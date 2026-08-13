कांग्रेस का यूपी मिशन-2027; संगठन सृजन अभियान से बूथ लेवल तक मजबूत होगी पार्टी, समर्पित कार्यकर्ताओं की तलाश
पार्टी में किसी भी तरह के आपसी मतभेद या गुटबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सभी नेता एकजुट होकर काम करेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 7:14 AM IST
मेरठ/बुलंदशहर: यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की गूंज अब सुनाई देने लगी है. देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस जो यूपी में तीन दशकों से हाशिए पर है, फिर से अपनी जमीन मजबूत कर रही है. इसी कड़ी में प्रदेश भर में संगठन सृजन अभियान चल रहा है. कांग्रेस ऑब्जर्वर रिहाना रियाज ने मेरठ में वहीं बिश्वरंजन मोहंती ने बुलंदशहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने की कोशिश की.
मेरठ के एक होटल में कांग्रेस के 'संगठन सृजन अभियान' की शुरुआत हुई. अभियान के तहत पार्टी आलाकमान की ओर से पूर्व मंत्री रिहाना रियाज चिश्ती को मेरठ जिले का ऑब्जर्वर बनाया गया है. रिहाना रियाज ने कहा कि पार्टी में आपसी मतभेद भूलकर संगठन को नए सिरे से बूथ लेवल पर मजबूत किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य संगठन को धरातल पर फिर से जीवित और सशक्त बनाना है. उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव कांग्रेस पूरी ताकत और नए कलेवर के साथ लड़ेगी.
पार्टी में किसी भी तरह के आपसी मतभेद या गुटबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर एक लक्ष्य के साथ काम करेंगे. संगठन में उन चेहरों को मौका मिलेगा, जो जमीन पर लगातार पसीना बहा रहे हैं.
रिहाना रियाज ने बताया कि जिले में नए संगठन के गठन के लिए योग्य और जमीनी कार्यकर्ताओं के नाम शीर्ष नेतृत्व को भेजे जाएंगे. संगठन को केवल जिला स्तर तक सीमित न रखकर ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर तक ले जाया जाएगा.
ऑब्जर्वर और वरिष्ठ नेता जिले में रुककर कार्यकर्ताओं और स्थानीय पदाधिकारियों से सीधा संवाद करेंगे और फीडबैक जुटाएंगे. हालांकि रिहाना रियाज ने झारखंड में चल रहे छात्र प्रदर्शन पर कोई जवाब नहीं दिया.
बुलंदशहर में कांग्रेस का अभियान: बुलंदशहर में कांग्रेस संगठन को नए सिरे से मजबूत और सक्रिय करने के उद्देश्य से 12 से 20 अगस्त तक 'संगठन सृजन अभियान' चलाया जा रहा है.
इस अभियान के तहत जिले के हर मंडल और बूथ स्तर तक संगठन को धार दी जाएगी, जिसमें युवाओं, महिलाओं और समाज के हर वर्ग, जाति-धर्म के लोगों को जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है.
अभियान के संबंध में जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष जियाउर्रहमान ने कार्यक्रम किया. इस अभियान के पर्यवेक्षक और पूर्व राष्ट्रीय सचिव डॉ. बिश्वरंजन मोहंती ने कहा कि यह अभियान पूरे जनपद में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा.
डॉ. मोहंती ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ को मजबूत करना है. संगठन में उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो जनता के बीच सक्रिय हैं. सीधे जनसामान्य से जुड़े हुए हैं.
अभियान के दौरान हर पदाधिकारी की जवाबदेही और भूमिका तय की जाएगी ताकि पार्टी का ढांचा बूथ स्तर तक पूरी तरह सक्रिय हो सके. इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला.
कहा कि RSS देश को तोड़ने और समाज में नफरत फैलाने का काम कर रही है, जबकि कांग्रेस का सेवा दल और कार्यकर्ता देश को जोड़ने और सद्भाव बनाए रखने का काम कर रहे हैं.
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