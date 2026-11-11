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यूपी विधानसभा चुनाव से पहले परिवहन विभाग में होंगे तबादले, RTO-ARTO समेत कई अधिकारी आयोग के रडार पर

परिवहन विभाग के अफसर भी चुनावी तबादला नीति के दायरे में आए. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक महकमे में तबादलों की हलचल तेज हो गई है. अब इस दायरे में परिवहन विभाग के अधिकारी भी आ गए हैं. भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी तबादला नीति में पहली बार परिवहन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को भी स्पष्ट रूप से शामिल किया है. इसके तहत संभागीय परिवहन अधिकारी (RTO), सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (ARTO) समेत कई पदों पर तैनात अधिकारियों की कुर्सी बदल सकती है.

30 नवंबर तक पूरी करनी होगी तबादला प्रक्रिया: निर्वाचन आयोग ने संबंधित अधिकारियों के तबादलों की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 30 नवंबर 2026 तक की समय सीमा तय की है. आयोग के 27 अक्टूबर 2026 को जारी निर्देशों के अनुसार परिवहन विभाग के कई पदों पर तैनात अधिकारी इस नीति के दायरे में आएंगे. अब तक चुनावी तबादलों के निर्देश मुख्य रूप से प्रशासनिक और पुलिस विभाग के अधिकारियों पर लागू होते रहे हैं. इनमें जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO), रिटर्निंग ऑफिसर (RO), सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (ARO), SDM, ADM और तहसीलदार सहित चुनाव कार्यों से जुड़े अन्य अधिकारी शामिल रहे हैं.

अब परिवहन विभाग के अधिकारियों की भी बदलेगी कुर्सी: पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर और उनसे ऊपर के अधिकारियों पर भी चुनावी तबादला नीति लागू होती है. इस बार आयोग ने परिवहन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को भी इसके दायरे में रखकर बड़ा बदलाव किया है. निर्देशों के मुताबिक, संभागीय परिवहन अधिकारी (RTO), सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (ARTO), जिला परिवहन अधिकारी (DTO) और सहायक जिला परिवहन अधिकारी (ADTO) का तबादला किया जा सकता है. इसके अलावा क्षेत्र में तैनात उपनिरीक्षक या समकक्ष पद और उससे ऊपर के अधिकारी भी इस नीति के दायरे में होंगे. डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से MVI तक पर लागू होंगे नियम: आयोग के निर्देशों में डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, RTO, ARTO, यात्री कर अधिकारी (PTO) और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (MVI) सहित अन्य संबंधित पदों को भी शामिल किया गया है. इसका मतलब है कि इन पदों पर लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात अधिकारियों को दूसरी जगह भेजा जा सकता है. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि संवर्गीय पदों पर उसी संवर्ग के अधिकारियों की तैनाती की जाए. इस व्यवस्था में किसी तरह का अपवाद स्वीकार नहीं किया जाएगा. तीन साल का कार्यकाल पूरा करने वालों का होगा तबादला: निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों के तीन साल के कार्यकाल की गणना के लिए 31 मई 2027 को कटऑफ तारीख निर्धारित की है. इसके तहत पिछले चार वर्षों के दौरान किसी एक राजस्व जिले में तीन साल का कार्यकाल पूरा कर चुके या 31 मई 2027 तक पूरा करने वाले चुनाव से सीधे जुड़े अधिकारियों को वहां से हटाया जाएगा. ऐसे अधिकारियों को दूसरे जिले में तैनाती देनी होगी. इस नियम का उद्देश्य चुनाव के दौरान किसी एक जिले में लंबे समय से तैनात अधिकारियों के प्रभाव को कम करना है. प्रमोशन के बाद भी पुरानी सेवा अवधि होगी शामिल: आयोग के निर्देशों के अनुसार, यदि किसी अधिकारी को जिले के अंदर प्रमोशन मिलने के बाद दूसरे पद पर तैनात किया जाता है तो उसकी पहले की सेवा अवधि भी तीन साल की गणना में शामिल होगी. यानी केवल पद बदलने से अधिकारी का कार्यकाल नए सिरे से शुरू नहीं माना जाएगा. हालांकि, राज्य मुख्यालय में बिताई गई अवधि को इस गणना से अलग रखा जाएगा. मुख्यालय उसी जिले में स्थित होने पर भी वहां की सेवा अवधि को तीन साल के कार्यकाल में नहीं जोड़ा जाएगा.