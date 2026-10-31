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यूपी विधानसभा चुनाव-2027; डिप्टी सीएम बोले- टिकट कटे या मिले, हर सीट पर कमल जरूर खिले

भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा वर्ष 2017 की ऐतिहासिक विजय दोहराते हुए लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी.

डॉ. राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं से 325 से 350 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर व्यक्तिगत आकांक्षाओं और मतभेदों से ऊपर उठकर चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि जाइए सब कुछ भूलकर, हर विधानसभा में कमल का फूल खिलाइए.