बीजेपी 2017 के मॉडल पर लड़ेगी 2027 का विधानसभा चुनाव; फरवरी तक संगठन में होंगे बदलाव, पंकज चौधरी ने बनाया 'फुलप्रूफ' प्लान

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र का स्पष्ट निर्देश है कि संगठन को मजबूत बनाएं. हर बूथ पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाएं. फरवरी तक सभी स्तरों पर बदलाव होंगे. इसमें युवा चेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी. यह बदलाव पुराने नेताओं को साइड लाइन करने और नए ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को आगे लाने के लिए किया जाएगा.

साल 2017 के विस चुनाव में अपनाई थी ये रणनीति : पंकज चौधरी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे 2017 की रणनीति को दोहराएं. उस दौरान चुनाव में सामाजिक समीकरण, विकास के मुद्दे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को मुख्य आधार बनाया गया था. प्रदेश अध्यक्ष ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि उस चुनाव में बीजेपी ने गठबंधन के साथ मिलकर कुल 325 सीटें जीतीं थीं. उस दौरान भाजपा का अपना दल, सुहेलदेव समाज पार्टी और निषाद पार्टी से गठबंधन था.

पंकज चौधरी कर रहे वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात : भाजपा के यूपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना, पूर्व अध्यक्ष और जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, पूर्व अध्यक्ष विनय कटियार, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ह्रदय नारायण दीक्षित, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी से मिलकर वे पार्टी को आगामी बदलावों के लिए तैयार कर रहे हैं.

साल 2026 में फरवरी से मार्च के बीच राज्य स्तरीय संगठन में बड़े बदलाव किए जाएंगे. इसके बाद मात्र एक वर्ष का समय चुनाव के लिए बचेगा. इस दौरान पार्टी का पूरा फोकस कुल 403 सीटों में से 350 सीटों पर फतह पाने का होगा. बीजेपी का इरादा 2017 की ऐतिहासिक जीत से आगे बढ़कर और मजबूत प्रदर्शन करने का है. उस चुनाव में पार्टी ने 312 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया था.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होना है. इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अभी से कमर कस ली है. इस चुनाव में साल 2017 के सफल मॉडल को लागू करने की रणनीति तैयार की गई है. पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अपनी ज्वाइनिंग के साथ ही केंद्रीय नेतृत्व का संदेश राज्य संगठन तक पहुंचा दिया है.

साल 2022 के विस चुनाव से सबक लेगी पार्टी : प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि यह रणनीति इसलिए अपनाई जाएगी जिससे साल 2027 के चुनावों में विपक्ष को कोई मौका न मिले. बीजेपी की इस रणनीति के पीछे 2022 के चुनावों से सबक लेना भी शामिल है. उस विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 255 सीटें जीतीं, लेकिन विपक्षी समाजवादी पार्टी (सपा) ने 111 सीटों के साथ मजबूत वापसी की. बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा. इससे बीजेपी को गठबंधन की ताकत का अहसास हुआ.

पंकज चौधरी ने बताया कि अब 350 का लक्ष्य रखकर पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र में 50 प्रतिशत से अधिक वोट हासिल करने की योजना बना रही है. इसके लिए सामाजिक न्याय, किसान कल्याण और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर फोकस किया जाएगा. ये तरीका साल 2017 में सफल साबित हुआ था.

बीजेपी की रणनीति विपक्ष के लिए बनेगी मुसीबत : बीजेपी की यह रणनीति विपक्ष को बैकफुट पर डाल सकती है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हाल ही में कहा था कि 2027 में विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को चुनौती देगा, लेकिन बसपा और कांग्रेस की कमजोर स्थिति से गठबंधन की राह मुश्किल लग रही है. पंकज चौधरी ने बताया कि 2017 में हमने जातीय समीकरणों को तोड़कर विकास पर फोकस किया, जिससे अभूतपूर्व जीत मिली.

सरकारी योजनाओं को बनाएंगे चुनावी हथियार : अध्यक्ष ने बताया कि अब वही फॉर्मूला अपनाकर हम 350 से अधिक सीटें जीतेंगे. पार्टी की बैठक में यह भी चर्चा हुई कि फरवरी के बाद चुनावी मोड में शिफ्ट हो जाएं. इसमें डिजिटल कैंपेन, डोर-टू-डोर संपर्क और बड़े रोड शो शामिल होंगे. केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत और उज्ज्वला योजना को चुनावी हथियार बनाया जाएगा.

महंगाई, बेरोजगारी-किसानों के मुद्दे पर विपक्ष हमलावर : बीजेपी का मानना है कि विपक्ष के पास कोई मजबूत चेहरा नहीं है, जबकि योगी आदित्यनाथ की छवि कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर मजबूत है. वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक उमाशंकर दुबे ने बताया कि हालांकि, चुनौतियां भी कम नहीं हैं. महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर विपक्ष हमलावर है लेकिन, बीजेपी का विश्वास है कि संगठनात्मक बदलाव से ये मुद्दे हल हो जाएंगे.

साल 2017 व 2022 के विधानसभा चुनाव में ये थी स्थिति : साल 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कुल 403 सीटों में से 312 सीटें जीती थीं. जबकि सपा ने 47, बसपा ने 19, कांग्रेस ने 7 और अन्य ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की थीं. इसी तरह साल 2022 के विस चुनाव में भाजपा ने 255, सपा ने 111, बसपा ने 1, कांग्रेस ने 2 जबकि अन्य ने 34 सीटें जीती थीं.

