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UP विधानसभा चुनाव 2027: जानें BJP का स्मार्ट प्लान; क्या है बूथ पालक-शक्ति केंद्र की रणनीति

जानें BJP का स्मार्ट प्लान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: 2022 विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनाव में वाराणसी में जीत के लिए बीजेपी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. परिणाम बीजेपी के पक्ष में रहे, लेकिन वोट मार्जिन कम नजर आया. 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की जीत का अंतर भी कम था. ऐसे में ग्राउंड जीरो पर बीजेपी ने अपने आप को मजबूत करने के लिए नया प्लान तैयार किया है. इस रणनीति से पार्टी ने जमीन पर खुद को मजबूत करने और सबका साथ, सबका विश्वास के नारे के साथ 2027 विधानसभा चुनावों में जीत का बिगुल बजाने की प्लानिंग की है. इसको लेकर के बीजेपी ने चुनाव महाभियान की शुरुआत की है. नई रणनीति बनाई जा रही है, जिसमें इस बार जीत में बूथ पालक और शक्ति केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है. हर कोई अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जुट गया है. ऐसे में बीजेपी जिसे जो हर टाइम चुनावी मूड की पार्टी कहा जाता है, वह भी ग्राउंड जीरो पर पार्टी को मजबूत करने की कवायद में जुट गई है. इसकी तस्वीर वाराणसी में नजर आ रही है. वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जहां बीजेपी की जीत बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है. UP विधानसभा चुनाव 2027 के लिए बीजेपी की तैयारी. (Video Credit: ETV Bharat) 2022 के विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो शहर दक्षिण विधानसभा में बीजेपी को कड़ी टक्कर समाजवादी पार्टी की ओर से मिली थी. वहीं, 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी ने पीएम मोदी को कड़ी टक्कर दी थी. जीत के कम अंतराल को लेकर के तमाम तरीके के चर्चा सियासी गलियारे में रही. इस दौरान जीत भले ही भाजपा के खाते में रही हो लेकिन इसे विपक्ष अपनी बड़ी जीत मान रहा था. बनाए गए 203 शक्ति केंद्र: बीजेपी के महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि ने बताया कि हम चुनावी मौसम वाली पार्टी नहीं हैं. हम हमेशा जनता की सेवा में और चुनावी मोड में रहते हैं. इसी के तहत हम लोग वाराणसी में मजबूती के साथ काम कर रहे हैं. यदि हमारे काम को देखें तो महानगर में तीन विधानसभा और 13 मंडल हैं. 13 मंडल में 61 कार्य समिति हैं. हमारे यहां 203 शक्ति केंद्र हैं. एक शक्ति केंद्र में 7 से 8 बूथ आते हैं. शक्ति केंद्र वह स्थान है, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का अनुभव और नए युवाओं की ऊर्जा के साथ काम किया जाता है. यहां पर जनता के बीच जाकर सरकार की बातों को पहुंचाया जाता है. हम लोग एबीसी प्लान के तहत काम करते हैं. प्लान ए वह जो पहले से पार्टी में जुड़े हुए हैं, उनको पार्टी से जोड़े रखते हैं. प्लान बी वह है, जो पार्टी के विचारधारा से सहमत हैं, लेकिन अभी पार्टी से जुड़े नहीं है, उनको अपने विचारधारा से जोड़ने का काम करते हैं. प्लान सी वह जो पूरी तरीके से पार्टी के विचारधारा से विपरीत हैं, दूसरे राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं, उन्हें भी हम अपनी पार्टी से जोड़ने का काम करते हैं. इसमें हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का अनुभव और युवाओं की सहभागिता महत्वपूर्ण है.