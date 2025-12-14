वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन; 116 बूथ अध्यक्षों को किया जाएगा सम्मानित
भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्वनी त्यागी ने कहा कि कार्यक्रम में सभी की शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करना हम सबकी जिम्मेदारी है.
वाराणसी: भारतीय जनता पार्टी ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है. 14 दिसंबर 2025 को पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है. इस कार्यक्रम में लोकसभा चुनाव में बेहतर काम करने वाले बूथ अध्यक्षों को सम्मानित किया जाएगा.
विधान परिषद सदस्य और भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्वनी त्यागी ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्रों वाराणसी दक्षिणी, उत्तरी, कैंट, रोहनियां और सेवापुरी के कुल 1913 बूथ अध्यक्ष शामिल होंगे.
साथ ही शक्ति केंद्र प्रमुख, सभी जनप्रतिनिधि और पार्षद भी पहुंचेंगे. 2024 लोकसभा चुनाव में जिन बूथों पर 70 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ, ऐसे 116 बूथ अध्यक्षों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा.
उन्होंने बताया कि इस स्नेह मिलन कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे. कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर शनिवार शाम को कैंटोनमेंट क्षेत्र स्थित होटल में व्यवस्था टोली की बैठक आयोजित की गई.
भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्वनी त्यागी ने कहा कि कार्यक्रम में सभी की शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करना हम सबकी जिम्मेदारी है. उन्होंने बताया कि कार्यक्रम को 22 विभागों में विभाजित किया गया है.
इनमें रजिस्ट्रेशन, मंच व्यवस्था, सिटिंग व्यवस्था, पार्किंग, सुरक्षा, मीडिया सहित अन्य व्यवस्थाएं शामिल हैं. उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निर्वहन करने का भी आह्वान किया.
