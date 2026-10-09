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यूपी विधानसभा चुनाव के लिए RLD की तैयारी; बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की पहुंच पर जोर

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए RLD ने कसी कमर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए राजनीतिक दल अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गए हैं. राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्य राज सिंह की अध्यक्षता में कार्यकर्ता बैठक आयोजित की गई. बैठक में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव संगठन त्रिलोक त्यागी उपस्थित रहे.

बैठक में प्रदेश संगठन की गतिविधियों, कार्यकर्ताओं की सक्रियता, सदस्यता अभियान और संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई.

राष्ट्रीय महासचिव संगठन त्रिलोक त्यागी ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं में उत्साह और ऊर्जा दिखाई दे रहा है. उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की सक्रियता यह दर्शाती है कि राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक समर्थन मिल रहा है. लखनऊ में आरएलडी की बैठक. (Photo Credit: ETV Bharat) उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों, मजदूरों, ग्रामीण समाज और आम आदमी के हितों को राजनीति के केंद्र में स्थापित किया. राष्ट्रीय लोकदल उसी विचारधारा और मूल्यों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह के नेतृत्व में संगठन को नई मजबूती और व्यापक विस्तार देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. त्रिलोक त्यागी ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल की वास्तविक शक्ति उसके कार्यकर्ता होते हैं. कार्यकर्ताओं के बीच लगातार संवाद, उनकी समस्याओं को समझना और उनके सुझावों को संगठनात्मक निर्णयों में उचित महत्व देना बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि संगठन को सिर्फ जिला, विधानसभा या मंडल स्तर तक सीमित नहीं रखा जा सकता, बल्कि उसकी वास्तविक ताकत बूथ स्तर पर सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ताओं से बनती है. उन्होंने पदाधिकारियों का आह्वान किया कि वह अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित रूप से कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करें और जनता से सीधा संवाद स्थापित करें. गांव, कस्बे और शहरों में लोगों के बीच पहुंचकर स्थानीय समस्याओं को समझना और उन्हें संगठन के माध्यम से प्रभावी ढंग से उठाना पार्टी की प्राथमिकता होनी चाहिए. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्य राज सिंह ने कहा कि कार्यकर्ता संगठन की सबसे बड़ी ताकत हैं. प्रदेश के सभी क्षेत्रों में संगठन को सक्रिय करने और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संवाद बनाए रखने पर विशेष जोर दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के सुझावों को संगठनात्मक स्तर पर उचित महत्व दिया जाएगा.