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कांग्रेस यूपी में निकालेगी किसान अधिकार यात्रा; भू-अधिग्रहण सहित कई मुद्दों पर होगी बात

किसान अधिकार यात्रा में सर्किल रेट और भूमि अधिग्रहण के मुद्दे को प्रमुखता से शामिल किया जाएगा.

कांग्रेस यूपी में निकालेगी किसान अधिकार यात्रा.
कांग्रेस यूपी में निकालेगी किसान अधिकार यात्रा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 10:21 AM IST

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लखनऊ: कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में किसान अधिकार यात्रा निकालेगी. उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित महत्वपूर्ण तैयारी बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष अखिलेश शुक्ला ने किसानों से जुड़े प्रमुख मुद्दों को यात्रा के दौरान मजबूती से उठाने पर जोर दिया.

इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि किसान अधिकार यात्रा में सर्किल रेट और भूमि अधिग्रहण के मुद्दे को प्रमुखता से शामिल किया जाए. यह सवाल जनता के बीच उठाया जाना चाहिए कि सरकार किसानों से उनकी जमीन किस सर्किल रेट पर ले रही है और वही जमीन बिल्डरों को किस दर पर उपलब्ध कराई जा रही है. बिल्डर उस जमीन पर बने फ्लैट किस कीमत पर बेच रहे हैं, इसका भी जवाब और सच जनता के सामने आना चाहिए.

उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून और किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा यात्रा के प्रमुख मुद्दों में शामिल किए जाए. इससे किसानों को पता चल सके कि अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार किस प्रकार किसानों का उत्पीड़न कर रही है. किसान अधिकार यात्रा के माध्यम से किसानों के जमीन, फसल के उचित मूल्य, एमएसपी, मुआवजे और कृषि नीति से जुड़े सवालों को व्यापक स्तर पर उठाए जाने की आवश्यकता है.

अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष अखिलेश शुक्ला ने कहा कि किसान अधिकार यात्रा का मुख्य उद्देश्य किसानों की आवाज को मजबूती से उठाना है. यात्रा के दौरान एमएसपी, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य, कृषि क्षेत्र से जुड़े ट्रेड डील्स और किसानों को प्रभावित करने वाले सरकार के फैसलों को प्रमुखता से जनता के बीच रखा जाए.

उन्होंने कहा कि किसानों के हितों से जुड़े इन मुद्दों पर गांव-गांव संवाद कर उनकी समस्याओं और मांगों को मजबूती से सामने लाने की जरूरत है. इस दौरान किसान कांग्रेस जोन प्रभारी दिलीप मिश्रा और मध्य जोन एआईसीसी प्रभारी आनंद पाल सिंह मौजूद रहे.

साथ हीं मध्य जोन चेयरमैन बृज मौर्या, पूर्वी जोन चेयरमैन राम अधार जोसेफ, किसान अधिकार यात्रा पूर्वी जोन चेयरमैन शशि उपाध्याय, राष्ट्रीय कॉर्डिनेटर आरसी पांडेय, पूर्वी जोन उपाध्यक्ष कन्हैया यादव भारतीय, मध्य जोन उपाध्यक्ष सर्वेश श्रीवास्तव भारतीय, महासचिव कमलेश तिवारी, सचिव अतुल वर्मा, अमित प्रताप सिंह, प्रदीप मिश्रा, महेंद्र यादव, अरुण त्रिपाठी और एबी खान सहित विभिन्न जिलों से आए किसान कांग्रेस के पदाधिकारी उपस्थित रहे.

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