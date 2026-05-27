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सीतापुर में बोले डॉ. दिनेश शर्मा- 2027 में दो-तिहाई बहुमत लाकर प्रदेश में परचम लहराना है

डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि भाजपा ऐसा दल है, जिसका उद्देश्य केवल राजनीति करना नहीं, बल्कि राष्ट्र का निर्माण करना है. उन्होंने बताया कि अटल बिहारी वाजपेई के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत को दुनिया के समक्ष अभूतपूर्व गौरव प्राप्त हुआ और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गौरव के आगे की गाथा लिख रहे हैं.

कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व उप-मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने पार्टी के इतिहास और विकास पर अपने विचार रखे. उन्होंने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पं. दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेई के क्रमिक संघर्षों पर विस्तार से प्रकाश डाला. वहीं प्रदेश स्तरीय नेताओं के प्रारंभिक संघर्षों के विषय में विस्तार से बताया.

सीतापुर: जनपद में चल रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान (जिला प्रशिक्षण वर्ग) 2026 का समापन प्रदेश के पूर्व उप-मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा के उद्बोधन के साथ हुआ. यह आयोजन दो दिनों तक 11 सत्रों का आयोजित किया गया.

उन्होंने कहा कि इस ट्रेनिंग के बाद आप सबको 2027 के चुनाव में जाना है और दो तिहाई बहुमत के साथ भाजपा का परचम पूरे प्रदेश में लहराना है. 2027 में उत्तर प्रदेश में कमल का फूल खिलाना है.

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड राज्य की प्रभारी पूर्व सांसद रेखा वर्मा ने कार्यकर्ताओं को संगठित होकर पार्टी के लक्ष्यों को पूरा करने का निर्देश दिया. उन्होंने तमाम विषयों पर अपने विचार रखे और बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी की कार्यप्रणाली से उपस्थित प्रशिक्षुओं को अवगत कराया.

जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार जताया एवं प्रशिक्षण ग्रहण करने वाले प्रशिक्षुओं से आज से ही मिशन 27 में लग जाने का आह्वान भी किया. प्रशिक्षण वर्ग की संयोजक प्रदेश मंत्री अर्चना मिश्रा ने आए हुए सभी प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षकों का आभार जताया.

इस अवसर पर विधायक शशांक त्रिवेदी, विधायक मनीष रावत, विधायक रामकृष्ण भार्गव, निवर्तमान विधायक सुनील वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर, क्षेत्रीय महामंत्री नीरज वर्मा, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष अजय गुप्ता, पूर्व जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय परिषद के सदस्य राकेश त्रिपाठी, निवर्तमान जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, विश्राम सागर राठौर, विपुल प्रताप सिंह, सुधाकर शुक्ला, रेखा वर्मा, महेश शर्मा, नैमिष रत्न तिवारी, प्रखर जायसवाल, सुधीर वर्मा, विवेक श्रीवास्तव, आकाश अग्रवाल, कामेश शुक्ला, नीरज अवस्थी, रितेश सिंह गौर, महेंद्र वर्मा, अजय विश्वकर्मा, उदित बाजपेई, अनूप विश्वकर्मा, राहुल जायसवाल, अमन विक्रम सिंह, रामप्रताप सिंह, सुधीर कुमार वर्मा सहित तमाम लोग उपस्थित रहे.

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