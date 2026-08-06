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केंद्र में साथ-यूपी में अलग राह; NDA के सहयोगी दल क्यों बढ़ा रहे BJP की चुनावी चुनौती

NDA के सहयोगी क्यों बढ़ा रहे बीजेपी की चुनावी चुनौती. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की आहट से प्रदेश की राजनीति में समीकरण बदलने लगे हैं. एक तरफ सपा-कांग्रेस के बीच गठबंधन की सुगबुगाहट है. वहीं, दूसरी तरल एनडीए में शामिल दल भी सीट बंटवारे को लेकर दावे ठोंकने लगे हैं. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में शामिल दल एक तरह से भाजपा के साथ राजनैतिक सौदेबाजी के रास्ते पर हैं. ज्यादातर दल पिछले चुनाव से ज्यादा सीटों पर दावा कर रहे हैं. ऐसे में प्रदेश के राजनैतिक शतरंज पर मोहरों का खेल दिलचस्प हो गया है. लखनऊ से वरिष्ठ संवदातादाता अखिलेश्वर पांडेय की रिपोर्ट. यूपी विधानसभा चुनाव में शामिल होने के लिए केंद्र में भाजपा की सहयोगी पार्टियां भी तैयार हैं. बिहार की जनता दल यूनाइटेड हो या लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) या फिर महाराष्ट्र की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) यूपी में अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सक्रिय हो गए हैं. इन दलों के शीर्ष नेताओं ने न सिर्फ राज्य में संगठनात्मक गतिविधियां तेज की हैं, बल्कि बीजेपी के सामने सीटों की दावेदारी भी रखनी शुरू कर दी है. लखनऊ से वरिष्ठ संवदातादाता अखिलेश्वर पांडेय की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ चलने वाले सहयोगी दल उत्तर प्रदेश में अधिक राजनीतिक स्पेस क्यों चाहते हैं? और इसका भाजपा की चुनावी रणनीति पर क्या असर पड़ सकता है? यह भी तय है कि चुनाव से पहले कोई सामंजस्य बन जाए, लेकिन मौजूदा हालात में दावों की अनदेखी भी नहीं की जा सकती. उत्तर प्रदेश में एनडीए के पहले से हीं कई साथी हैं, जिनकी डिमांड भी कम नहीं है. अपना दल (एस) से लेकर निषाद पार्टी, रालोद और सुभासपा जैसी पार्टियां पिछले विधानसभा चुनाव से ज्यादा सीटों की डिमांड करने ही लगे हैं. जिन दलों से अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सीटों की डिमांड को लेकर कोई फिक्र नहीं थी, अब वह भी मैदान में हैं, जिसने भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. दूसरे राज्यों के राजनीतिक पार्टियां भी यूपी में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए ताल ठोंकने लगे हैं. इनमें बिहार की जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और महाराष्ट्र की आरपीआई मुख्य हैं. यह तीनों पार्टियां केंद्र में एनडीए के साथ हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक पारी खेलने के लिए बीजेपी से सीटों की डिमांड करने लगे हैं. एनडीए में शामिल दलों के दावे क्या हैं. (Photo Credit: ETV Bharat) चिराग ने अपनाई प्रेशर पॉलिटिक्स: लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष और केंद्र की मोदी सरकार में राज्यमंत्री चिराग पासवान ने तो यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है. पिछले महीने राजधानी लखनऊ में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन हुआ. इसमें चिराग पासवान ने शिरकत की थी. इस दौरान चिराग ने पार्टी के नेताओं से संगठन मजबूत करने के साथ ही सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करने को कहा था. पार्टी ने एक नारा भी दिया था 'क्यों मांगे उधार, जब अपना नेता है तैयार'. चिराग ने स्पष्ट कर दिया था कि यूपी में सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने यह संकट खड़ा हो गया है कि चिराग पासवान की पार्टी अगर यूपी में चुनाव लड़ी तो दलित वोट बैंक में सेंध लग सकती है. भाजपा को इसका घाटा उठाना पड़ सकता है. हालांकि, अभी चिराग पासवान के इस कदम को प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में देखा जा रहा है. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) पूर्वी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष राजीव पासवान कहते हैं कि विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में जुट गए हैं. अब पासी-पासवान समाज को किसी दूसरे नेता की ओर देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके सुख-दुख में अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान खड़े हैं. राजीव पासवान का कहना है कि उत्तर प्रदेश की 403 में से 105 विधानसभा सीटों पर पासी-पासवान समाज हार-जीत तय कर सकता है. यूपी में एनडीए सहयोगी दल. (Photo Credit: ETV Bharat) जेडीयू की कम से कम 50 सीटों की मांग: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के साथ ही बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ताल ठोंकने को पूरी तरह तैयार है. बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री और जेडीयू के उत्तर प्रदेश प्रभारी श्रवण कुमार लगातार उत्तर प्रदेश में दौरे कर रहे हैं. पिछले दिनों वह लखनऊ में आयोजित पार्टी के प्रादेशिक सम्मेलन में शिरकत करने आए थे. उन्होंने सभी सीटों पर संगठन को मजबूत करने के साथ ही चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा था. उत्तर प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी से 50 सीटों तक की डिमांड रखने के लिए तैयार है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनूप पटेल का कहना है कि हमारा प्रदेश भर में संगठन मजबूत है. बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड एक दूसरे के बिहार से लेकर केंद्र तक सहयोगी हैं. ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी हम साथी रहें. इसके लिए हम साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी से 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए 50 सीटों की डिमांड की जाएगी. बात बनती है तो ठीक, नहीं तो नेतृत्व की तरफ से फैसला लिया जाएगा. आरपीआई ने की 25 सीटों की डिमांड: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मियों के बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, केंद्र की मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने बड़ा एलान कर दिया है.