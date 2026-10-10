यूपी चुनाव 2027: पूर्वांचल और अवध में कमजोर बूथों को मजबूत करने में जुटी बीजेपी, जानें क्या है नई रणनीति
लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल और अवध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए पार्टी बूथ स्तर पर विशेष अभियान चला रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 8:13 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी भले ही दूर नजर आ रहा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमजोर कड़ियों को मजबूत करने का काम तेजी से शुरू कर दिया है. पार्टी का खास ध्यान पूर्वांचल और अवध क्षेत्र पर है, जहां हालिया लोकसभा चुनाव में उसे अच्छा-खासा नुकसान उठाना पड़ा था. इन इलाकों में लगातार समीक्षा बैठकें की जा रही हैं ताकि कमियों को समय रहते दूर किया जा सके. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के साथ आने के बाद पार्टी अपनी पकड़ को और मजबूत बनाए रखने के प्रयास में जुटी हुई है.
पूर्वांचल और अवध में लगातार जारी हैं समीक्षा बैठकें: लोकसभा चुनाव के झटकों के बाद भाजपा के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े लगातार पूर्वांचल और अवध के जिलों का दौरा कर रहे हैं. गोरखपुर, अयोध्या, वाराणसी और सुल्तानपुर में बैठकों के जरिए स्थानीय विधायकों के कामकाज और जनता की नाराजगी का आकलन किया जा रहा है. पार्टी का लक्ष्य चुनाव से पहले संगठन को फिर से एकजुट करना और मतदाताओं से सीधा संवाद कायम करना है. इसी सिलसिले में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के दौरे भी लगातार इन क्षेत्रों में जारी हैं ताकि कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा जा सके.
18,900 कमजोर बूथों पर पन्ना प्रमुख व्यवस्था होगी सक्रिय: हालिया चुनाव नतीजों के विश्लेषण के बाद भाजपा ने करीब 18,900 ऐसे बूथ चिन्हित किए हैं, जहां 2022 में पार्टी मजबूत थी लेकिन 2024 में प्रदर्शन गिर गया. इनमें से लगभग 80 प्रतिशत बूथ ग्रामीण इलाकों के हैं, जिन्हें दोबारा हासिल करने के लिए रणनीति बनाई गई है. पार्टी पन्ना प्रमुख व्यवस्था को फिर से सक्रिय कर रही है, जिसमें मतदाता सूची के हर पन्ने की जिम्मेदारी एक कार्यकर्ता को सौंपी जा रही है. अब पार्टी चुनाव के समय सक्रिय होने के बजाय साल भर जनता के बीच रहने पर जोर दे रही है.
पूर्वांचल और अवध के आंकड़ों ने बढ़ाई पार्टी की चिंता: पूर्वांचल में 2017 में भाजपा ने 130 में से 115 सीटें जीती थीं, जो 2022 में घटकर 77 रह गईं और समाजवादी पार्टी का ग्राफ तेजी से बढ़ा. लोकसभा चुनाव में भी पूर्वांचल की 27 सीटों में से भाजपा को केवल 10 सीटें ही हासिल हो सकीं. अवध क्षेत्र की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 15 सीटें जीती थीं, जो 2024 में घटकर केवल 7 सीटों पर सिमट गईं. इन्हीं घटते आंकड़ों को देखते हुए पार्टी नेतृत्व अब कोई भी जोखिम उठाने के मूड में नहीं है.
माइक्रो मैनेजमेंट से दोबारा सरकार बनाने का दावा: भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संजय चौधरी ने बताया कि पार्टी ने इस बार बूथ केंद्रित चुनाव अभियान को अपनी मुख्य रणनीति बनाया है. उनका मानना है कि जब तक हर बूथ पर जीत दर्ज नहीं होगी, तब तक विधानसभा या लोकसभा चुनाव जीतना संभव नहीं है. प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी मिलकर हर क्षेत्र की जमीनी रिपोर्ट की समीक्षा कर रहे हैं. पार्टी को भरोसा है कि इस माइक्रो मैनेजमेंट के दम पर भाजपा 2027 में बड़े अंतर के साथ एक बार फिर सरकार बनाएगी.
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