावी मोड वाली पार्टी है. 2022 विधानसभा चुनाव को देखें तो दक्षिणी सीट जिसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, इसमें विपक्ष की ओर से पार्टी को कड़ी टक्कर मिली थी. 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में विपक्ष का जादू चला था.
ऐसे में इस बार बीजेपी पूरे जोर के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है. इसकी सबसे बड़ी कड़ी बूथ कार्यकर्ताओं की मजबूती है. पश्चिम बंगाल चुनाव में जीत के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास और बढ़ा है. ऐसे में यूपी में गांव, जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए इस तरीके की रणनीति को लेकर के आई है.
यह बीजेपी का पुराना तरीका है. जहां वह संगठन के जरिए अपनी जमीन को मजबूत करती है. 2027 विधानसभा चुनाव अभी दूर है. राजनीति में कुछ भी पहले से कहना संभव नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा.
वर्तमान में विपक्ष PDA फार्मूले को लेकर के चल रहा है. बीजेपी इस फार्मूले को तोड़ने के लिए जहां पार्टी में PDA चेहरे को लेकर के आई है, वहीं PDA वोट बैंक को अपनी ओर लाने के लिए इस तरीके की रणनीति बना रही है.
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