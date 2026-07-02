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यूपी विधानसभा चुनाव 2027; समाजवादी पार्टी ने शुरू किया अभियान, पार्टी का ऐप लांच

पार्टी उसी उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी, जिसकी जीत की संभावना सबसे अधिक होगी.

समाजवादी पार्टी ने शुरू किया अभियान.
समाजवादी पार्टी ने शुरू किया अभियान. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 9:18 AM IST

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Updated : July 2, 2026 at 10:37 AM IST

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लखनऊ/अमेठी: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 53वां जन्मदिन मनाया गया. उनका जन्मदिन ऐसे समय पर आया है, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं. माना जा रहा है कि अखिलेश यादव के जन्मदिन के साथ ही समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी अभियान का औपचारिक आगाज कर दिया है. वहीं, अमेठी में भी सपा प्रमुख का जन्मदिन मनाया गया.

जन्मदिन के अवसर पर अखिलेश यादव ने प्रदेशव्यापी डिजिटल सदस्यता अभियान की शुरुआत की है और समाजवादी पार्टी ऐप भी लांच किया है. उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान के जरिए पार्टी बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंचेगी और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा.

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि आज से पार्टी का चुनावी अभियान शुरू हो गया है. पार्टी जनता के बीच बेरोजगारी, महंगाई, किसानों को समय पर खाद न मिलना, किसानों की समस्याओं का समाधान न होना, नीट पेपर लीक और राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी जैसे मुद्दों को लेकर जाएगी.

यूपी विधानसभा चुनाव 2027. (Video Credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस राजनीतिक जमीन को तैयार किया है, उसी आधार पर पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी और पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) का फार्मूला हर मोर्चे पर सफल साबित होगा. टिकट वितरण के सवाल पर फखरुल हसन चांद ने कहा कि अंतिम फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ही करेंगे.

उन्होंने कहा कि लगभग हर विधानसभा सीट पर कई दावेदार हैं, लेकिन पार्टी उसी उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी, जिसकी जीत की संभावना सबसे अधिक होगी. उन्होंने कहा कि जब से अखिलेश यादव ने राजनीति में कदम रखा है, तब से वह लगातार उनके साथ हैं और उन्हें करीब से जानते हैं.

उनके मुताबिक, अखिलेश यादव आज भी पहले की तरह सरल और कार्यकर्ताओं के बीच रहने वाले नेता हैं. उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष, सांसद और मुख्यमंत्री के रूप में पार्टी के लिए संघर्ष किया है. अब पार्टी का लक्ष्य 2027 में विधानसभा चुनाव जीतकर उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है.

प्रवक्ता ने कहा कि अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया है कि जिस तरह पीडीए प्रहरियों ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का अभियान चलाया, उसी तरह अब सदस्यता अभियान को भी गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा. इससे एक ओर संगठन मजबूत होगा तो दूसरी ओर बड़ी संख्या में नए लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे.

उन्होंने बताया कि पार्टी कई स्तरों पर चुनावी अभियान पहले ही शुरू कर चुकी है. पीडीए सम्मेलनों के जरिए विभिन्न वर्गों तक पहुंच बनाई गई है. कार्यकर्ता गांव-गांव और पंचायत स्तर तक जाकर सरकार की नीतियों और कथित विफलताओं को जनता के सामने रख रहे हैं.

फखरुल हसन चांद ने कहा कि आने वाले दिनों में केदारेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण कार्य पूरे होने के बाद वहां अखिलेश यादव का एक भव्य कार्यक्रम प्रस्तावित है.

इसके बाद उनके अयोध्या जाकर राम मंदिर में दर्शन करने की भी संभावना है. उन्होंने कहा कि राम मंदिर दर्शन के बाद पार्टी प्रदेशभर में राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी को मुद्दा बनाएगी और जनता के बीच जाकर यह बताएगी कि आस्था के नाम पर भाजपा ने लोगों के साथ धोखा किया है.

उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने जिस तरह पार्टी को नई दिशा दी है, वह अपने आप में इतिहास है. नेताजी मुलायम सिंह यादव के सपनों को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया है.

विशेष रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 37 सांसदों का जीतकर संसद पहुंचना पार्टी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन रहा है. उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है.

समाजवादी पार्टी 2027 में अखिलेश यादव को दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और 2029 में पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं.

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को बचपन में उनके करीबी टीपू कहकर बुलाते थे. वह अपने पिता मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत को संभालते हुए टीपू से 'उत्तर प्रदेश के सुल्तान' तक का सफर तय करने के बाद अब राष्ट्रीय राजनीति में पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार हैं.

1 जुलाई 1973 को जन्मे अखिलेश यादव का मूल नाम टीपू ही रखा गया था. यह नाम उनके जन्म के समय सैफई के तत्कालीन ग्राम प्रधान दर्शन सिंह ने टीपू सुल्तान से प्रभावित होकर रखा था.

बाद में, जब 4 साल की उम्र में उनका स्कूल में दाखिला होने लगा, तब शिक्षकों की सलाह पर उनका औपचारिक नाम 'अखिलेश' रखा गया. अखिलेश ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद पर्यावरण इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की.

पिता मुलायम सिंह यादव के कहने पर वह राजनीति में आ गए. उन्होंने वर्ष 2000 में कन्नौज लोकसभा सीट का उपचुनाव लड़ा और पहली बार सांसद बनकर राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा.

इसके बाद वह 2004 और 2009 में भी लगातार इसी सीट से सांसद चुने गए. साल 2009 में अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश राज्य अध्यक्ष बनाया गया. उन्होंने पार्टी के पुराने ढांचे में नई ऊर्जा फूंकी और पार्टी को 'गुंडागर्दी' की छवि से बाहर निकालकर विकास और युवाओं के अनुकूल पार्टी के रूप में पेश करने की कोशिश की.

वर्ष 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया और पार्टी को पूर्ण बहुमत दिलाई. इसके बाद महज 38 वर्ष की आयु में वह उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने. राजनीतिक विश्लेषकों और मीडिया ने उनकी इस शानदार जीत को 'टीपू का सुल्तान बनना' करार दिया.

वर्ष 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान पार्टी में कुछ आंतरिक और पारिवारिक कलह भी देखने को मिली, जिसमें उन्होंने पार्टी की कमान अपने हाथों में लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला.

अमेठी में मना अखिलेश यादव का जन्मदिन: सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के जन्मदिन पर अमेठी सपा ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऐसा तोहफा दिया है, जिसे वह चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे. यहां सपा संगठन और नेतृत्व में दो फाड़ हो गई है. पार्टी के अंदर महीनों से चल रही अंतर्कलह अखिलेश यादव के जन्म दिन पर खुलकर सामने आ गई.

मामला यह है कि अमेठी से सपा विधायक महराजी प्रजापति ने अपने मुखिया का जन्मदिन मनाने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें संगठन पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया. मगर मौजूदा सपा विधायक की पार्टी लाइन से हटकर की गई कुछ पूर्व गतिविधियों से नाराज संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों ने न सिर्फ इसका बहिष्कार किया, बल्कि खुलकर इसकी बगावत भी कर दी.

सपा जिला अध्यक्ष राम उदित यादव ने महाराजी प्रजापति का नाम लिए बिना उन पर हमला बोला और कहा कि जो संगठन का सम्मान नहीं करेगा, वह कभी विधायक नहीं बन सकता है. इसकी वजह से विधायक आवास पर आयोजित कार्यक्रम में सपा संगठन नदारद रहा. विधायक आवास से चंद कदम दूर सपा नेता शिव प्रताप यादव द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष राम उदित यादव ने शिरकत किया.

सपा जिला अध्यक्ष राम उदित यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज हम लोग अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 53वां जन्म दिवस मनाया है. आज हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि जिले की चारों विधानसभा सीटों से सपा प्रत्याशियों को जिताकर अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे.

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो संगठन का सम्मान नहीं करेगा हमेशा उसकी राजनीति समाप्ति की तरफ जाएगी. संगठन ही सर्वोपरि होता है. संगठन से ही विधायक बनता है. जो संगठन का सम्मान नहीं करेगा वह कभी विधायक नहीं बन पाएगा.

सपा नेता शिव प्रताप यादव ने बताया कि हम लोग अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्म दिवस मना रहे हैं. हम मान रहे हैं कि आगामी 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे.

अमेठी विधानसभा से जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जन्मदिन के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित कर हम लोग या संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि जिले की चारों सीटों पर समाजवादी पार्टी विजयी होगी. यह कार्यक्रम कस्बे के एक निजी होटल में आयोजित किया था, जिसमें सपा जिला अध्यक्ष राम उदित यादव सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी शामिल हुए.

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Last Updated : July 2, 2026 at 10:37 AM IST

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