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कांग्रेस यूपी में निकालेगी किसान अधिकार यात्रा; भू-अधिग्रहण सहित कई मुद्दों पर होगी बात

लखनऊ: कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में किसान अधिकार यात्रा निकालेगी. उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित महत्वपूर्ण तैयारी बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष अखिलेश शुक्ला ने किसानों से जुड़े प्रमुख मुद्दों को यात्रा के दौरान मजबूती से उठाने पर जोर दिया.

इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि किसान अधिकार यात्रा में सर्किल रेट और भूमि अधिग्रहण के मुद्दे को प्रमुखता से शामिल किया जाए. यह सवाल जनता के बीच उठाया जाना चाहिए कि सरकार किसानों से उनकी जमीन किस सर्किल रेट पर ले रही है और वही जमीन बिल्डरों को किस दर पर उपलब्ध कराई जा रही है. बिल्डर उस जमीन पर बने फ्लैट किस कीमत पर बेच रहे हैं, इसका भी जवाब और सच जनता के सामने आना चाहिए.

उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून और किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा यात्रा के प्रमुख मुद्दों में शामिल किए जाए. इससे किसानों को पता चल सके कि अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार किस प्रकार किसानों का उत्पीड़न कर रही है. किसान अधिकार यात्रा के माध्यम से किसानों के जमीन, फसल के उचित मूल्य, एमएसपी, मुआवजे और कृषि नीति से जुड़े सवालों को व्यापक स्तर पर उठाए जाने की आवश्यकता है.

अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष अखिलेश शुक्ला ने कहा कि किसान अधिकार यात्रा का मुख्य उद्देश्य किसानों की आवाज को मजबूती से उठाना है. यात्रा के दौरान एमएसपी, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य, कृषि क्षेत्र से जुड़े ट्रेड डील्स और किसानों को प्रभावित करने वाले सरकार के फैसलों को प्रमुखता से जनता के बीच रखा जाए.