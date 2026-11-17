यूपी के रण में चिराग और मुकेश सहनी ने बीजेपी की बढ़ाई टेंशन, जानिए किसके साथ कर रहे गठबंधन
UP Assembly Election 2027: चिराग पासवान और मुकेश सहनी ने यूपी में बीजेपी और सहयोगियों की चुनौती बढ़ा दी है. रिपोर्ट-डॉ. रंजीत कुमार
Published : November 17, 2026 at 1:26 PM IST
पटना: 2027 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है. एक तरफ निषाद आरक्षण को लेकर मुकेश सहनी दंभ भर रहे हैं, तो वहीं पासवान और कुर्मी वोटों की गोलबंदी की कोशिश भी हो रही है. चिराग पासवान यूपी के बैटलफील्ड में उतरने का मन बना चुके हैं, जबकि जनता दल यूनाइटेड भी अपनी संभावनाएं तलाश रही है. ऐसे में बीजेपी के सामने अपने पुराने सहयोगियों को साधने की चुनौती बरकरार है.
चिराग पासवान ने किया 403 सीटों पर लड़ने का दावा
चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश में पासवान तथा अन्य गैर-जाटव दलित समुदायों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है. यूपी में पासवान जाति की आबादी एक से डेढ़ प्रतिशत के बीच है. पार्टी ने यूपी में संगठनात्मक विस्तार के लिए 'नव संकल्प महासभा' अभियान शुरू किया है, जिसका मकसद मजबूत विधानसभा क्षेत्रों की पहचान करना है. चिराग पासवान ने सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना जताकर एनडीए में अपनी दावेदारी मजबूत करने का संकेत दिया है.
लखनऊ में चिराग पासवान का बड़ा बयान
2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए अपनी पार्टी की रणनीति साफ की है. उन्होंने कहा, "ये बात तय है कि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी.
"अभी चुनाव में समय है. फिलहाल हम लोग पार्टी के संगठन को मजबूत करते हुए पार्टी के विचारों को घर-घर लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं. पूरी ताकत सिर्फ पार्टी के संगठन और सोच को घर-घर ले जाने पर है. गठबंधन होगा या नहीं, यह फैसला चुनाव समीप आने पर होगा." -चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री
#WATCH लखनऊ, उत्तर प्रदेश: 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, "ये बात तय है कि लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी... अभी चुनाव में समय है। फिलहाल हम लोग पार्टी के संगठन को मजबूत करते हुए पार्टी के विचारों को घर-घर लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी ताकत सिर्फ पार्टी के संगठन, पार्टी की सोच को घर-घर लेकर जाने पर है। गठबंधन होगा, नहीं होगा, जब चुनाव समीप आएंगे तब यह फैसला होगा।"— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 17, 2026
लोजपा ने दिए अकेले चुनाव लड़ने के संकेत
पार्टी की तैयारियों को लेकर लोजपा प्रवक्ता सोनम पासवान ने भी अपना रुख स्पष्ट किया है. उन्होंने कहा है, "लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और हमारे नेता चिराग पासवान लगातार वहां कैंप कर रहे हैं. हम वहां 403 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अगर गठबंधन हुआ तो ठीक है नहीं तो हम अकेले दम पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे."
मुकेश सहनी की 50 सीटों पर है नजर
विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी की राजनीति का सबसे बड़ा आधार निषाद, मल्लाह, केवट, बिंद और मछुआरा वोटर हैं. उत्तर प्रदेश में इनकी आबादी 4.5 से 5 प्रतिशत के बीच है और इनकी मौजूदगी गंगा, घाघरा व सरयू नदी क्षेत्रों के आसपास बड़ी संख्या में है. यूपी की लगभग 50 विधानसभा सीटों पर निषाद समुदाय को प्रभावशाली माना जाता है. इसी समीकरण को साधने के लिए सहनी ने निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा शुरू की है और समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग की है.
"हम उत्तर प्रदेश में लगातार काम कर रहे हैं और गांव-गांव जाकर मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं. मोदी और योगी की सरकार अगर निषाद आरक्षण दे देती है तब तो ठीक है, नहीं तो हम उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को हराने का काम करेंगे. हम उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे यह 15 दिसंबर के बाद तय करेंगे." -मुकेश सहनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वीआईपी
मुकेश सहनी से निपटने के लिए भाजपा का प्लान बी
मुकेश सहनी की रणनीति बीजेपी के लिए भी चुनौती पैदा कर रही है, जिससे निपटने के लिए भाजपा ने सहनी समाज के एक स्थानीय नेता को आगे किया है. यूपी में निषाद पार्टी पहले से बीजेपी की सहयोगी है और संजय निषाद इस समाज के प्रमुख चेहरे के रूप में अपनी दावेदारी पेश करते रहे हैं. ऐसे में सहनी की सक्रियता एनडीए के भीतर निषाद वोटों पर नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा बढ़ा सकती है. सहनी ने इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का संकेत दिया है, जो पूर्वांचल में बीजेपी की चिंता बढ़ा सकता है.
जातीय समीकरण के बदौलत यूपी साधने की तैयारी
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में भी सियासी सरगर्मी बढ़ गई है और बिहार की राजनीति का विस्तार अब यूपी में दिखने लगा है. 2027 के चुनाव को लेकर बिहार के राजनीतिक दल पूर्वांचल में अपनी सियासी जमीन तलाशने में जुट गए हैं. बिहार और पूर्वांचल के बीच भाषा, संस्कृति, सामाजिक रिश्तों और जातीय समीकरणों की समानता को यह दल अपनी ताकत मान रहे हैं. सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक संपर्क और पारिवारिक रिश्तों के सहारे यह दल यूपी में दस्तक देने को तैयार हैं.
निशांत को भाजपा से है गठबंधन की उम्मीद
जनता दल यूनाइटेड की रणनीति पूर्वांचल में कुर्मी और कोइरी जैसे पिछड़े वर्गों के साथ भूमिहार मतदाताओं के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की है. उत्तर प्रदेश में कुर्मी की आबादी 6 से 8 प्रतिशत के बीच मानी जाती है. जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं ने संगठन विस्तार के लिए बैठकें की हैं और निशांत कुमार भी बनारस का दौरा कर कार्यकर्ताओं में सक्रियता बढ़ा रहे हैं.
"पार्टी यूपी चुनाव एनडीए के घटक के रूप में लड़ने की कोशिश करेगी, हालांकि सीट बंटवारे पर अभी औपचारिक सहमति नहीं बनी है." - निशांत कुमार
जेडीयू ने कहा शीर्ष नेतृत्व कर रहा है बात
यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारियों पर जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर सुनील कुमार ने भी पार्टी की स्थिति साफ की है. उन्होंने कहा है, "जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती रही है और हमारे नेता निशांत कुमार उत्तर प्रदेश का दौरा कर चुके हैं. हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है, जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी."
यूपी के क्षेत्रीय दलों को है एतराज
यूपी में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बिहार के सहयोगियों को जगह देने के साथ अपने पुराने सहयोगियों के हितों का संतुलन बनाए रखने की है. यदि बिहार के दलों को यूपी एनडीए में जगह मिलती है, तो पहले से मौजूद सहयोगियों की हकमारी की संभावना है. अपना दल (एस), निषाद पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के अपने दावे हैं, जिससे समीकरण जटिल हो सकता है. सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बिहार के दलों को जगह देने पर आपत्ति जताते हुए अन्य विकल्पों पर विचार करने की चेतावनी दी है.
भाजपा के समक्ष हैं सीमित विकल्प
बीजेपी सहयोगियों को सीट देने, कुछ मजबूत उम्मीदवारों को अपने चुनाव चिह्न पर उतारने और क्षेत्रवार समीकरणों के आधार पर समझौता करने की रणनीति पर विचार कर रही है. बिहार के दलों का विस्तार उनके संगठन और वोट ट्रांसफर क्षमता पर निर्भर करेगा. 2022 के यूपी चुनाव में जेडीयू ने 27 और वीआईपी ने 53 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों का खाता नहीं खुला था. वहीं, चिराग पासवान की पार्टी ने 21 सीटों पर चुनाव लड़कर करीब 0.01 प्रतिशत वोट हासिल किए थे और उसे भी कोई सीट नहीं मिली थी.
"सभी दलों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन जहां तक सवाल उत्तर प्रदेश का है तो वहां पहले से ही हमारे गठबंधन में कई दल हैं, उन्हें जगह देना हमारी प्राथमिकता है. बिहार के दलों को गठबंधन में जगह देना या नहीं देना स्थानीय इकाई और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा." - प्रेम रंजन पटेल, प्रवक्ता, भाजपा
राजनीतिक विश्लेषकों की राय
राजनीतिक विश्लेषक कौशलेंद्र प्रियदर्शी का मानना है कि बिहार के दलों के लिए यूपी चुनाव सिर्फ सीट जीतने का अवसर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति और गठबंधन में अपनी हैसियत बढ़ाने का माध्यम है. जेडीयू कुर्मी वोटों के जरिए अपनी पहचान मजबूत करना चाहती है, चिराग पासवान दलित राजनीति में विस्तार तलाश रहे हैं और मुकेश सहनी निषाद आरक्षण पर जमीन तैयार कर रहे हैं. सीमावर्ती क्षेत्रों की जातीय समानता चुनावी रणनीति में अहम भूमिका निभा सकती है. अब देखना होगा कि बीजेपी अपने बिहार के सहयोगियों को कितनी जगह देती है और पुराने सहयोगी इसे कैसे स्वीकार करते हैं.
"बिहार के राजनीतिक दलों के लिए यूपी चुनाव सिर्फ सीट जीतने का अवसर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति और गठबंधन के भीतर अपनी हैसियत बढ़ाने का माध्यम भी है." - कौशलेंद्र प्रियदर्शी, राजनीतिक विश्लेषक
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