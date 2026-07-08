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यूपी चुनाव 2027 की तैयारी; बीजेपी-कांग्रेस ने बदला संगठन, सपा ने अपनाया रिप्लेसमेंट मॉडल

उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पार्टी की नई टीम को युवा ऊर्जा और अनुभवी नेतृत्व का संतुलित मिश्रण बनाया है. संगठन को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार किया जा रहा है.

इससे पहले पार्टी जिला अध्यक्षों की भी घोषणा कर चुकी है. भाजपा की नई टीम पर नजर डालें तो साफ दिखाई देता है कि संगठन के गठन में जातीय और सामाजिक समीकरणों का विशेष ध्यान रखा गया है.

भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों तक नई नियुक्तियां की हैं. इसके साथ ही प्रदेश कार्यसमिति में भी नए चेहरों को जगह दी गई है.

भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने संगठन में व्यापक फेरबदल करते हुए नई टीमों का गठन कर दिया है. वहीं, समाजवादी पार्टी ने संगठन को भंग करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से बदलाव करने की रणनीति अपनाई है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां संगठनात्मक स्तर पर बड़े बदलावों में जुट गई हैं.

दूसरी ओर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक बदलाव करते हुए अपने प्रदेश प्रभारी को बदल दिया है. पार्टी ने अविनाश पांडे की जगह नए प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम को बनाया है. उनकी जिम्मेदारी तय कर संगठन को नई दिशा देने की कोशिश की है.

वहीं, समाजवादी पार्टी में पिछले करीब 2 वर्षों से प्रदेश संगठन को भंग कर नए सिरे से गठन किए जाने की चर्चा चल रही थी. हालांकि, अब तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है.

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी गंभीरता और मजबूती के साथ कर रही है. संगठनात्मक बदलाव भी लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन संगठन को भंग नहीं किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि हाल ही में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महिला सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर जूही सिंह की जगह फूलन देवी की बड़ी बहन को नियुक्त किया है.

वहीं, महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सीमा राजभर को जिम्मेदारी सौंपी गई है. फखरुल हसन चांद ने कहा कि समाजवादी पार्टी में संगठन को भंग करने की बजाय 'रिप्लेसमेंट मॉडल' पर काम किया जा रहा है. जो पदाधिकारी अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, उनकी जगह नए लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है.

उन्होंने दावा किया कि पार्टी आने वाले दिनों में कुछ नए चेहरे को जगह देगी. 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और संगठन को लगातार मजबूत किया जा रहा है.

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