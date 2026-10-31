यूपी विधानसभा चुनाव-2027; डिप्टी सीएम बोले- टिकट कटे या मिले, हर सीट पर कमल जरूर खिले
डिप्टी सीएम ने कहा कि विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में उत्तर प्रदेश की निर्णायक भूमिका होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 7:25 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा वर्ष 2017 की ऐतिहासिक विजय दोहराते हुए लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी.
डॉ. राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं से 325 से 350 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर व्यक्तिगत आकांक्षाओं और मतभेदों से ऊपर उठकर चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि जाइए सब कुछ भूलकर, हर विधानसभा में कमल का फूल खिलाइए.
केशव मौर्य ने कहा कि टिकट चाहे जिसे मिले, कमल का फूल जरूर खिले. उन्होंने कहा कि टिकट मांगना कार्यकर्ता की स्वाभाविक आकांक्षा है, लेकिन संगठन की विजय सर्वापरि होनी चाहिए. सांसदों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों और संगठन पदाधिकारियों के बीच समन्वय तथा बूथ स्तर तक एकजुटता ही ऐतिहासिक विजय का आधार बनेगी. उन्होंने कार्यकर्ताओं से हाथ उठवाकर भाजपा की विजय का संकल्प भी दिलाया.
जब ‘सबका साथ, सबका विकास’ होता है तब कमल खिलता है। https://t.co/n6vOzFLBfX— Keshav Prasad Maurya (@kpmaurya1) October 30, 2026
सपा परिवारवादी पार्टी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 25 वर्षों के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उनके मार्गदर्शन में गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, किसान समृद्धि, युवा उत्थान, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास को नई दिशा मिली है.
विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में विकसित उत्तर प्रदेश की निर्णायक भूमिका होगी. इस दौरान समाजवादी पार्टी पर प्रहार करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा समाजवादी नहीं, परिवारवादी पार्टी है. भाजपा सबका साथ, सबका विकास की राजनीति करती है.
सपा की राजनीति परिवार के हितों तक सीमित है. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा का पीडीए नारा पिछड़ों, दलितों और वंचितों के सशक्तीकरण के बजाय परिवारवाद की राजनीति का माध्यम है. उन्होंने कहा कि सपा शासनकाल में अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण मिलता था, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ हुई है.
उन्होंने रामभक्तों पर गोलीबारी की घटनाओं और अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर निर्माण का उल्लेख करते हुए दोनों राजनीतिक विचारधाराओं के अंतर को रेखांकित किया. साथ ही पारदर्शी भर्तियों, बेहतर सुरक्षा और विकास कार्यों को भाजपा सरकार की उपलब्धियां बताया.
यूपी में कमल खिला है, खिला ही रहेगा! https://t.co/4qh8VywtOQ— Keshav Prasad Maurya (@kpmaurya1) October 30, 2026
केशव मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, निःशुल्क राशन, आयुष्मान भारत सहित जनकल्याणकारी योजनाओं ने गरीब परिवारों के जीवन में परिवर्तन किया है. कार्यकर्ता जनता को वर्ष 2014 से पहले के भारत और वर्ष 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश की स्थिति की तुलना वर्तमान विकास कार्यों से कराएं.
उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष के दावों के विपरीत हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के विधानसभा चुनावों में भाजपा तथा उसके सहयोगियों की सफलता ने जनता के विश्वास को प्रमाणित किया है. विपक्ष द्वारा चुनावी जनादेश और संवैधानिक संस्थाओं पर उठाए जा रहे सवालों को उन्होंने भ्रम फैलाने का प्रयास बताया.
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