UP चुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति; 'संगठन सृजन अभियान' से जमीन तैयार कर रही पार्टी
कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर प्रदेश के जिलों में 'संगठन सृजन अभियान' शुरू कर दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 7:59 AM IST
बहराइच/कानपुर देहात/मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव-2027 की सुगबुगाहट के बीच कांग्रेस पार्टी ने भी कमर कस ली है. शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर प्रदेश के जिलों में 'संगठन सृजन अभियान' शुरू कर दिया गया है. इसी कड़ी में पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों ने बहराइच, कानपुर देहात और मुजफ्फरनगर में अभियान की शुरुआत की है.
बहराइच पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ऋत्विक मकवाना ने बहराइच में संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा का गुजरात मॉडल पूरे देश में एक्सपोज हो चुका है. जिस तरह से यहां पर राम मंदिर में चोरी हुई या जंतर-मंतर पर आंदोलन हुआ, सारे वर्किंग सिस्टम में यह मॉडल फेल हो चुका है.
उन्होंने कहा कि सीजेपी आंदोलन का मुद्दा भी उठेगा. देश के युवा अब धीरे-धीरे सिस्टम को समझने लगे हैं और उस पर सवाल भी उठाने लगे हैं. यह इंपैक्ट सीजेपी से से आए, कांग्रेस से आए या किसी विपक्षी दल से आए, यह अहम मुद्दा नहीं है. पर जिम्मेदारों से सवाल किया जाए, यह महत्वपूर्ण है.
उन्होंने कहा कि संगठन सृजन अभियान में पूरा संगठन नए सिरे से बन रहा है. इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि जितने पुराने कार्यकर्ता हैं, उनको साइडलाइन किया जाएगा. जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको आगे किया जा सकता है. उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है. जो भी कार्यकर्ता की आवाज होगी, उसके आधार पर हीं निर्णय लिए जाएंगे.
कानपुर देहात में कांग्रेस का अभियान: कानपुर देहात जिले में कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कवायद शुरू की है. विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने इस अभियान के तहत वोटिंग के माध्यम से नए जिलाध्यक्ष के लिए आवेदन शुरू कर दिए है. पहले यह आवेदन जिलाध्यक्ष के लिए होंगे, फिर ब्लॉक स्तर पर भी मंडल अध्यक्ष चुनने की तैयारी की जाएगी.
कानपुर देहात जिले के आब्जर्वर के रूप में नियुक्त किए गए प्रभारी जगदीश चंदर जांगिड़ कानपुर देहात पहुंचे. उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो अब जिलों में नए जिलाअध्यक्ष चुने जाएंगे, जिसकी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी रहेगी. पहले जिले के प्रमुख नेताओं, प्रदेश व जिला पदाधिकारियों और ब्लॉक स्तर के वरिष्ठ नेताओं के साथ जिलास्तरीय समीक्षा बैठक होगी. इसके बाद ऑब्जर्वर खुद हर ब्लॉक का दौरा करेंगे और कार्यकर्ताओं, स्थानीय नेताओं से राय लेंगे.
स्थानीय कार्यकर्ताओं की मंशा के अनुरूप सबसे सक्षम और योग्य उम्मीदवारों का पैनल तैयार किया जाएगा. जिला ऑब्जर्वर ने बताया कि यह अभियान पिछले डेढ़ महीने से देश के अलग अलग राज्यों में चल रहा है. इसमें हरियाणा और राजस्थान के बाद अब उत्तर प्रदेश की बारी है. कार्यकर्ताओं से सीधी बात करके नए जिलाध्यक्ष के लिए किए गए आवेदनों में जो नाम निकलेंगे उनका पैनल बनाकर कमेटी को भेजा जाएगा. इसके बाद जिलाध्यक्षों की सूची जारी की जाएगी.
मुजफ्फरनगर में कांग्रेस की तैयारी: उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन फिर से तलाश रही कांग्रेस अब संगठन को धार देने की कवायद में जुट गई है. पश्चिमी यूपी के सियासी तौर पर बेहद अहम जिले मुजफ्फरनगर से कांग्रेस ने 'संगठन सृजन अभियान' शुरू किया है. पार्टी का दावा है कि अब नेताओं की नहीं, कार्यकर्ताओं की सुनी जाएगी. बूथ-बूथ का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा और हर फीडबैक सीधे दिल्ली में बैठे हाईकमान तक पहुंचेगा.
अभियान के प्रभारी गणेश यादव ने जिले के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ लंबी बैठक कर संगठन की मौजूदा स्थिति, बूथ स्तर की तैयारियों और आगामी चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की. गणेश यादव ने कहा कि यह केवल औपचारिक बैठक नहीं, बल्कि संगठन की असली ताकत को परखने का अभियान है.
आज कानपुर देहात कांग्रेस कमेटी द्वारा संगठन सृजन अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाना है।— UP Congress (@INCUttarPradesh) August 11, 2026
इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं एआईसीसी… pic.twitter.com/9OeUaSxMp0
अगले आठ दिनों तक जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया जाएगा. हर ब्लॉक, हर विधानसभा और हर बूथ से संगठन की स्थिति का फीडबैक लिया जाएगा, ताकि यह पता चल सके कि पार्टी कहां कमजोर है और कहां संगठन को नई ऊर्जा देने की जरूरत है.
उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से मिलने वाले सुझावों और फीडबैक के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को भेजी जाएगी. भविष्य में संगठन में होने वाले बदलाव और जिम्मेदारियों का निर्धारण भी इसी रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा. गणेश यादव ने कहा कि कांग्रेस अब केवल बैठकों की राजनीति नहीं करेगी, बल्कि गांव, वार्ड और बूथ स्तर तक सक्रिय संगठन खड़ा करने की दिशा में काम करेगी.
पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव तक पहुंच बनाने और जनता के बीच कांग्रेस की नीतियों को लेकर सक्रिय अभियान चलाने का आह्वान किया. इस बैठक में जिलाध्यक्ष सतपाल कटारिया, किसान प्रकोष्ठ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मनोज चौधरी, काजी मुनीर आलम, अनिल चौधरी, नगर अध्यक्ष रंजन मित्तल, अल्पसंख्यक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.
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