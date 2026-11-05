ETV Bharat / state

लखनऊ में सपा मुख्यालय के सामने विवादित होर्डिंग; सपा के निशाने पर फिर धीरेंद्र शास्त्री

लखनऊ में सपा मुख्यालय के सामने विवादित होर्डिंग. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: सपा मुख्यालय के बाहर दो होर्डिंग्स चर्चा का विषय बन गई है. एक होर्डिंग समाजवादी पार्टी के नेताओं के ही गले की फांस बन गई है. होर्डिंग में धीरेंद्र शास्त्री की तस्वीर है और उन्हें ढोंगी बताया है. दूसरी होर्डिंग में अखिलेश यादव की भगवान श्रीकृष्ण के साथ तस्वीर लगी है. लिखा है 27 में कृष्ण आएंगे.

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदयवीर सिंह से आचार्य धीरेंद्र शास्त्री को लेकर लगाई गई होर्डिंग पर सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से मना किया. कहा कि इस होर्डिंग ने धर्म संकट में फंसा दिया है.

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जहां एक तरफ नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी जारी है. वहीं, दूसरी तरफ एक से बढ़कर एक स्लोगन वाले पोस्टर भी रिलीज हो रहे हैं. लखनऊ से अखिलेश्वर पांडेय की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ा बयान दिया था. कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य को किसी भी कीमत पर गठबंधन में नहीं रखेंगे. इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अखिलेश यादव पर प्रहार कर रहे हैं. भगवान राम और श्रीकृष्ण की तुलना वाले धीरेंद्र शास्त्री ने बयान ने तो सरगर्मी बढ़ा दी है. सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इशारों-इशारों में पलटवार किया और इसे ईशनिंदा से भी जोड़ा. तब से यह मुद्दा चर्चा का विषय बन गया. अब सपा मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टर ने नया धर्म संकट पैदा कर दिया है. यह भी पोस्टर लगा है. (Photo Credit: ETV Bharat)