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यूपी के रण में चिराग और मुकेश सहनी ने बीजेपी की बढ़ाई टेंशन, जानिए किसके साथ कर रहे गठबंधन

मुकेश सहनी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ( ETV Bharat )

पटना: 2027 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है. एक तरफ निषाद आरक्षण को लेकर मुकेश सहनी दंभ भर रहे हैं, तो वहीं पासवान और कुर्मी वोटों की गोलबंदी की कोशिश भी हो रही है. चिराग पासवान यूपी के बैटलफील्ड में उतरने का मन बना चुके हैं, जबकि जनता दल यूनाइटेड भी अपनी संभावनाएं तलाश रही है. ऐसे में बीजेपी के सामने अपने पुराने सहयोगियों को साधने की चुनौती बरकरार है.

चिराग पासवान ने किया 403 सीटों पर लड़ने का दावा

चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश में पासवान तथा अन्य गैर-जाटव दलित समुदायों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है. यूपी में पासवान जाति की आबादी एक से डेढ़ प्रतिशत के बीच है. पार्टी ने यूपी में संगठनात्मक विस्तार के लिए 'नव संकल्प महासभा' अभियान शुरू किया है, जिसका मकसद मजबूत विधानसभा क्षेत्रों की पहचान करना है. चिराग पासवान ने सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना जताकर एनडीए में अपनी दावेदारी मजबूत करने का संकेत दिया है. लखनऊ में चिराग पासवान का बड़ा बयान 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए अपनी पार्टी की रणनीति साफ की है. उन्होंने कहा, "ये बात तय है कि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी. "अभी चुनाव में समय है. फिलहाल हम लोग पार्टी के संगठन को मजबूत करते हुए पार्टी के विचारों को घर-घर लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं. पूरी ताकत सिर्फ पार्टी के संगठन और सोच को घर-घर ले जाने पर है. गठबंधन होगा या नहीं, यह फैसला चुनाव समीप आने पर होगा." -चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री लोजपा ने दिए अकेले चुनाव लड़ने के संकेत पार्टी की तैयारियों को लेकर लोजपा प्रवक्ता सोनम पासवान ने भी अपना रुख स्पष्ट किया है. उन्होंने कहा है, "लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और हमारे नेता चिराग पासवान लगातार वहां कैंप कर रहे हैं. हम वहां 403 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अगर गठबंधन हुआ तो ठीक है नहीं तो हम अकेले दम पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे." मुकेश सहनी की 50 सीटों पर है नजर विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी की राजनीति का सबसे बड़ा आधार निषाद, मल्लाह, केवट, बिंद और मछुआरा वोटर हैं. उत्तर प्रदेश में इनकी आबादी 4.5 से 5 प्रतिशत के बीच है और इनकी मौजूदगी गंगा, घाघरा व सरयू नदी क्षेत्रों के आसपास बड़ी संख्या में है. यूपी की लगभग 50 विधानसभा सीटों पर निषाद समुदाय को प्रभावशाली माना जाता है. इसी समीकरण को साधने के लिए सहनी ने निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा शुरू की है और समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग की है. "हम उत्तर प्रदेश में लगातार काम कर रहे हैं और गांव-गांव जाकर मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं. मोदी और योगी की सरकार अगर निषाद आरक्षण दे देती है तब तो ठीक है, नहीं तो हम उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को हराने का काम करेंगे. हम उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे यह 15 दिसंबर के बाद तय करेंगे." -मुकेश सहनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वीआईपी मुकेश सहनी से निपटने के लिए भाजपा का प्लान बी मुकेश सहनी की रणनीति बीजेपी के लिए भी चुनौती पैदा कर रही है, जिससे निपटने के लिए भाजपा ने सहनी समाज के एक स्थानीय नेता को आगे किया है. यूपी में निषाद पार्टी पहले से बीजेपी की सहयोगी है और संजय निषाद इस समाज के प्रमुख चेहरे के रूप में अपनी दावेदारी पेश करते रहे हैं. ऐसे में सहनी की सक्रियता एनडीए के भीतर निषाद वोटों पर नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा बढ़ा सकती है. सहनी ने इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का संकेत दिया है, जो पूर्वांचल में बीजेपी की चिंता बढ़ा सकता है. जातीय समीकरण के बदौलत यूपी साधने की तैयारी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में भी सियासी सरगर्मी बढ़ गई है और बिहार की राजनीति का विस्तार अब यूपी में दिखने लगा है. 2027 के चुनाव को लेकर बिहार के राजनीतिक दल पूर्वांचल में अपनी सियासी जमीन तलाशने में जुट गए हैं. बिहार और पूर्वांचल के बीच भाषा, संस्कृति, सामाजिक रिश्तों और जातीय समीकरणों की समानता को यह दल अपनी ताकत मान रहे हैं. सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक संपर्क और पारिवारिक रिश्तों के सहारे यह दल यूपी में दस्तक देने को तैयार हैं.