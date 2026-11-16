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BJP ने 209 प्रत्याशियों की सूची का किया खंडन; ऐसी खबरों को काल्पनिक और मनगढंत बताया

BJP ने 209 प्रत्याशियों की सूची का किया खंडन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: UP भाजपा द्वारा 209 प्रत्याशियों की सूची तैयार कर केंद्र को भेजे जाने वाली खबरें मीडिया और सोशल मीडिया में प्रसारित होने लगीं. खबर बीजेपी आलाकमान को मिली तो खलबली मच गई. अब मुख्यमंत्री योगी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने प्रेस नोट जारी कर ऐसी खबरों का खंडन किया है.

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए यह चर्चा हो रही है कि भाजपा अपने कई सिटिंग विधायकों के टिकट काटेगी, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रहा है. वह चुनाव हार सकते हैं.

टिकट कटने को लेकर तमाम विधायकों की सांस अटकी हुई हैं. इसी बीच मीडिया में भाजपा के 209 प्रत्याशियों की एक सूची तैयार करके केंद्र को भेजे जाने जैसी खबर सामने आने लगीं. इसमें तमाम सिटिंग विधायकों के टिकट काटने का भी जिक्र हुआ और नए नाम शामिल होने का भी. इसके बाद रविवार को भाजपा की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई. इसमें प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हस्ताक्षर हैं. बताया गया कि कुछ दिनों से कुछ समाचार माध्यमों, व्यक्तियों और संस्थाओं की तरफ से आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के संदर्भ में भाजपा उत्तर प्रदेश के 209 प्रत्याशियों की कथित सूची तैयार किए जाने और उसे केंद्रीय नेतृत्व को भेजे जाने का समाचार प्रकाशित किया जा रहा है. यह पूरी तरह से असत्य, निराधार, काल्पनिक और मनगढ़ंत है. भाजपा इस फर्जी और झूठी खबर का सिरे से खंडन करती है.